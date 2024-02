Le hockey collégial féminin célébré par 1200 personnes à Québec

Les Cougars du Collège Champlain Lennoxville ont ont eu beau remporter les honneurs du match collégial de première division contre les Titans de Limoilou, tout le monde y voyait d’abord et avant tout la victoire de notre sport national au féminin.

Si la vaste majorité des 11 157 spectateurs présents pour la première partie de hockey junior du programme double impliquant les Remparts et le Drakkar, avaient quitté l’amphithéâtre de Limoilou, les 1200 personnes restantes ont fait entendre leur voix jusqu’à la victoire in extremis des Cougars en prolongation.

Les Cougars du Collège Champlain Lennoxville l’emportent 6 à 5 en prolongation contre Limoilou dans cette première pour du hockey collégial féminin D1 au Centre Vidéotron. La première de plusieurs, j’ai bien l’impression! #lesoleil pic.twitter.com/mVdntLKqwu — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) February 4, 2024

En marquant le but décisif qui procurait un gain de 6 à 5 aux visiteuses de l’Estrie, Daphné Boutin a poussé un immense soupir de soulagement. Plus que le point supplémentaire de la victoire, elle y voyait le «début d’une belle histoire» pour le hockey collégial féminin.

«Je ne peux pas mentir qu’au début, c’était vraiment stressant, mais dès que la glace a été brisée, c’était juste du plaisir, souriait la défenseure pendant que ses coéquipières criaient à tue-tête derrière elle. C’est le fun de finir un bel événement de la sorte. C’est vraiment génial pour le hockey féminin.»

Une sensation «unique»

Même si la fin n’était pas aussi joyeuse pour les Titans de Limoilou, qui ont laissé filer une avance de 5 à 3 avec moins de cinq minutes à jouer, Alexandra Giguère n’avait pas le goût de maugréer après sa performance de deux buts et une aide. «C’était vraiment unique comme sensation, on se sentait fébrile», a-t-elle analysé en saluant les encouragements nourris des spectateurs.

«On perdait, ils ont embarqué, on a pris l’avance, ils ont embarqué. Ils ont été là de A à Z et on peut leur dire merci pour ça.» — Alexandra Giguère

Très fière pour son sport, Giguère souhaitait maintenant que les plus jeunes mordues de son sport puissent vibrer elles aussi dans les prochains mois et prochaines années. «Si on pouvait leur faire vivre ce genre d’événements, ce serait génial, a ajouté l’attaquante des Titans. Ce soir, je suis convaincue que les gens ont tripé.»

Pas besoin de motivation

Les discours d’avant-match des deux entraîneurs ne s’étaient pas éternisés avant le début des hostilités. Le pilote local, Pascal Dufresne, avait insisté sur deux choses, rappelant à ses joueuses que le Centre Vidéotron était aux couleurs des Titans de Limoilou et l’importance de vivre ce moment-là à fond.

Les Titans de Limoilou ont échappé une avance de 5 à 3 en fin de rencontre. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

«Ça n’arrivera jamais qu’on va jouer devant de grosses foules comme ça dans nos arénas de quartier, a rappelé Dufresne. On voulait montrer qu’il existe du bon hockey féminin chez la relève. On va faire un bilan avec les Remparts, mais j’espère qu’on en organisera d’autres.»

Même son de cloche pour son vis-à-vis des Cougars, l’entraîneur-chef Patrick Joncas.

«On leur a dit de profiter du moment, d’avoir du plaisir et de garder le sourire, a indiqué l’entraîneur visiteur. Je leur ai dit : “Si vous travaillez fort, que vous agissez en vraies guerrières, je suis convaincu que vous allez sortir de là de bonne humeur.”»

Les visiteuses occupent le troisième rang du classement, 11 points derrière Limoilou. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

À entendre crier les visiteuses après la partie, pas de doute que le plan de match de Patrick Joncas a été bien compris!