Samuel Montembeault, toujours aussi attaché à sa région natale

Énième preuve de son attachement pour sa région, dès qu’il a eu une journée de congé, Montembeault est descendu chez ses parents pour passer un peu de temps dans son village natal. Il concède qu’il profite toujours autant des chances qu’il a pour s’y promener. La municipalité n’a pas non plus manqué de souligner son bonheur de voir le gardien demeurer avec le CH pour trois autres années dans le cadre de son communiqué annonçant l’illumination du gros sapin d’Amour, d’Espoir et de Solidarité.

«Je me sens bien quand je suis à la maison. J’aime vraiment ça y retourner. C’est un tout petit village où tout le monde se connaît. Par exemple, le gros sapin, c’est à l’église qu’il se trouve. J’avais notamment amené une boule de Noël signée pour qu’elle soit placée dans le sapin. À cet endroit, il y a le Café des 3 cloches et il y a plein de produits locaux. J’adore aller y faire un tour.»

L’an dernier, sa présence comme président d’honneur au tournoi M13 élite AAA à Trois-Rivières en plein milieu de la saison du Canadien a assurément été remarquée. Il avait profité d’une rare soirée de congé pour revenir dans son patelin et signer des autographes auprès de la multitude de jeunes émerveillés à l’idée de rencontrer un membre du Canadien.

L'an dernier, le gardien du Canadien de Montréal Samuel Montembeault a passé son vendredi soir à l’aréna Claude-Mongrain de Trois-Rivières afin de camper son rôle de président d’honneur du premier tournoi M13 AAA élite. Il avait pris le temps de signer sa part d’autographes. (OLIVIER CROTEAU/OLIVIER CROTEAU)

«Je dirais que ça vient de mes parents (ce désir de redonner). Ils m’ont bien éduqué et ce sont deux excellentes personnes. Je pense qu’ils m’ont inculqué ça. Je considère que c’est vraiment important de redonner. Nous l’avons vu durant la pandémie, notamment à quel point c’était plate de jouer sans partisans. Ils sont tellement importants. Que ce soit à Trois-Rivières, Sainte-Gertrude ou Montréal, ça me fait réellement plaisir de parler avec les partisans.»

Un vote de confiance du Canadien

Depuis qu’il a été réclamé au ballottage par le Canadien de Montréal, le gardien bécancourois a su gagner le cœur des amateurs avec sa combativité. Il lui restait cependant à convaincre la direction du Tricolore de lui faire confiance pour les années à venir et c’est ce qu’il a réussi grâce à la prolongation de contrat qu’il a paraphé il y a quelques jours.

Le tout se tramait depuis quelques semaines déjà et s’est finalement officialisé vendredi dernier. Au terme de la présente campagne, Montembeault misera sur une entente de trois ans évaluée à 3,15 millions $ par année. Cette entente d’une valeur totale de 9,45 millions est la plus lucrative de la carrière du portier de 27 ans.

«J’étais heureux que nous puissions régler ça. Je m’en suis fait souvent parler par les médias. Je peux maintenant mettre ça de côté pour simplement me concentrer sur le hockey. J’essayais de ne pas trop penser à tout ça. Les négociations n’ont pas été trop intenses. Je ne peux pas être plus content que de rester trois années de plus à Montréal», a exprimé Montembeault.

Depuis le début de la campagne, Montembeault est le gardien qui affiche les meilleures statistiques du Canadien. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Au-delà de l’aspect financier, ce contrat est également la preuve que le Canadien croit en Montembeault sur le long terme. Il fait partie des plans du futur, ce qui est un beau vote de confiance de la part du directeur général Kent Hughes.

«Ça m’a fait du bien! Mon agent m’a souvent dit durant les négociations que le CH croyait en moi et que la direction voulait que je fasse partie du futur de l’équipe. C’est plaisant de savoir ça, mais c’est maintenant à moi de leur prouver qu’ils avaient raison de croire en moi.»

Un bon rendement sur la glace

Depuis le début de son association avec le Canadien, l’ancien représentant des Estacades de Trois-Rivières a souvent été le dernier soldat vaillant dans des batailles qui étaient perdues depuis longtemps. Cette année, le Tricolore n’a probablement pas encore ce qu’il faut pour être des séries, mais Montembeault continue d’offrir de solides performances devant la cage.

En fait, dans le trio de gardiens du CH, il est de loin celui qui présente le meilleur rendement avec une moyenne de buts accordés de 2,78, un pourcentage d’arrêts de 91,2% et six victoires en 12 matchs. Plusieurs voix s’élèvent afin qu’il soit utilisé encore plus souvent par l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Le principal intéressé concède que les résultats livrés depuis l’amorce de la campagne ont contribué à ce que le directeur général accepte d’aller dans cette voie pour la prolongation de contrat.

«C’est possible que ça ait eu un impact. Ça se passe bien depuis le début de la saison. Maintenant que l’entente est en poche, je me dois de continuer de la même façon.»