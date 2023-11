Ylönen marque en fusillade et le Canadien défait les Sharks 3-2

Jesse Ylönen a fait bouger les cordages en sixième ronde de tirs de barrage et la formation montréalaise a vaincu les Sharks de San Jose 3-2, vendredi après-midi au SAP Center. (Jeff Chiu/AP)

Jesse Ylönen a fait bouger les cordages en sixième ronde des tirs de barrage et la formation montréalaise a vaincu les Sharks de San Jose 3-2, vendredi après-midi au SAP Center.

Le Canadien a effacé un déficit de deux buts pour forcer la présentation d’un bris d’égalité.

Ylönen, qui a été limité à deux présences sur la patinoire après le deuxième entracte, a ensuite mis fin à la rencontre en faisant preuve de patience et effectuant une belle feinte pour battre le gardien Mackenzie Blackwood.

«J’avais mon idée de ce que je voulais faire, mais vous devez aussi vous ajuster selon la réaction du gardien, a mentionné Ylönen. Je voulais y aller d’une feinte.»

Après un long temps mort en première période, les Sharks ont offert une bonne opposition au Tricolore. Ils ont d’ailleurs eu l’avantage au chapitre des tirs au but pour une première fois cette saison.

Cole Caufield a récolté un but et une aide, tandis que Johnathan Kovacevic a aussi touché la cible pour le Canadien (9-9-2). Cayden Primeau a repoussé 31 lancers.

Après avoir vaincu les Ducks d’Anaheim mercredi, le Canadien est maintenant assuré de terminer son séjour en Californie avec une fiche gagnante pour une première fois depuis la saison 2009-10.

«C’est bon pour le moral, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Ce n’est rien de parfait, mais nous continuons à corriger nos erreurs et à essayer de nous améliorer.»

William Eklund a amassé un but et une aide et Mike Hoffman a également marqué pour les Sharks (3-15-2). Blackwood a effectué 22 arrêts.

Le Canadien terminera son séjour en Californie en affrontant les Kings de Los Angeles, samedi après-midi. Il rendra ensuite visite mercredi aux Blue Jackets de Columbus, avant de rentrer à Montréal pour accueillir les Panthers de la Floride au Centre Bell jeudi.

Pendant la rencontre, vendredi, le Canadien a rappelé l’attaquant Joel Armia du Rocket de Laval. Il sera disponible pour le match de samedi face aux Kings.

En séquences

Les Sharks ont obtenu la première occasion de marquer, mais Primeau a frustré Luke Kunin lors d’une attaque à deux contre un.

Le Canadien a décoché neuf tirs au but de suite, mais Blackwood s’est dressé tel un mur devant le filet des Sharks. Il a notamment réussi de bons arrêts contre Christian Dvorak et Caufield.

Les Sharks ont finalement attaqué à nouveau le filet du Canadien quand Kunin a obtenu une autre chance à deux contre un. Encore une fois, Primeau a fait l’arrêt.

L’équipe locale a décoché les huit derniers tirs au but du premier engagement. Primeau a gardé le fort pour le Tricolore, stoppant entre autres six lancers pendant que les Sharks profitaient d’un avantage numérique.

«Nous avons connu un très bon début de match, puis nous avons pris une punition et nous avons perdu notre rythme, a expliqué St-Louis. C’est quelque chose que nous devons améliorer. Nous devons reprendre le rythme et revenir aux choses que nous faisons bien.»

Les Sharks ont finalement ouvert le pointage à 5:06 du deuxième vingt. Hoffman a été oublié dans l’enclave et il a déjoué Primeau grâce à un tir sur réception à la suite d’une passe d’Eklund venant de l’arrière du filet.

Le trio de Dvorak, Caufield et Juraj Slafkovsky a connu une autre bonne séquence en zone adverse quelques minutes plus tard, mais Blackwood est demeuré intraitable.

Les Sharks ont doublé leur avance à 12:30, en avantage numérique. Eklund a battu Primeau grâce à un tir sur réception à partir du cercle des mises en jeu à la gauche du gardien.

Kovacevic a finalement inscrit le Canadien au pointage avec 1:58 à faire à la deuxième période. Il a surpris Blackwood à l’aide d’un tir précis du côté du bouclier.

Sur la séquence, Jayden Struble a récolté un premier point en carrière dans la LNH et Caufield, un 100e.

Caufield a vite ajouté un 101e point. Il a créé l’égalité 2-2 après 3:26 de jeu en troisième période, quand il a battu Blackwood du côté du bouclier lors d’une attaque à deux contre un.

Le franc-tireur américain mettait ainsi fin à une disette de six rencontres. Il marquait aussi seulement un deuxième but cette saison à cinq contre cinq.

«Bien sûr que ça fait du bien d’en marquer un, a admis Caufield. Pour moi, tout est une question de constance.»

L’égalité a perduré jusqu’au tir de barrage. Blackwood a prolongé le débat en frustrant Caufield en échappée tôt durant la prolongation.