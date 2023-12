Montembeault et Monahan se distinguent dans une victoire de 4-2 du Canadien

À l’autre extrémité de la patinoire, Sean Monahan a freiné une léthargie de 14 matchs sans faire vibrer les cordages en inscrivant ses septième et huitième buts de la saison. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Quelque 72 heures après avoir accepté une prolongation de contrat de trois saisons avec la formation montréalaise, Montembeault a bloqué 32 rondelles, dont 13 au cours de la première période lors de laquelle il a réalisé plusieurs arrêts qui allaient devenir importants.

Montembeault n’a cédé que devant Jared McCann, tard en deuxième période, et face au défenseur Vince Dunn, tôt au troisième vingt.

À l’autre extrémité de la patinoire, Monahan a freiné une léthargie de 14 matchs sans faire vibrer les cordages en inscrivant ses septième et huitième buts de la saison.

Tanner Pearson a mis fin à une disette plus longue encore - 19 matchs - en déjouant Philipp Grubauer, qui a fait face à 29 tirs.

Surtout, Josh Anderson a enfin brisé la glace en 2023-2024 en marquant dans un filet désert avec 31,6 secondes au cadran.

Le Canadien sera de retour au Centre Bell jeudi soir pour y affronter les Kings de Los Angeles. Il s’agira du premier d’une séquence de trois matchs en quatre jours.

Montembeault vole la vedette

Quand s’affrontent deux équipes de bas de peloton, il est difficile de prévoir quelle sera la qualité du spectacle. En première période, les meilleurs moments du spectacle ont été livrés par Montembeault.

Le rendement du gardien québécois pendant les 20 premières minutes de jeu a permis à la troupe de Martin St-Louis de rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0.

Montembeault s’est d’abord surpassé devant Alex Wennberg en bloquant un tir à bout portant de la jambière gauche, une seconde après la fin d’une pénalité à Mike Matheson, à mi-chemin de la période.

Montembeault a ensuite frustré Oliver Bjorkstrand, qui avait été laissé seul devant le filet du Tricolore, avant de voler un autre but à Wennberg, qui avait sauté sur un retour d’un tir peu commode de Vince Dunn avec un peu plus de trois minutes à jouer au premier vingt.

Avant les exploits de Montembeault, Monahan avait mis fin à sa longue disette sans trouver le fond du filet à 4:03 de la première période.

Après une bourde de Jamie Oleksiak, provoquée par de l’échec-avant efficace de Jake Evans profondément en zone du Kraken, Monahan n’a eu qu’à faire dévier derrière Grubauer une passe d’Anderson, bénéficiaire du cadeau d’Oleksiak.

Possiblement inspirés par les arrêts de Montembeault, les joueurs du Canadien ont connu un solide début de deuxième période. Après un peu moins de sept minutes, ils avaient ajouté deux buts à leur coussin.

À 3:12, Pearson a déjoué Grubauer en s’emparant du retour d’un tir des poignets de la ligne bleue de Christian Dvorak, que Brendan Gallagher avait fait dévier au passage.

Environ quatre minutes plus tard, lors d’une supériorité numérique, Monahan a inscrit son deuxième but de la soirée, complétant un beau jeu à trois avec Cole Caufield et Nick Suzuki.

Peu menaçant jusque-là en deuxième période, le Kraken a finalement percé la «muraille Montembeault» avec un peu moins de six minutes à écouler à l’engagement.

McCann a déjoué le gardien du Tricolore à l’aide d’un tir vif dans la partie supérieure droite du filet, après avoir eu tout le temps de bien s’installer en bordure de l’enclave.

Sentant l’urgence de réagir, les joueurs du Kraken ont dominé les premiers moments de la troisième période. Ils ont coupé l’avance du Tricolore lors d’un avantage numérique grâce au quatrième but de la saison de Dunn, sur un puissant tir de la ligne bleue à 4:49.

Le Canadien et Montembeault ont cependant tenu le coup jusqu’à la fin. Et probablement qu’Anderson a vu tomber un lourd poids de ses larges épaules.