Alex Newhook marque deux buts et le Canadien défait les Ducks 4-3

Alex Newhook a rompu l’égalité tard en troisième période en marquant son deuxième but de la rencontre et le club de hockey montréalais a vaincu les Ducks d’Anaheim 4-3, mercredi au Honda Center. (Ryan Sun/AP)

Alex Newhook a rompu l’égalité tard en troisième période en marquant son deuxième but de la rencontre et le club de hockey montréalais a vaincu les Ducks d’Anaheim 4-3, mercredi au Honda Center.

Le Canadien a ainsi mis un terme à une série de quatre défaites.

Sa dernière victoire à Anaheim remontait au 5 mars 2014. Il avait perdu ses sept dernières parties dans la banlieue de Los Angeles.

Samuel Montembeault a connu un fort match, réalisant 30 arrêts.

Mike Matheson et Kaiden Guhle ont aussi marqué pour le Canadien (8-9-2). Jake Evans a amassé deux aides.

Du côté des Ducks (9-10-0), qui ont encaissé un quatrième revers de suite, Mason McTavish a récolté deux buts et une aide, tandis que Frank Vatrano a accumulé un but et une aide. John Gibson a stoppé 24 tirs.

Le défenseur Jayden Struble disputait un premier match en carrière dans la LNH. Il remplaçait Jordan Harris dans la formation du Tricolore. Harris est rentré à Montréal mardi en raison d’une blessure au bas du corps.

Le Canadien affrontera les Sharks de San Jose vendredi après-midi, puis sera de retour dans le sud de la Californie samedi après-midi pour un duel face aux Kings de Los Angeles.

Le CH prend son envol

Mike Matheson a accepté une passe de Nick Suzuki dans le haut de l’enclave, puis il a battu Gibson à l’aide d’un tir haut du côté du bouclier. (Ryan Sun/AP)

Le Canadien a vite pris les devants après 5:59 de jeu, peu de temps après la fin d’un avantage numérique. Il a déjoué Gibson du côté du bouclier après avoir reçu une passe de Tanner Pearson.

Guhle a creusé l’écart 38 secondes plus tard, à la suite d’une attaque à deux contre un en compagnie de Jesse Ylönen.

Newhook est passé tout près d’ajouter un autre but tard en première période. Il a toutefois fendu l’air devant une cage déserte après une passe transversale de Josh Anderson.

McTavish a relancé les Ducks après 53 secondes de jeu en deuxième période, durant un avantage numérique. Il n’a eu qu’à faire dévier une belle passe de Leo Carlsson dans l’ouverture.

Le Canadien a répliqué 56 secondes plus tard. Matheson a accepté une passe de Nick Suzuki dans le haut de l’enclave, puis il a battu Gibson à l’aide d’un tir haut du côté du bouclier.

Encore une fois, McTavish a ramené les Ducks dans le coup, faisant bouger les cordages à 6:00. Vatrano s’est moqué de la couverture de Johnathan Kovacevic, puis a pivoté sur lui-même pour rejoindre McTavish dans l’enclave.

Sur la séquence, le Québécois Tristan Luneau a récolté un premier point dans la LNH. Il participait à un troisième match en carrière.

Cole Caufield a obtenu plusieurs occasions de marquer durant le match, dont trois avant la fin du deuxième vingt. Sur sa plus belle chance, il a raté un filet ouvert durant un avantage numérique, mais l’angle était toutefois très fermé.

Montembeault a résisté aux assauts des Ducks tôt en troisième période. Il a réalisé un arrêt spectaculaire de la mitaine aux dépens de Vatrano.

L’attaquant des Ducks a toutefois eu sa revanche avec 8:29 à faire en temps réglementaire. Il a créé l’égalité 3-3 en battant Montembeault par-dessus l’épaule gauche après une mise en scène de McTavish.

Newhook a toutefois redonné les devants au Canadien avec 3:20 à écouler au cadran, quand les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Il a battu Gibson après avoir reçu une passe d’Evans lors d’une attaque à deux contre un.

Montembeault a réussi à fermer la porte en fin de rencontre.