Envers et contre tous, Xavier Simoneau cogne à la porte du Canadien

Contrairement à Guy Lafleur et Stéphane Richer, Xavier Simoneau a toujours eu à dissiper les doutes à son endroit. À 5′6′', l’attaquant de Saint-André-Avellin a dû surmonter les idées préconçues à son égard et faire mentir ses détracteurs depuis qu’il a accédé à la Ligue M18 AAA prématurément à l’âge de 14 ans.

«Trop petit» disait-on à l’unisson.

«Il va frapper son mûr», prenait-on le soin de rajouter à chaque étape de sa jeune carrière.

Son chemin a été plus sinueux que d’autres, mais Xavier Simoneau est têtu et force est d’admettre qu’il n’a jamais trébuché. À 22 ans, à sa deuxième année chez les professionnels, il a signé son premier contrat à deux volets de la LNH et il occupe le quatrième rang des compteurs du Rocket de Laval, club-école du Canadien, qui l’a repêché en sixième ronde quand il avait 19 ans.

«Je me sens bien. Je me sens prêt. C’est ma deuxième année chez les pros. Je suis en confiance. J’ai eu deux camps avec le Canadien. Je ne suis pas loin de mon objectif. Si jamais mon nom est appelé par le grand club, je serai prêt à 100 %», a confié au Droit le jeune passionné qui n’a jamais baissé les bras malgré les embûches à surmonter depuis qu’il est entré dans l’entonnoir qui mène vers la LNH.

D’aussi loin qu’il se souvient, Xavier Simoneau a toujours dû faire taire ses détracteurs.

«J’ai toujours voulu être un joueur de hockey dans la vie. J’ai toujours cru en moi. J’ai toujours rivalisé avec de plus gros joueurs que moi aussi. Je me suis toujours dit que personne ne pourrait arrêter mon cheminement. Quand tu y crois, tu peux y arriver et c’est ma mission de le prouver aux gens.» — Xavier Simoneau

À 14 ans, il a trouvé le moyen d’inscrire 43 points en 23 matches avant d’être victime d’une blessure au cou qui lui a fait rater toute sa fin de saison et les séries de l’Intrépide de Gatineau. Plusieurs croyaient à l’époque qu’il s’agissait d’une commotion cérébrale.

À 15 ans, suite à une baisse de production par rapport à l’année précédente, certains clubs, dont les Olympiques de Gatineau, l’avaient placé sur une liste de joueurs à éviter au repêchage de 2017.

Ça vous rappelle l’histoire d’un certain Daniel Brière?

Simoneau n’a jamais glissé jusqu’au rang des Olympiques. Les Voltigeurs de Drummondville ont «pris une chance» en le sélectionnant au neuvième rang de la première ronde juste après avoir repêché Dawson Mercer au huitième rang.

En plus de mener les compteurs des Voltigeurs à 18 et 19 ans tout en étant leur capitaine, Simoneau a terminé sa carrière junior à Charlottetown où a fini par totaliser 314 points en 252 matches en carrière dans la LHJMQ. Malgré cette production offensive, il avait été ignoré au repêchage de la LNH à 17 et 18 ans.

Xavier Simoneau se sent de plus en plus à l’aise dans le vestiaire du club-école du Canadien de Montréal à sa deuxième année chez les professionnels. (Courtoisie Rocket de Laval)

Toujours négligé

«Trop petit» aussi pour le moule de Hockey Canada, Simoneau n’a jamais été invité à ses camps de sélection sauf durant l’année COVID où le virus l’a atteint au pire moment. Il était physiquement sur place quand il a contracté le virus. Son camp a pris fin avant même qu’il puisse s’entraîner avec le reste de l’équipe.

Un rêve venait de s’envoler en fumée, mais ce serait mal connaître son caractère que de penser que ça allait miner son moral pour atteindre son objectif principal qui est d’accéder un jour à la LNH.

À sa sortie des rangs juniors, le Canadien lui a offert un contrat des ligues mineures d’une saison. Sans avoir de garantie d’avenir avec le club, le dynamique joueur de centre repêché au 191e rang en 2021 a récolté 38 points en 62 matches à son année recrue.

Le «CH» en avait vu suffisamment pour lui offrir un nouveau contrat de deux ans avec un salaire annuel de 80 000 $US dans la Ligue américaine et de 775 000 $US dans la LNH.

Au moment où il croyait sa carrière professionnelle lancée, Simoneau a été ramené à la réalité une autre fois. Coincé dans un surplus d’attaquants à Laval, il a été retranché de l’alignement dans le troisième match de la saison.

«Il y avait 16 attaquants pour les 12 postes dans l’alignement au début de l’année. J’ai commencé sur le troisième trio et j’ai été rayé de l’alignement dans le troisième match. Je m’y attendais un peu à cause de la congestion. Les entraîneurs avaient indiqué qu’ils feraient une rotation pour faire jouer tout le monde, mais quand j’ai été laissé de côté, je ne voulais plus que mon tour revienne. Je me suis arrangé pour que ça n’arrive plus.»

Xavier Simoneau porte le casque de pompier décerné au joueur du match après une victoire du Rocket de Laval où il avait inscrit deux buts contre le Moose du Manitoba le 13 novembre dernier. Il est entouré du gardien Strass Mann et de ses partenaires de trio de la soirée, Mitchell Stephens et Lucas Condetta. (Courtoisie Rocket de Laval)

Les blessures changent la donne rapidement

Des blessures chez le Canadien et le Rocket ont retiré des joueurs de la circulation et depuis quelques semaines, Simoneau évolue régulièrement dans le premier ou le deuxième trio.

«Ça va super bien. J’ai du temps de glace sur l’avantage numérique et pour la première fois depuis que je suis dans la Ligue américaine (LAH), je touche aussi au désavantage numérique.»

Des blessures ont permis à certains joueurs de faire leur baptême dans la LNH récemment et même si de grosses pointures telles que Joshua Roy peuvent espérer un rappel imminent, Xavier Simoneau peut croire en ses chances de réaliser son plus grand rêve.

«Avec les blessures, ça peut aller vite des fois. Raphaël Harvey-Pinard sera à l’écart pour deux mois. La saison de Kirby Dach est terminée. Nous avons quatre attaquants blessés à Laval. Soudainement, toute l’organisation du Canadien a le nombre minimum d’attaquants pour la LNH, la LAH et la ECHL. Je ne souhaite pas de blessure à personne, mais quand ça arrive, il faut se placer en position de pouvoir entendre son nom lors d’un rappel. Je ne contrôle pas les blessures, mais je contrôle la façon que je joue et présentement, je joue de la bonne façon.»

Xavier Simoneau (Archives Le Droit, Etienne Ranger/Archives Le Droit, Etienne Ranger)

Pas intimidé

Utilisé tantôt sur l’aile gauche et tantôt sur l’aile droite, Simoneau avait amassé 10 points en 14 matches avant de commencer la fin de semaine de l’Action de grâce américaine à Rochester. Seuls Joshua Roy (18 points) ainsi que les vétérans Brandon Gignac (15) et Sean Farrell (12) ont récolté plus de points tout en disputant deux matches de plus.

«Avec les camps que j’ai connus avec le Canadien, je ne serais aucunement intimidé si j’étais rappelé pour me retrouver sur la glace avec des joueurs de la LNH. Comme n’importe quel joueur, j’ai encore des choses à apprendre pour améliorer mon jeu. Je n’ai même pas encore 100 matches d’expérience. Je suis encore dans les plus jeunes espoirs du club, mais je suis à l’aise et je ne serais pas dépaysé.»

Il faut dire qu’à 120 kilomètres ou à 1 h 10 de route du foyer familial de St-André-Avellin, Xavier Simoneau n’est pas trop dépaysé à la Place Bell. C’est à peine 20 minutes plus loin que le Centre Slush Puppie où évoluent maintenant les Olympiques de Gatineau, l’équipe de son patelin dans la LHJMQ.

«À Laval, j’ai toujours des gens de mon entourage aux matches. Même pour des matches en semaine, j’ai de la famille et des amis dans les estrades. En plus, Laval, c’est l’endroit le plus hot de la Ligue américaine. Nous avons une moyenne de 8000 spectateurs par match et c’est pratiquement sold out tous les week-ends. L’ambiance est électrisante. C’est un mini Centre Bell. Tout le monde dans la ligue aime venir jouer des matches à Laval.»

Xavier Simoneau a son fan club peuplé d’irréductibles qui l’accompagne depuis toujours dans son parcours parsemé d’adversité vers la LNH. Ce n’est certainement pas un bouchon de circulation montrélais qui va les empêcher d’aller le voir évoluer au Centre Bell si le grand jour devait se présenter.

«Juste parce que c’est la LNH, je pense que ma gang aurait l’impression que Centre Bell est plus proche que la Place Bell!»

À 22 ans, un autre espoir de la Petite-Nation cogne à la porte du Tricolore.

Ne pariez pas contre lui. Ceux qui l’ont fait dans les neuf dernières années ont eu l’air fous...