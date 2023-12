Le travail est loin d’être terminé chez le Canadien

Le Canadien était de retour au Centre Bell après une séquence de cinq matchs à l’étranger et un long voyage qui a inclus trois arrêts en Californie. En fin de compte, l’équipe montréalaise a joué un match comme elle a habitué ses partisans depuis l’arrivée en poste de St-Louis. Elle a été combative, a fourni un bel effort, mais a perdu malgré tout.

St-Louis a beau mettre l’accent sur le développement, il semble avoir de plus en plus de difficulté à accepter les mauvais résultats.

«Nous avons joué un bon match. Dès le départ, il n’y avait pas de passager. Nous étions là. Nous avons joué un bon match», a martelé St-Louis après la rencontre.

Le Canadien a franchi le quart de son calendrier durant son voyage. St-Louis a affirmé en début de semaine que son équipe était meilleure aujourd’hui qu’elle l’était au début de la saison.

Jonah Gadjovich se battant avec Josh Anderson, jeudi soir. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Pourtant, le Canadien est en retard par rapport à sa récolte de points de l’an dernier. Après 23 matchs, le Tricolore présentait une fiche de 12-10-1 l’automne dernier. Cette fois, il affiche un dossier 10-11-2.

Le CH ne baisse pas les bras

Le train avait déraillé tôt en décembre la saison dernière, quand Sean Monahan et David Savard étaient tombés au combat.

Cette fois, le Canadien est privé d’un élément important depuis tôt dans la campagne en Kirby Dach. Savard est à nouveau sur la touche. Et Alex Newhook les a rejoints à l’infirmerie jeudi après avoir subi une blessure au bas du corps.

Malgré tout, il n’est pas question de baisser les bras dans le camp du Bleu-blanc-rouge, alors que l’équipe souhaite profiter de chaque occasion de s’améliorer.

«Nous voulons nous améliorer chaque jour. J’ai vu quelque part que nous avions la formation la plus jeune de la ligue et ce ne sera donc pas toujours facile dans les matchs, a rappelé Suzuki. Nous voulons aider notre jeune défensive du mieux possible. Je pense que nous avons beaucoup progressé depuis le début de la saison et nous devons continuer à le faire.»

Pour sa part, le défenseur Johnathan Kovacevic a mentionné que les joueurs du Canadien n’avaient qu’à regarder ce que leur adversaire avait fait jeudi soir pour s’inspirer et continuer son développement.

«Nous voulons être une équipe difficile à affronter, a dit le défenseur ontarien. Les Panthers représentent un bel exemple en cette matière. Ils ne donnent pas de temps et d’espace à l’adversaire grâce à un bon échec-avant.

«C’est sur quoi nous travaillons beaucoup ces temps-ci. Nous voulons étouffer l’adversaire avec notre échec-avant. Ça nous permettra ensuite de passer plus de temps en zone offensive ou de créer plus de chances sur des revirements.»

Aleksander Barkov a marqué contre le gardien de but Cayden Primeau, jeudi soir. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Lacunes

Le Canadien a aussi quelques lacunes à combler.

L’avantage numérique affiche une efficacité de 0-en-23 à ses huit derniers matchs. St-Louis a apporté quelques ajustements à ses unités, jeudi, insérant Newhook sur la première vague et Jesse Ylönen sur la deuxième.

Suzuki s’est dit content du travail en avantage numérique face aux Panthers, bien que le Tricolore ait terminé la soirée 0-en-6. Il a noté qu’ils avaient au moins généré des occasions de marquer.

De son côté, Kovacevic a affirmé que l’équipe devait aussi s’améliorer en infériorité numérique. Le Canadien affiche une efficacité de 73,9% dans cette phase du jeu, ce qui le classe dans le dernier quart du circuit.

«Je pense que c’est l’un des aspects que nous devons améliorer, a-t-il dit. Je crois aussi que nous devons accorder moins d’occasions en entrée de zone. Je trouve que je ne suis pas toujours suffisamment agressif dans cette situation.

«Il y a toujours des choses à améliorer et elles changent continuellement durant une saison, a-t-il ajouté. Mais je crois que nos entraîneurs sont excellents pour identifier les éléments sur lesquels nous devons travailler.»

Le Canadien profitait d’une journée de congé vendredi. Il accueillera les Red Wings de Detroit au Centre Bell samedi soir.