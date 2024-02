Affaire Hockey Canada: des questions en suspens pour la police de London

Les cinq hockeyeurs visés par les allégations d'agression sexuelle: Alex Formenton, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dubé et Carter Hart. (La Presse Canadienne)

L’affaire des cinq anciens membres de l’équipe mondiale de hockey junior du Canada accusés d’avoir agressé une femme à London, en 2018, a été reportée à la fin du mois d’avril.

Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart et Michael McLeod ont été accusés d’agression sexuelle dans les dernières semaines. Un document judiciaire montre que Michael McLeod fait face à une accusation supplémentaire d’agression sexuelle pour «participation à l’infraction».

L’agression serait survenue à la suite d’un gala de Hockey Canada en juin 2018. Cet événement visait à honorer l’équipe qui venait de remporter, quelques mois auparavant, le Championnat mondial de hockey junior.

De nombreux regards sont tournés vers le palais de justice de London lundi, alors que cinq joueurs de hockey doivent y comparaître pour des accusations liées au scandale Hockey Canada. (Émilie Gougeon-Pelletier/Le Droit)

Les avocats des cinq joueurs ont déclaré que leurs clients se défendraient contre ces allégations.

Une première enquête criminelle du service de police de la Ville de London avait été lancée, puis close en février 2019, avant d’être rouverte, en 2022.

C’était la première comparution des cinq accusés, lundi matin, et elle a eu lieu quelques heures avant que la Police de London ne fasse le point sur son enquête.

Questions sans réponse

Malgré le dépôt d’accusations contre les présumés agresseurs, «certaines de nos questions sont demeurées sans réponse», déplore Jennifer Dunn, la directrice générale du London Abused Women’s Center, un centre de traitement de la violence conjugale à London, en Ontario, mais aussi une référence nationale en la matière.

On ne sait toujours pas, par exemple: pourquoi le Service de police de London a-t-il clos l’affaire, après sa première enquête, et qu’est-ce qui a fait en sorte que l’enquête ait été plus tard rouverte?

Est-ce que la relance de l’enquête a été causée par la crise nationale qui entoure cette présumée agression sexuelle?

Pourquoi la Police de London n’a-t-elle pas fait appel au comité qu’elle avait elle-même créé pour étudier les cas d’agressions sexuelles alléguées n’ayant pas mené à des accusations?

Depuis 2018, un groupe mis sur pied par la Police de London chargé d’étudier les cas d’agressions sexuelles alléguées n’ayant pas mené à des accusations s’est penché sur des centaines d’enquêtes.

Mais Jennifer Dunn se demande pourquoi le dossier Hockey Canada ne faisait pas partie du lot.

«Ce ne sont pas les membres du comité qui choisissent les dossiers qui tombent sur notre bureau. Techniquement, la police est censée nous transmettre tout ce qui n’entraîne pas d’accusations», indique Mme Dunn.

Le chef de la police de London, Thai Truong, et la sergente-détective Katherine Dann, de la section des agressions sexuelles et de la maltraitance des enfants, devraient répondre aux questions des journalistes.

Depuis l’incident allégué, en 2018, un important mouvement d’indignation a été constaté au Canada, y compris au Parlement, à Ottawa.

Lorsqu’il a été révélé que Hockey Canada avait à sa disposition un fonds, financé par les frais d’inscription des joueurs, destiné à régler des dossiers d’inconduite sexuelle, le gouvernement a temporairement suspendu ses subventions et des commanditaires ont délaissé l’organisme.

Plus de détails à venir.