Hockey féminin: Ottawa bousille une avance de trois buts et s’incline en prolongation

«Celle-là fait mal, a déclaré d’entrée de jeu l’entraîneuse-chef d’Ottawa Carla MacLeod. Nous sommes dans un processus d’apprentissage. Nous avons semblé déroger de nos forces et lever un peu le pied de la pédale. New York y est allé d’une belle poussée en fin de rencontre et nous n’avons pas eu de réponses.»

«C’est certainement décevant de perdre un match après avoir pris les devants 3-0. Nous devons apprendre de cette défaite et regarder vers l’avant», a corroboré Savannah Harmon.

La formation ottavienne a été la première à s’inscrire au pointage. Après avoir raté une échappée, Emily Clark a remis à Aneta Tejralová qui a touché la cible grâce à un puissant tir sur réception. Il s’agit de son premier filet en carrière dans le circuit. Au second engagement, Daryl Watts pensait bien doubler l’avance des siennes, mais l’arbitre avait sifflé tout juste avant que la rondelle pénètre dans le filet.

En début de troisième période, Hayley Scamurra a servi une savante passe à Lexie Adzija qui n’a eu qu’à compléter. Lors d’un jeu de puissance, Savannah Harmon s’est emparée d’une rondelle libre dans l’enclave pour faire 3-0 Ottawa.

C’est par la suite que les choses se sont gâtées et que New York a pris les choses en main avec moins de six minutes à jouer. Abby Roque et Jade Downie-Landry ont marqué pour réduire l’écart à un seul but. Quelques instants plus tard, ce qui devait arriver arriva. Alex Carpenter a créé l’égalité lors d’un avantage numérique. C’est finalement cette même Carpenter qui a complété la remontée avec le but vainqueur en période de prolongation.

«Ottawa possède une excellente équipe qui joue vite. C’est ce qui leur a permis d’aller chercher trois buts. Par contre, ce que j’aime de mon équipe est que nous n’abandonnons jamais. Nous avons prouvé dans le passé et nous l’avons refait ce soir que nous sommes résilientes. Je suis très fière», a analysé l’entraîneur-chef de l’équipe de New York, Howie Draper.

Ottawa n’a toujours pas gouté à la victoire en période de prolongation en quatre occasions cette saison.

«Nous ne réussissons pas à obtenir des bons favorables, mais nous devons les mériter. Nous travaillons là-dessus tous les jours et nous allons continuer de le faire. […] Ce n’est rien de majeur», a expliqué MacLeod.

Cette dernière n’en tient pas rigueur à l’officielle pour le but refusée à Daryl Watts, qui avec du recul, aurait pu changer l’allure et le résultat de la rencontre. «Ça fait partie du jeu. Personne n’est une machine. L’arbitre pensait avoir vu ce qu’elle a vu. Elle est venue nous voir pour nous dire qu’elle avait peut-être sifflé un peu rapidement. J’apprécie son honnêteté. C’est seulement une humaine qui tente de faire son travail.»

Dans un ordre d’idées plus positives, la partie s’est déroulée à guichets fermés. Plus de 8000 personnes se sont déplacées pour supporter leur équipe favorite. L’engouement ne semble pas vouloir ralentir, même après un mois d’activité. «C’est incroyable. C’est comme ça dans tous les marchés. Ottawa est tellement bonne pour nous. Nous n’aurions pas pu souhaiter pour un meilleur départ pour notre nouvelle ligue», souligne la pilote d’Ottawa.

Le prochain match d’Ottawa sera présenté le 14 février alors que Minnesota sera de passage à la Place TD, à 19h.