La pire saison de hockey d’Anabelle

La saison dernière, la Granbyenne portait les couleurs des Stars de Yamaska-Missisquoi en classe midget AA (ou M18 AA) du hockey féminin. En 2023-2024, elle aurait dû graduer chez les juniors. Mais voyez-vous, il n’y a pas d’équipe junior féminine dans la région de Granby.

«Avant le début de la saison, les gens de l’Association Hockey Jeunesse de Granby ont fait une demande de dérogation à Hockey Estrie et à Hockey Québec afin que je puisse disputer une campagne supplémentaire au niveau midget parce que je ne pouvais pas jouer chez les juniors dans ma région, explique Annabelle. Mais la demande a été sèchement refusée. “Tu es d’âge junior et tu dois jouer chez les juniors!” qu’on m’a dit.»

Selon Anabelle, plusieurs cas comme le sien ont été soumis à Hockey Estrie et Hockey Québec au cours des dernières années. Et chaque fois, la demande de dérogation a été acceptée. Une affirmation corroborée par Nicolas Bélanger, responsable du volet féminin à l’Association Hockey Jeunesse de Granby.

«Ça fait sept ans que je suis impliqué dans l’association et des dossiers du genre, on en a monté plusieurs et la réponse a toujours été favorable, dit-il. On n’a pas compris pourquoi la réponse a été non cette fois.»

Anabelle continue à s'entraîner, notamment au centre Summum hockey développement de Granby, sous la supervision de l'entraîneur Pierre Labrecque. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Question d’étoffer le dossier, les entraîneurs des Stars avaient également remis un rapport à l’intérieur duquel ils avaient évalué Annabelle dans le contexte d’une joueuse d’âge junior qui évoluerait au niveau midget.

«Anabelle est une bonne joueuse, mais même dans le contexte d’un sous-classement, elle n’aurait pas marqué 75 buts dans le midget, elle n’aurait pas été trop forte pour la ligue», souligne Nicolas Bélanger.

Déterminée et ne se voyant pas passer une saison sur le banc, Anabelle, toujours avec l’aide de l’Association Hockey Jeunesse de Granby, a ensuite regardé les alternatives qui s’offraient à elle.

Mais que ce soit à Sherbrooke, sur la Rive-Sud de Montréal ou même dans l’Ouest de Montréal, des endroits où on retrouve des équipes de hockey junior féminin, personne ne lui a ouvert la porte parce que les formations étaient paraît-il complètes.

«À un moment donné, tu finis par abdiquer et te dire que ça ira à l’an prochain. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi ma demande de dérogation a été refusée. Pourquoi est-ce que c’était bon pour les autres avant et pas pour moi? C’est très frustrant.» — Anabelle Bonneau

La saison prochaine, Anabelle évoluera avec l’Indigo du Cégep de Granby, cette nouvelle équipe de hockey collégial féminin. Mais en attendant, elle ronge son frein.

«Je continue à m’entraîner, mais les matchs et la compétition me manquent vraiment.»

Anabelle à l'époque où elle évoluait dans l'organisation des Stars.

Selon Nicolas Bélanger, il y a véritablement quelque chose qui cloche dans le dossier d’Anabelle Bonneau.

«On veut que les jeunes jouent au hockey et le mandat de Hockey Québec est de favoriser l’accessibilité au sport. Mais qu’est-ce qu’on a fait dans ce cas-ci? On a fermé la porte au nez d’une jeune qui ferait n’importe quoi pour pratiquer son sport préféré. C’est quoi le message qu’on envoie ici?»

Hockey Estrie: «Le règlement est clair»

Rémi Meunier est directeur général de Hockey Estrie, le détachement régional de Hockey Québec. S’il trouve «dommage» la situation d’Anabelle Bonneau, il affirme que le règlement est très clair en ce qui a trait au sous-classement.

«On permet un sous-classement si l’athlète a des habilités techniques déficientes ou un cas de handicap physique qui mettrait sa sécurité en danger, explique-t-il. Dans le cas qui nous préoccupe, ça ne s’applique pas. En bout de ligne, tu dois jouer dans la catégorie qui correspond à ton âge.»

Extrait du livre de règlements de Hockey Québec.

Mais pourquoi est-ce que d’autres joueuses ont réussi à obtenir des dérogations pour les mêmes raisons qu’Anabelle Bonneau par le passé?

«Peut-être qu’il manquait des joueuses pour former une équipe. Mais nous ne sommes pas obligés de répéter les erreurs du passé», mentionne Rémi Meunier, qui ajoute que plusieurs demandes de dérogation ont été rejetées au niveau féminin cette saison à travers le Québec.

Mais le représentant de Hockey Estrie est d’avis que c’est ailleurs que le bât blesse.

«Il manque d’équipes juniors au hockey féminin et c’est vraiment le problème dans le cas exposé. Le hockey féminin est en forte croissance et le problème se réglera probablement par lui-même avant longtemps. Mais en attendant, ça complique la vie de certaines, c’est vrai.»

Anabelle Bonneau étudie en soins infirmiers au Cégep de Granby. Ultimement, dira Rémi Meunier, elle aurait pu joindre les rangs d’une équipe du Réseau du sport étudiant du Québec dès cette saison au lieu d’attendre l’arrivée de l’Indigo en 2024-2025.

Mais on s’entend aussi qu’elle avait aussi le droit de vouloir étudier chez elle, au sein du programme de son choix.