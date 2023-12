Primeau brille, Slafkovsky tranche et le Canadien défait les Sabres 3-2 en fusillade

Primeau a brillé pendant 40 minutes de jeu, Juraj Slafkovsky a inscrit le filet de la victoire en fusillade et le Tricolore a amorcé une série de deux matchs en deux soirs avec une victoire de 3−2, samedi soir à Buffalo.

St−Louis semblait bien heureux du résultat après la rencontre, soulevant notamment le haut niveau d’intensité des deux équipes.

«L’atmosphère sur le banc, pendant tout le match – c’est un match qui s’est passé dans les tranchées, a analysé le pilote. On se sentait comme en séries. J’ai aimé la façon dont on s’est battu. C’était une grosse partie de Primeau. Ce n’était pas un match parfait, mais on a trouvé une manière d’aller chercher les points.»

Le Canadien a inscrit ses deux buts en 14 secondes en deuxième avant de voir les Sabres venir de l’arrière et forcer la tenue d’un bris d’égalité.

Le défenseur Jayden Struble a tout d’abord ouvert la marque à 12:59 de la deuxième avec son premier filet en carrière dans la LNH, puis le capitaine Nick Suzuki a traversé la glace pour doubler l’avance du Bleu−Blanc−Rouge quelques instants plus tard.

Le défenseur Jayden Struble (47) a marqué son premier filet en carrière dans la LNH. (Jeffrey T. Barnes/AP)

Jeff Skinner et Kyle Okposo ont toutefois répliqué en troisième période pour les Sabres.

Le Canadien a malgré tout accru son avance à deux points sur les Sabres au sixième rang de la section Atlantique en vertu d’une fiche de 12−12−3 bonne pour 27 points.

Primeau a terminé sa soirée de travail avec 46 arrêts, un sommet en carrière. À l’autre bout de la patinoire, le gardien québécois Devon Levi a bloqué 29 rondelles.

«C’est un gros match pour [Primeau], a déclaré St−Louis. Je sais qu’il n’était pas content de son dernier match. Il n’a pas rebondi puisqu’il est allé plus loin qu’où il était avant son dernier match. Il est allé plus loin.»

Primeau en forme

Primeau amorçait un sixième match cette saison et il s’est particulièrement distingué en première période avec 17 arrêts. Il a notamment effectué des déplacements bien exécutés pour réaliser des arrêts aux dépens de Casey Mittelstadt et Skinner, tous deux situés à sa gauche.

Le gardien a écopé d’une pénalité pour avoir fait trébucher en fin de période, mais il s’est racheté en bloquant un tir d’Okposo, seul devant lui lors de l’avantage numérique qui en a découlé.

Struble a récompensé son gardien après 12:59 de jeu en deuxième lorsqu’il a habilement fait dévier une passe de Johnathan Kovacevic derrière Levi. Struble avait préalablement récolté une aide en huit matchs depuis son rappel du Rocket de Laval.

Primeau, Struble et Levi sont tous des anciens de l’Université Northeastern. L’arrière du Canadien Jordan Harris, blessé, est également un produit de cet établissement du Massachusetts.

«C’est bien de contribuer, peu importe la façon, a commencé par dire Struble. Je crois que c’est spécial pour [les deux gardiens] de venir du même programme et de connaître autant de succès.»

Les Sabres n’ont pas été en mesure de marquer en trois occasions sur le jeu de puissance en première période, avec au passage une séquence de 35 secondes avec deux hommes en plus. Le Canadien a capitalisé dès sa deuxième occasion par l’entremise de Suzuki, au deuxième vingt.

Suzuki a accepté une passe par−derrière de Mike Matheson dans sa propre zone, a traversé les deux lignes bleues et a surpris Levi d’un tir bas.

Le but de Suzuki est survenu après qu’Eric Robinson, récemment acquis des Blue Jackets de Columbus, eut écopé d’une pénalité majeure pour avoir donné de la bande aux dépens de Justin Barron.

Nick Suzuki (Jeffrey T. Barnes/AP)

«On va chercher deux points avec le jeu de Primeau et le désavantage numérique, a lancé St−Louis. Le but à Suzuki nous aide, mais si on ne tue pas ces punitions, surtout en début de match, c’est dur de reprendre le momentum. Ça nous a aidés à rester dans le match et construire notre jeu.»

Les choses se sont compliquées en troisième période pour la formation montréalaise. Jeff Skinner a tout d’abord réduit l’écart à 1:06 après que son coéquipier Tage Thompson eut créé un revirement dans la zone neutre. Il s’agissait d’un 12e but pour Skinner cette saison et d’un 25e filet en 40 rencontres en carrière face au Canadien.

Okposo a créé l’égalité 5:30 plus tard. L’Américain de 35 ans récoltait du même coup son 600e point en carrière, lui qui a pris part à 1012 matchs au sein du circuit Bettman.

Après une prolongation sans but, Victor Olofsson et Owen Power, pour les Sabres, puis Cole Caufield et Jesse Ylonen, du CH, ont enfilé l’aiguille lors de la séance de barrage avant que Slafkovsky ne fasse la différence.

Caufield a été blanchi de la feuille de pointage à son 150e match en carrière. Il a notamment tiré à côté du filet alors qu’il était seul dans l’enclave lors d’un jeu de puissance en troisième période. Il totalise 60 buts et 104 points en carrière.

Slafkovsky a jeté les gants contre Connor Clifton avec 4:16 à jouer au match, mettant un terme à une autre bonne soirée de travail pour lui.

«Je pense qu’il commence à avoir beaucoup de confiance, a dit St−Louis. C’est la première fois qu’il marquait en fusillade, c’est la première fois qu’il se battait. Ça fait quelques premières fois pour lui ce soir, mais ce n’est pas la première fois qu’il jouait avec cette intensité−là et son physique. Il a été excellent encore.»

Joel Armia effectuait un retour dans la formation, au détriment de Michael Pezzetta, envoyé sur la galerie de presse.

Le Canadien reprendra l’action dès dimanche, lorsqu’il accueillera les Predators de Nashville au Centre Bell.