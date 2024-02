Hockeyeurs accusés d’agression sexuelle: comparution et possibles nouveaux détails

De plus, les dirigeants de la police de London, qui ne commentent habituellement jamais le dossier, tiendront une conférence de presse à 14 h, pour faire le point sur les développements de leur enquête dans cette affaire hautement médiatisée.

Les avocats de cinq membres visés de l’équipe canadienne ont tous confirmé, au cours de la semaine dernière, que leurs clients faisaient face à des accusations criminelles et qu’ils plaident non coupables.

Ces cinq hockeyeurs, dont un ancien attaquant des Sénateurs, Alex Formeton, et quatre joueurs de la Ligne nationale de hockey, qui plaident tous non coupable, comparaîtront pour la première fois, par vidéo, au palais de justice de London. Les documents de la cour ne précisent pas si les joueurs seront présents devant la caméra ou s’ils seront uniquement représentés par leurs avocats.

L’agression, impliquant une jeune femme et plusieurs joueurs, serait survenue à la suite d’un gala de Hockey Canada en juin 2018. Cet événement visait à honorer Équipe Canada junior qui venait de remporter, quelques mois auparavant, le Championnat mondial de hockey junior. Selon les détails qui ont émané du dossier et rapportés par différents médias ontariens, la jeune femme aurait d’abord consenti à avoir des relations sexuelles avec un joueur, sans savoir que celui-ci l’avait intoxiquée volontairement pour pouvoir inviter ensuite d’autres hommes à venir le retrouver et transformer le tout en activité collective. C’est là que la victime aurait retiré son consentement et qu’elle aurait été agressée. Les accusés nient toute culpabilité.

Une première enquête criminelle du service de police de la Ville de London avait été lancée, puis close en février 2019, avant d’être rouverte, en 2022.

La victime alléguée a poursuivi Hockey Canada, en 2022, pour 3,55 millions de dollars en dommages, mais l’organisme a conclu avec elle une entente hors-cour, dont le montant n’a pas été rendu public. Grâce à des reportages et audience parlementaires, il a ensuite révélé que Hockey Canada avait deux fonds secrets pour pouvoir payer le nécessaire afin d’éviter de telles poursuites. On a aussi appris que durant l’année fiscale de cette affaire, l’organisme avait payé, au total, 2,9 millions pour différents règlements hors-cour.

Aucune des allégations dans ce dossier, n’a été prouvée devant les tribunaux.

Les cinq hockeyeurs visés par les allégations d'agression sexuelle: Alex Formenton, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dubé et Carter Hart. (La Presse Canadienne)

Joueurs visés

Les cinq hockeyeurs visés par ces allégations ont déjà joué, ou évoluent actuellement, dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ex-attaquant des Sénateurs d’Ottawa Alex Formenton s’est présenté avec ses deux avocats au poste de police de London, le 28 janvier, pour y être accusé.

«Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter à juger l’affaire sans avoir entendu toutes les preuves». — Équipe juridique d'Alex Formenton

Les avocats de Carter Hart, un gardien de but chez les Flyers de Philadelphie, ont annoncé que leur client faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et qu’il entend plaider non coupable.

Ceux de l’attaquant Dillon Dubé, des Flames de Calgary, ont indiqué la même chose. Le club albertain avait annoncé le 21 janvier que M. Dubé quittait l’équipe pour des raisons «de santé mentale».

Le joueur des Devils du New Jersey, Michael McLeod, est aussi du nombre des accusés. Il fait face à une deuxième accusation d’agression sexuelle pour «avoir participé à l’infraction», selon les informations du Globe and Mail.

Ses avocats ont déclaré qu’il «nie tout acte criminel» dans cette affaire.

Son coéquipier Cal Foote a lui aussi été formellement accusé, mardi dernier, et a promis, par l’entremise de son avocate, qu’il «se défendra contre cette allégation pour blanchir son nom».

Indignation et plusieurs questions

Depuis l’incident allégué, en 2018, un important mouvement d’indignation a été constaté au Canada, y compris au Parlement, à Ottawa.

Lorsqu’il a été révélé que Hockey Canada avait à sa disposition un fonds, financé par les frais d’inscription des joueurs, destiné à régler des dossiers d’inconduite sexuelle, le gouvernement a temporairement suspendu ses subventions et des commanditaires ont délaissé l’organisme.

Plusieurs questions demeurent en suspens.

Est-ce que les cinq accusés seront inculpés conjointement, ou y aura-t-il cinq procès différents?

Pourquoi le Service de police de London avait-il clos l’affaire, à la suite de sa première enquête, et qu’est-ce qui a fait en sorte que l’enquête soit rouverte?

Le chef de la police de London, Thai Truong, et la sergente-détective Katherine Dann, de la section des agressions sexuelles et de la maltraitance des enfants, devraient répondre aux questions des journalistes.