Un but qui fera du bien à Tarasenko

Vladimir Tarasenko n’a certainement pas trop souvent connu des séquences de six semaines sans marquer, durant sa longue et fructueuse carrière dans la Ligue nationale de hockey.

L’ailier russe des Sénateurs d’Ottawa a pu s’en sortir, enfin, mardi soir. Il a marqué le but qui a fait la différence, dans une surprenante victoire de 6-2 contre les Rangers de New York, au Centre Canadian Tire.

«D’abord, on savait qu’on affrontait la meilleure équipe de la Ligue. Gagner, c’était le plus important, a-t-il reconnu après la rencontre. À titre personnel, évidemment que ça me fait du bien de marquer. Ça faisait longtemps. Je devrais essayer de marquer plus souvent.»

En plus d’être le but le plus important de la soirée, ce fut le but le plus spectaculaire de la soirée. Le lancer des poignets du vétéran n’a donné aucune chance au gardien étoile des Rangers, Igor Shesterkin.

«C’était vraiment bon, pour Vladdy, de marquer un but. En plus, c’était un but spectaculaire! Ce but va lui donner une tonne de confiance», croit l’entraîneur-chef d’Ottawa, D.J. Smith.

Le joueur ne partage pas son opinion. Après 13 parties sans marquer, il était juste content d’inscrire son nom sur la feuille de pointage.

«Je m’en fous. C’est un but. Un but, ça compte pour un but», a-t-il déclaré.

«Je dirais que c’est toujours bon de marquer un but contre un de mes bons amis», a-t-il précisé, par la suite.

Shesterkin et Tarasenko sont compatriotes. Ils ont aussi été coéquipiers. L’an dernier, ils ont fait équipe dans l’organisation des Rangers pendant quelques mois.

Le joueur mis sous contrat l’été dernier par les Sénateurs tente maintenant de se faire de bons amis à Ottawa. Il a trouvé deux joueurs avec qui ça semble cliquer, sur la patinoire. Drake Batherson et Tim Stützle étaient encore une fois ses partenaires de jeu, contre les Rangers.

Tarasenko a marqué deux buts, en tout, durant le match. Il a complété la marque, en toute fin de soirée, dans un filet désert.

Ses deux buts ont été préparés par Batherson.

Tarasenko a pu lui rendre la politesse. Il a obtenu la première passe payante, lorsque Batherson a déjoué Shesterkin à son tour.

«Nous avons un seul match complet derrière la cravate. Parfois, c’est difficile de commencer à jouer avec de nouveaux partenaires de trio. Il faut mettre un peu de temps pour se connaître. En ce moment, tout ce que je peux vous dire que Drake et Tim sont tous les deux très talentueux.»

Anton Forsberg a réussi 33 arrêts. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Forsberg phénoménal

Les partisans qui se sont déplacés jusqu’à Kanata pour assister à ce match avaient le cœur léger, lors du retour à la maison.

D.J. Smith était satisfait, lui aussi. Mais pas complètement.

«Offensivement? C’est clair! Je suis content. J’ai quand même moins aimé cette portion de la deuxième période durant laquelle nous avons perdu le contrôle du jeu, dans notre territoire. Une équipe qui essaie d’être plus performante, jour après jour, ne peut pas se permettre d’avoir des périodes creuses comme celle-là», a-t-il déclaré.

«Il ne faut quand même pas oublier qu’on affrontait la meilleure équipe de toute la Ligue nationale de hockey. Nous avons réussi à contrôler la rondelle pendant une bonne partie de la soirée.»

Durant la portion du match où les Sénateurs ont éprouvé des difficultés, Anton Forsberg s’est levé. Le gardien suédois a réussi 33 arrêts pour aller chercher une troisième victoire à ses quatre derniers départs.

«C’est une petite lancée! Je me sens bien. L’équipe joue bien. Bref, on a du plaisir, présentement», commente-t-il.

Forsberg devrait laisser sa place à son partenaire, pour le prochain match. Joonas Korpisalo devrait affronter les Maple Leafs de Toronto, jeudi soir, à Kanata.

Puisque les Sénateurs ont 15 matches à jouer, en décembre, il y a fort à parier qu’il retrouvera son filet sous peu.

«On sait maintenant qu’on peut battre les meilleures équipes de la ligue quand on joue de la bonne manière. Il faut maintenant trouver une façon de jouer de la bonne manière, soir après soir.»

Brady Tkachuk (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Trois contre cinq

Le moment déterminant du match est survenu au début de la troisième période, lorsque les deux meilleurs centres des Sénateurs se sont retrouvés au cachot en même temps. Claude Giroux, Mathieu Joseph et leurs coéquipiers ont réussi à neutraliser l’attaque massive adverse durant une très longue infériorité numérique à trois contre cinq.

Lors de la fin de cette séquence, la foule s’est levée pour accorder une longue ovation aux héros obscurs.

«C’était génial. Les joueurs qu’on utilise en infériorité numérique méritent de ressentir tout cet amour», fait valoir Brady Tkachuk.

Giroux a connu une soirée de deux points. Ça lui a permis de rejoindre le légendaire Rod Gilbert, au 90e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH.

«Claude a vraiment le sens du jeu. C’est ce qui lui permet de continuer à jouer à notre niveau. Quand il n’est pas à son mieux, il trouve une façon de se rendre utile. Dans ces soirées, il ne fait jamais mal à son équipe. Il protège bien la rondelle. Les jeunes joueurs de notre organisation ont vraiment beaucoup à apprendre en le côtoyant», résume D.J. Smith.

Claude Giroux (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Des nouvelles de Chabot mercredi?

Les réjouissances pourraient être de courte durée, cependant.

Smith n’a pas vraiment offert de nouvelles au sujet de Thomas Chabot, après la rencontre. Le défenseur québécois a subi un examen d’imagerie par résonance magnétique, au cours des dernières heures. Les gens qui l’ont croisé au CCT, mardi soir, ont remarqué qu’il se déplace avec une certaine difficulté.

«Nous allons vous offrir une mise à jour médicale mercredi matin. Pour l’instant, tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’il ne sera pas disponible pour notre prochain match.»

En l’absence de Chabot, Artem Zub a été le défenseur le plus utilisé par Smith, mardi soir. Le Russe a bien répondu, en récoltant deux mentions d’aide.

Le deuxième défenseur le plus utilisé, Jake Sanderson a complété la soirée avec un différentiel de plus trois.

Le troisième défenseur le plus utilisé, Jakob Chychrun, a volé un but aux Rangers en rabattant une rondelle qui flottait dans les airs avec un de ses gants.

«J’ai été obligé de le remercier», a indiqué Anton Forsberg.