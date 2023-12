Walman marque en prolongation et les Red Wings battent le Canadien 5-4

Jake Walman a marqué après 54 secondes de jeu en prolongation et les Red Wings de Detroit ont vaincu le club de hockey montréalais 5-4.

Le Tricolore a accusé des retards de 3-0 et 4-2. Il a mis fin à une séquence de 0-en-27 en avantage numérique en profitant de sa cinquième occasion face aux Red Wings tôt en troisième période pour réduire l’écart à 4-3.

Gustav Lindström a ensuite créé l’égalité en fin de troisième période, mais Walman a finalement donné la victoire aux Red Wings grâce à un boulet de canon.

«Nous avons connu une très mauvaise première période et ça ne peut pas nous arriver, a martelé Nick Suzuki, qui a récolté un but et une aide. Nous ne pouvons pas continuer à creuser notre propre tombe. Oui, nous nous sommes battus et avons remonté la pente, mais ça ne peut plus se produire.»

Justin Barron et Joel Armia ont aussi touché la cible pour le Canadien (10-11-3), qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs (1-2-1). Jake Allen a stoppé 28 tirs.

«Nous devons être mieux préparés à entamer les matchs», a renchéri Cole Caufield, qui était réuni à Suzuki à cinq contre cinq après une séparation de 11 rencontres.

«C’est inacceptable», a-t-il admis.

Du côté des Red Wings (13-7-3), Walman, Daniel Sprong et Alex DeBrincat ont récolté chacun un but et une aide, alors que Joe Veleno et Christian Fischer ont aussi fait bouger les cordages. Moritz Seider a accumulé deux aides et Ville Husso a réalisé 26 arrêts.

L’attaquant Mitchell Stephens disputait son premier match avec le Canadien et un 73e en carrière dans la LNH. Il remplaçait Alex Newhook, qui sera sur la touche pour 10 à 12 semaines en raison d’une entorse à la cheville gauche subie jeudi dans la défaite de 5-1 du Tricolore face aux Panthers de la Floride.

Le Canadien jouera son prochain match lundi, quand il accueillera le Kraken de Seattle au Centre Bell.

Duel en deux temps

Joe Veleno des Red Wings de Détroit réagit après avoir marqué contre les Canadiens de Montréal lors de la première période d'action de hockey de la LNH à Montréal, le samedi 2 décembre 2023. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Veleno a ouvert la marque après 7:21 de jeu. Un tir de Lucas Raymond a atteint Barron devant le filet et la rondelle a abouti sur la lame du bâton de Veleno, qui a pu tirer dans une cage béante.

Le natif du West Island de Montréal marquait sur le cinquième tir au but des siens. Pour sa part, le Canadien n’affichait toujours aucun tir au compteur.

Fischer a creusé l’écart à 11:44, en infériorité numérique. Barron a perdu le contrôle du disque à la ligne bleue des Red Wings et Michael Rasmussen a pu s’échapper. Allen a fait l’arrêt, mais a perdu de vue la rondelle, qui s’est immobilisée à sa gauche. Fischer a sauté sur l’occasion en poussant le disque dans l’ouverture.

Sprong a porté l’avance des Red Wings à 3-0 avec 39,4 secondes à faire, déjouant Allen du côté du bouclier lors d’une attaque à deux contre un.

Barron a relancé le Canadien avec 6,1 secondes à écouler au cadran. Un tir de Suzuki a atteint le défenseur Jeff Petry et la rondelle s’est dirigée vers Barron, qui a fait mouche.

«Nous avions beaucoup de gars qui n’étaient pas prêts, a affirmé l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Ce n’est pas facile dans cette ligue quand vous commencez un match comme ça, quand vous vous tirez dans le pied en ne partant pas à l’heure.

«Au moins, le but en fin de première période nous a donné de l’espoir.»

Armia a réduit l’écart à 3-2 à 4:07 du deuxième vingt, déjouant Husso du côté de la mitaine lors d’une attaque à deux contre un en infériorité numérique.

DeBrincat a répliqué durant la même pénalité à Allen pour avoir fait trébucher un rival. Il a surpris Allen en faisant habilement dévier une remise de Seider à l’embouchure du filet.

Il s’agissait pour DeBrincat d’un 200e but en carrière dans la LNH.

Caufield a décoché un tir sur réception dangereux lors d’un avantage numérique du Tricolore à mi-chemin de l’engagement, mais Husso a réussi l’arrêt.

Le Canadien a été moins efficace quand il a obtenu 61 secondes de jeu à cinq contre trois tard en deuxième période. Mike Matheson a été le seul à tenter un tir et il a été bloqué par Seider.

Suzuki a finalement mis fin à la traversée du désert du Canadien en avantage numérique, quand il a déjoué Husso du côté du bouclier après 4:12 de jeu en troisième période.

Lindström a complété la remontée avec 3:59 à faire en temps réglementaire, profitant d’une courte passe de Josh Anderson avant de battre Husso, qui était en perte d’équilibre.

Walman a finalement sauvé la face pour les Red Wings en prolongation.