Jack Eichel récolte trois points et les Golden Knights battent le Canadien 6-5

Jonathan Marchessault (81) des Golden Knights de Vegas célèbre un but de son coéquipier Brayden McNabb (non représenté) alors que le gardien de but des Canadiens de Montréal Cayden Primeau (30) réagit lors de la deuxième période d'action de hockey de la LNH à Montréal, le jeudi 16 novembre 2023. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Jack Eichel a rompu l’égalité tard en troisième période en avantage numérique en plus d’amasser deux aides et les Golden Knights de Vegas ont défait le club montréalais 6-5, jeudi soir au Centre Bell.

Il a marqué pendant que Brendan Gallagher était au cachot.

«Je vais devoir réviser la séquence, mais ç'a été un facteur important dans le résultat du match», a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis au sujet de la pénalité contre Gallagher pour bâton élevé.

«C’est une chose qui ne peut pas se produire», a-t-il martelé un peu plus tard.

Le Tricolore a inscrit au moins quatre buts en temps réglementaire pour une deuxième fois seulement cette saison. Il avait précédemment accompli l’exploit lors de son match d’ouverture, quand il avait perdu 6-5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto.

Il a toutefois gaspillé des avances de 2-0, 3-1 et 4-3 face aux Golden Knights, qui n’ont jamais lâché prise.

«Contre Calgary (mardi), nous perdions au tableau, mais ils ne nous battaient pas sur la glace. Aujourd’hui, nous gagnions au tableau, mais ils nous battaient sur la glace, a souligné St-Louis. Il faut être honnête. Nous avons joué avec le feu et nous nous sommes brûlés.»

Jesse Ylönen a réussi un doublé, Alex Newhook a récolté un but et une aide, alors que Johnathan Kovacevic et Justin Barron ont aussi marqué pour le Canadien (7-8-2), qui a encaissé un troisième revers de suite. Nick Suzuki et Mike Matheson ont amassé chacun deux aides et Cayden Primeau a réalisé 36 arrêts.

Johnathan Kovacevic (26) des Canadiens de Montréal célèbre son but contre les Golden Knights de Vegas avec ses coéquipiers Nick Suzuki (14), Alex Newhook (15) et Arber Xhekaj (72) lors de la première période d'action de hockey de la LNH à Montréal, le jeudi 16 novembre. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

«Je lis bien le jeu et je suis à la bonne place, ce qui est le plus important, a dit Primeau. J’ai l’impression que mes pieds sont bien placés la majorité du temps.»

Shea Theodore a récolté un but et trois aides et Mark Stone, un but et deux aides pour les Golden Knights (13-3-1), qui ont également profité des réussites de Brayden McNabb, Brett Howden et Jonathan Marchessault. Adin Hill a repoussé 23 tirs.

Le Canadien a perdu les services du défenseur Arber Xhekaj en deuxième période. Il a pris la direction du vestiaire peu de temps après avoir encaissé une dure mise en échec d’Ivan Barbashev. L’équipe a indiqué qu’il souffrait d’une blessure au haut du corps et que son état de santé sera réévalué vendredi.

L’attaquant Michael Pezzetta a été inséré dans la formation du Canadien pour cette rencontre. Il a pris la place de Rafaël Harvey-Pinard, aux prises avec une blessure au bas du corps. L’état de santé de Harvey-Pinard sera réévalué de manière quotidienne.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il rendra visite aux Bruins, à Boston.

Les pères des joueurs du Canadien avaient été invités au Centre Bell jeudi et ceux présents accompagneront l’équipe ce week-end à Boston.

Festival offensif

Les Canadiens de Montréal rendent hommage à Karl Tremblay, le chanteur des Cowboy Fringants, décédé mercredi à l'âge de 47 ans. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

Après un bel hommage à Karl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants décédé mercredi, le Canadien a marqué deux buts en première période pour une première fois cette saison.

Newhook a touché la cible sur le premier tir du Canadien, à 6:43, alors que les visiteurs en avaient déjà huit au compteur. Il a surpris Hill du côté du bouclier.

Kovacevic a battu à son tour Hill environ en visant au même endroit à 10:03, après qu’un tir de Newhook eut atteint l’attaquant des Golden Knights Michael Amadio près de l’enclave.

Newhook mettait fin à une disette de 13 matchs, tandis que Kovacevic marquait son premier but de la saison à sa 17e sortie.

À l’autre bout de la patinoire, Primeau a multiplié les arrêts. Il a fait la barbe cinq fois à William Karlsson durant la période, dont au moins quatre fois sur des chances de qualité.

«Ce sont parmi les meilleurs joueurs au monde et c’est une attaque dangereuse, qui bouge bien la rondelle en avantage numérique. Je tentais simplement de suivre le jeu», a dit Primeau.

Le marqueur officiel a été occupé en deuxième période, quand les deux équipes ont marqué un total de six buts.

Howden a inscrit les Golden Knights au pointage en marquant en infériorité numérique à 2:33.

Ylönen a marqué son premier but de la rencontre à 8:28, au terme d’une échappée après avoir intercepté une rondelle à la ligne bleue des visiteurs.

McNabb a répliqué 18 secondes plus tard pour les Golden Knights. Il a été atteint par un lancer de Theodore alors qu’il passait dans l’enclave, puis a surpris Primeau, qui cherchait la rondelle.

Marchessault a créé l’égalité 3-3 à 11:20 lors d’une descente à deux contre un, mais le Canadien a repris les devants 33 secondes plus tard. Ylönen a profité d’une passe de Michael Pezzetta à partir de l’arrière du filet pour battre Hill grâce à un tir sur réception.

Theodore est toutefois revenu à la charge à 16:07, permettant aux Golden Knights de créer l’égalité 4-4 avant la fin du deuxième vingt. Il a déjoué Primeau grâce à un long tir durant un avantage numérique.

Gallagher a écopé une punition mineure double pour bâton élevé avec 2:51 à faire en temps réglementaire, ouvrant la porte aux Golden Knights.

Eichel en a profité pour battre Primeau dans la partie supérieure du côté de la mitaine 55 secondes plus tard.

Après un but d’assurance de Stone, Barron a redonné espoir aux partisans en réduisant l’écart à 6-5 avec 53,2 secondes à écouler au cadran. Hill a toutefois résisté au dernier assaut du Tricolore.