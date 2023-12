Sissons marque deux buts et les Predators battent le Canadien 2-1

Colton Sissons a réussi un doublé, Juuse Saros a réalisé 36 arrêts et les Predators de Nashville ont vaincu le club de hockey montréalais 2−1, dimanche soir au Centre Bell.

Le Tricolore a été 0−en−5 en avantage numérique. Il a notamment gaspillé trois occasions en première période, dont 42 secondes à quatre contre trois.

«Nous avons perdu notre rythme parce que notre avantage numérique n’a pas bien exécuté les jeux», a dit l’entraîneur Martin St−Louis.

«Notre départ était bon, mais il y a un 15 minutes en fin de première période et début de deuxième où nous nous sommes trop défendus parce que nous manquions d’exécution ou nous étions têtus. (...) Le rythme est revenu de notre côté dans les 30 dernières minutes, mais nous n’avons pas été capables de marquer un deuxième but.»

Jake Evans a répliqué pour le Canadien (12−13−3). Jake Allen a réalisé 30 arrêts, mais a subi la défaite lors d’un septième départ d’affilée (0−6−1).

Le Tricolore a inscrit seulement 14 buts lors des sept derniers départs d’Allen.

«J’ai déjà vu neiger. Je pense que j’ai déjà connu une séquence de 10 matchs lors de laquelle mon équipe avait inscrit 11 buts, a raconté Allen. Ce n’est pas mon travail de marquer et j’ai entièrement confiance que mes coéquipiers vont le faire. C’est la nature de notre sport.

«Je me sentais bien ce soir. Je pense avoir connu un bon match», a−t−il ajouté.

Roman Josi a amassé deux aides pour les Predators (15−13−0).

Le défenseur David Savard effectuait un retour au jeu après une absence de 22 parties en raison d’une fracture à la main gauche. Pour lui faire une place dans sa formation, le Canadien a cédé Mattias Norlinder au Rocket de Laval, tandis que Gustav Lindström a été laissé de côté.

L’attaquant Michael Pezzetta a aussi été inséré dans la formation du Tricolore en relève à Tanner Pearson, blessé au haut du corps samedi dans la victoire en tirs de barrage de 3−2 des siens contre les Sabres.

Une porte−parole du Canadien a indiqué que Pearson sera sur la touche pour une période de quatre à six semaines.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il accueillera les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell.

Toujours le même scénario

La première période a été ponctuée de six pénalités mineures appelées par les arbitres.

Si le Canadien a été incapable de profiter de ses chances, les Predators ont ouvert la marque en avantage numérique à 11:41. Sissons a fait dévier un long tir de Filip Forsberg et Allen n’a rien vu sur la séquence.

À l’autre bout de la patinoire, Saros a joué de chance quand un long lancer de Kaiden Guhle a atteint la barre transversale avec environ 10 secondes à faire à la première période.

Le Canadien s’est retrouvé en retard au pointage après le premier engagement pour une 11e fois cette saison (2−7−2).

Sissons est revenu à la charge à 7:03 du deuxième vingt. Il a profité d’un généreux retour d’Allen après une puissante frappe de Dante Fabbro et a pu tirer dans une cage béante.

Les tirs au but étaient alors de 21−10 en faveur des visiteurs.

Même si l’exécution laissait souvent à désirer, le Canadien n’a pas baissé les bras.

«Ils ont appliqué beaucoup de pression, a mentionné Savard. Nous nous sommes ajustés en milieu de deuxième période et nous avons commencé à passer plus de temps dans leur zone. Nous avons donc eu plus de chances de marquer.»

Joel Armia s’est fait refuser un but avec un peu moins d’une minute à faire en deuxième période, puisque Brendan Gallagher avait commis de l’obstruction contre Saros.

Ce n’était que partie remise pour le Tricolore. Evans a inscrit les siens au pointage avec 35 secondes à écouler au deuxième engagement. Sa passe vers Sean Monahan a été interceptée, mais Gustav Nyquist a renvoyé la rondelle à Evans dans l’enclave. L’attaquant du Canadien a marqué grâce à un tir du revers.

Evans mettait ainsi fin à une disette de 26 matchs.

Le Canadien a augmenté la pression en troisième période et a menacé le filet de Saros.

De son côté, Allen a gardé le Canadien dans le coup en frustrant Cole Smith, qui s’était échappé en infériorité numérique.

Allen a aussi réalisé un arrêt sur un tir à bout portant de Yakov Trenin avec environ trois minutes à écouler au cadran.

Les derniers efforts du Canadien ont cependant été en vain.