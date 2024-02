La fulgurante ascension de Benoit Desrosiers racontée par des proches

Travaillant. Passionné. Perfectionniste. Intense. Les mêmes mots reviennent constamment au fil des discussions menées pour brosser le portrait de l’homme de 35 ans, dont l’embauche avec le club de Long Island a été officialisée vendredi.

Guillaume Cardinal était haut comme trois pommes, vers l’âge de quatre ou cinq ans, quand il a fait la connaissance de Benoit Desrosiers. Les deux gamins ont donné leurs premiers coups de patin ensemble au niveau MAHG-1 avant de continuer leur route avec les Seigneurs des Mille-Îles que dirigeait Donald, le père de Benoit.

Un «frère»

Une amitié profonde et sincère est née entre les deux coéquipiers et une trentaine d’années plus tard, Cardinal est toujours l’un des complices du nouveau venu des Islanders. Guillaume aime tellement celui qu’il considère comme son «frère» qu’il passe tous ses Noëls dans la famille Desrosiers et qu’il a choisi Benoit comme parrain de son fils.

Les frères Desrosiers, Benoit et Francis, étaient les garçons d'honneur lors du mariage de Guillaume Cardinal, une amitié de plus de 30 ans. (Courtoisie)

Souvent élu capitaine des équipes dont ils ont fait partie, Desrosiers a toujours été le «plus intense de la gang», de dire son vieil ami.

«Ben montrait l’exemple et on n’avait pas trop le choix de suivre, relate le Lavallois. C’était le premier habillé dans la chambre et celui qui travaillait le plus fort dans les pratiques.»

Couché à 7 heures

Un intense, donc!

«Quand il voulait de quoi, il travaillait parce que c’est un acharné, poursuit Cardinal. Il nous arrivait de se coucher plus tard la veille des matchs, quand on allait parfois faire du ski, par exemple, mais lui, il n’en était pas question. Il ne dérogeait pas de son plan de match.»

«Il se couchait à sept heures pour être en forme le lendemain!» — Guillaume Cardinal

Benoit Desrosiers lors de son passage avec les Saguenéens de Chicoutimi. (Rocket Lavoie/Archives, Le Quotidien)

Même intensité sur les bancs d’école, où Desrosiers visait toujours le plus qu’excellent. «C’était un premier de classe et il n’acceptait pas de finir deuxième, résume son ami. Quand il fait de quoi, c’est au fond, c’est toujours à 100%.»

Loyal en amitié

Même si les grandes ambitions de l’ancien entraîneur adjoint des Saguenéens, du Phoenix et des Remparts étaient bien connues de tous, Desrosiers n’a jamais parlé de la LNH à son ami.

«Quand il coachait dans le junior, Ben était concentré à 100% sur le junior, atteste-t-il. C’était vrai avec les Remparts, comme avec les Olympiques. Je ne suis pas inquiet pour lui, même s’il est jeune, je suis sûr qu’il va faire ses preuves vite, les joueurs [des Islanders] vont apprendre à le connaître et à le respecter.»

Benoit Desrosiers s'est amené avec les Remparts en 2017 comme entraîneur adjoint. (Erick Labbé/Archives, Le Soleil)

Le beau de l’affaire, avec Desrosiers, c’est que sa loyauté envers les clubs de notre sport national s’exprime aussi en amitié. «Je l’ai parfois appelé en plein milieu de la nuit et il a toujours répondu au téléphone, termine Guillaume Cardinal. Ben, il est loyal au bout.»

En décrochant le combiné, de son Rouyn-Noranda natal, la voix sévère de Paulin Bordeleau s’adoucit lorsque l’auteur de ces lignes évoque son bon ami, Benoit Desrosiers.

Il fait deux fois son âge, mais l’amitié impossible qui le lit au nouvel adjoint des Islanders ne s’est jamais tarie au fil des ans. À preuve, le vénérable Paulin, 71 ans bien sonnés, a été l’un des premiers à qui Desrosiers a annoncé la bonne nouvelle de son embauche par le club new-yorkais.

Paulin Bordeleau avec le Phénix (La Tribune, Armand Ohayon)

L’ancien joueur de centre des Canucks de Vancouver (LNH) et des Nordiques de Québec (AMH) a croisé la route du natif de Saint-Joseph-du-Lac, tout près de Deux-Montagnes, il y a une douzaine d’années lors de son arrivée à la barre du Phénix du Collège Esther-Blondin dans le midget AAA (M18).

C’est l’actuel recruteur des Canadiens de Montréal, Donald Audette, qui lui avait vendu les mérites du jeune homme, que Paulin Bordeleau a ensuite engagé comme adjoint.

«Donald m’avait dit : “Tu vas l’aimer, il travaille fort, il veut apprendre”, se souvient le vétéran. C’était un jeune très déterminé, qui posait beaucoup de questions. On ne faisait que parler de hockey ensemble. Je voyais déjà qu’il avait un côté entraîneur-chef en dedans de lui. Il était capable d’organiser des entraînements et de parler avec les joueurs.»

#Isles News: Islanders President of Hockey Operations & General Manager Lou Lamoriello announced today that Benoit Desrosiers has been hired as an Assistant Coach. He will join Head Coach Patrick Roy’s staff, along with current Assistant Coaches Doug Houda & John MacLean. — New York Islanders (@NYIslanders) February 2, 2024

Des crises mémorables

Le briscard du hockey n’a jamais regretté son choix. Quelques mois plus tard, les deux hommes remportaient la Coupe Jimmy Ferrari, l’emblème de la suprématie du hockey midget AAA au Québec. Leur parcours s’est terminé contre Red Deer en deuxième période de prolongation en finale de la Coupe Telus, un revers crève-cœur que Paulin Bordeleau avale encore difficilement, 12 ans plus tard.

Le Phénix lors de la conquête du championnat en 2012. Paulin Bordeleau et Benoit Desrosiers posent sur la droite. (Phénix du Collège Esther-Blondin.)

Parmi leurs traits communs, une soif de victoire insatiable et une profonde haine de l’échec, qui ont provoqué quelques colères mémorables.

«J’étais quand même assez malin et Benoit devait temporiser quand j’avais tendance à être impatient, même s’il était un peu comme moi, sourit Paulin. Je me souviens qu’une fois, il en avait cassé ses lunettes en les lançant sur le bureau. On était parti à rire tellement c’était drôle.»

«On a eu beaucoup de plaisir ensemble.» — Paulin Bordeleau

Fierté, voilà le mot qui résume l’état d’âme de Bordeleau en voyant son ancien poulain accéder à la LNH. Tout vient à point à qui sait attendre, pourrait-on dire.

Paulin insiste plutôt sur le travail qui n’a jamais effrayé Desrosiers. «Du hockey, il en mange!»

Dans le hockey junior québécois, Benoit Desrosiers s’est vite fait un nom comme un maître de la vidéo. L’ex-défenseur Philippe Boucher avait d’ailleurs louangé ses talents avec la technologie lorsqu’il en avait fait un Diable rouge, en 2017.

Desrosiers a travaillé à Chicoutimi en 2012-13. (Photo archives/Photo archives)

L’ancien entraîneur adjoint des Saguenéens (2012-13) et du Phoenix (2013 à 2017) s’est fait la main avec les logiciels informatiques bien avant son arrivée dans la LHJMQ.

Pas un crack, mais pas loin

Son jeune frère Francis, cinq ans son cadet, s’en souvient bien, lui qui l’a vu passer de nombreuses heures derrière un écran d’ordinateur dans la résidence familiale des Desrosiers, à Saint-Joseph-du-Lac.

«Il a tout le temps été bon sur les ordis, raconte son frangin. Quand on avait un problème, c’est vers lui qu’on se tournait. S’il ne savait pas comment le régler, il faisait les recherches pour trouver la solution, il était vraiment débrouillard.»

«Encore aujourd’hui, quand moi et mon père on a du trouble, il rentre dans notre ordi [à distance] et il règle le problème!» — Francis Desrosiers à propos de son frère

Frappeur de relève chez les Olympiques, Serge Beausoleil n’a côtoyé Desrosiers que pendant 47 parties cette saison, mais le directeur général du club gatinois a été jeté par terre par les compétences de son ancien entraîneur-chef.

Serge Beausoleil et Benoit Desrosiers au Centre Slush Puppie de Gatineau. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Un Jedi des ajustements

L’ex-manitou de l’Océanic se souvient des débuts de la technologie vidéo implantée par la LHJMQ, XOS, maintenant connue sous le nom de Catapult Thunder, il y a plusieurs années. Avec son sens de la formule habituel, Beausoleil qualifie Desrosiers de «travailleur acharné» et de «Jedi des ajustements».

«Quand XOS a été lancé, tous les clubs de la Ligue appelaient Ben à Sherbrooke plutôt que la personne ressource pour résoudre leurs problèmes. Un moment donné, il a fallu que quelqu’un lève la main pour dire qu’il n’était pas payé pour dépanner tout le monde!»

Benoit Desrosiers a été un des adjoints de Judes Vallée chez le Phoenix. (La Tribune, Jérôme Gaudreau/La Tribune, Jérôme Gaudreau)

Le commandant par intérim des Olympiques n’est pas du tout tombé en bas de sa chaise lorsque Lou Lamoriello lui a lâché un coup de fil pour entamer les pourparlers avec son entraîneur-chef.

Patrick Roy et Benoit Desrosiers, ce sont «deux mains dans le même corps», image Beausoleil.

Deux «intenses»

Dans l’autre capitale, l’entraîneur adjoint David Rodrigue a été un témoin privilégié de l’osmose qui s’est installée entre les deux hommes ci-dessus nommés pendant les cinq années passées à parcourir l’est du pays ensemble avec les Remparts.

Benoit Desrosiers a soulevé le trophée Gilles-Courteau, en mai dernier. Derrière lui, l'autre adjoint du club, David Rodrigue. (Vincent Ethier/Archives, LHJMQ)

Ancien arbitre devenu préparateur physique et coordonnateur vidéo puis adjoint, Rodrigue salue la «polyvalence» et la détermination du sujet de cet article. Un homme «prêt à tout faire pour connaître du succès», à l’image de Roy.

«Les meetings d’unités spéciales, l’année passée, les deux pouvaient les étirer pendant des heures, se souvient Rodrigue. Des fois, on s’obstinait pas mal fort. Je ne suis pas surpris de les voir réunis, les deux sont très intenses. Pat a été très bon pour Ben, mais Ben a aussi été très bon pour Pat.»

Benoit Desrosiers et Patrick Roy lors de la conquête de la Coupe Memorial à Kamloops, en juin dernier. (Vincent Ethier/Archives, LHJMQ)

Plus mature que son âge, Benoit Desrosiers a toujours eu horreur de la défaite. Tous les gens consultés lors de la rédaction de cet article l’ont souligné. Serge Beausoleil confie avoir dû le gronder plus tôt cette année, car le jeune pilote n’en dormait plus lors des séquences de défaites...

Ce tempérament ne date pas d’hier puisque Francis Desrosiers a encore frais en mémoire les lendemains de matchs de hockey où son grand frère faisait la baboune en mangeant ses rôties au beurre d’arachide lors du petit déjeuner.

«Il était demandant envers lui-même, c’était fou, enchaîne l’ex-gardien de but. Après ses matchs, il essayait tout le temps de trouver ce qu’il aurait pu faire de mieux, il n’était pas souvent content.»

«J’avais beau lui dire qu’il avait bien joué, dans sa tête, ce n’était pas ça. Il bougonnait et ça pouvait être long avant qu’il retrouve le sourire!» — Francis Desrosiers sur son frère

Après Saint-Joseph-du-Lac, Chicoutimi, Sherbrooke, Québec et Gatineau, cette belle histoire se poursuivra à New York, avec les Islanders.

Sans complexe et sans barbe.