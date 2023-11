Les Bruins dominent le Canadien qui perd un 4e match de suite

Charlie McAvoy, Pavel Zacha et James van Riemsdyk ont marqué les autres buts des Bruins.

Juraj Slafkovsky a marqué pour le Canadien en deuxième période, en plus d’ajouter une mention d’aide sur le filet de Johnathan Kovacevic en fin de match.

Jeremy Swayman, qui avait une fiche de 6-0-1 en carrière contre le Canadien avant la rencontre, a réalisé 20 arrêts.

Le vétéran Jake Allen a repoussé 39 lancers dans cette quatrième défaite de suite du Tricolore.

Les Bruins ont profité de 1:47 de temps en avantage numérique à cinq contre trois, peu avant la moitié du premier vingt. McAvoy y est allé d’un tir puissant qui a battu Allen dans le coin supérieur droit. Brad Marchand et David Pastrnak ont récolté une mention d’aide sur le but de McAvoy.

Les Bruins ont généré beaucoup de circulation autour du filet d’Allen pour commencer la rencontre, n’ayant pas peur de décocher des tirs d’un peu partout en zone offensive, avec un joueur, parfois deux, positionnés dans le demi-cercle pour nuire au gardien.

Toute cette pression a fini par payer. Avec 40 secondes à faire au premier vingt, Brandon Carlo a tiré de la pointe, et Frederic a fait dévier la rondelle dans le filet. Charlie Coyle a aussi été complice du deuxième filet des Bruins.

Le Canadien a connu une séquence de plus de 30 secondes en zone des Bruins tôt au deuxième engagement. Alex Newhook a obtenu la meilleure chance de marquer durant cette séquence, lui qui a profité d’une superbe passe du capitaine Nick Suzuki pour se faire oublier devant Swayman. Le gardien a toutefois réalisé l’arrêt sur un tir bas.

Zacha a fait payer le Canadien pour son manque d’opportunisme dans les secondes suivantes. Lindholm a passé le disque à l’attaquant, qui a décoché sans attendre. La rondelle a changé de trajectoire et a déjoué Allen.

Slafkovsky a redonné espoir au Tricolore à 13:03 de la deuxième période, inscrivant son deuxième but de la campagne. Positionné à la droite du gardien, près du cercle des mises en jeu, Slafkovsky a décoché rapidement et la rondelle s’est trouvé un chemin jusque dans le filet, derrière Swayman.

Frederic a redonné une priorité de trois buts aux siens à 15:30 de jeu. Alors que les Bruins venaient d’écouler une pénalité, une relance rapide a permis à Frederic d’utiliser sa vitesse pour se créer de l’espace et filer en zone du Canadien. Son tir a battu Allen entre les jambières.

L’attaquant van Riemsdyk a marqué le deuxième but des Bruins en avantage numérique dans le match, récupérant la rondelle libre devant le filet. Marchand et Pastrnak ont une fois de plus récolté une aide sur le filet des Bruins en avantage numérique.

Avec 9:17 à disputer en troisième période, les Bruins avaient déjà atteint le plateau des 40 tirs.

Kovacevic a réduit le score à 5-2 avec 15:29 de jeu au dernier tiers. Le défenseur a récupéré une rondelle libre près du poteau, alors que Swayman n’était pas en bonne posture pour réaliser l’arrêt.

Avant le début de la rencontre, les Bruins ont rendu hommage à leurs formations gagnantes de la coupe Stanley de 1970 et 1972. Sans surprise, Bobby Orr a été celui qui a été le plus acclamé.

Pour l’occasion, les Bruins portaient leur vieil uniforme de ces années, alors que le Tricolore était en rouge.