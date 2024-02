Tournoi Pee-Wee de Québec: une autre équipe d’Ukrainiens compétitionnera cette année

À l’hiver 2023, l’équipe Ukraine Select a fait la une des médias internationaux et joué devant un Centre Vidéotron à guichets fermés. Les jeunes Ukrainiens ont gagné deux matchs avant que leurs parcours au tournoi ne prenne fin face à une équipe américaine du Vermont.

L’homme d’affaires de Québec Sean Bérubé et un groupe de bénévoles qui ont organisé la venue d’Ukraine Select à Québec ne pense pas que l’équipe de cette année recevra le même accueil, mais il assure que les jeunes joueurs seront aussi excités à l’idée de participer à ce légendaire tournoi de hockey. «Les joueurs de l’équipe de cette année vivent la même chose que ceux de l’année dernière, ils traversent les mêmes moments difficiles», a dit M. Bérubé à propos de la probabilité que la nouveauté se dissipe.

«Ce sera une expérience pour eux quoi qu’il arrive, a−t−il ajouté. Ces enfants vivent dans la guerre et ils vont donc pouvoir bénéficier, pendant quelques semaines, de moments de paix.»

Pour Sean Bérubé, qui a joué au hockey mineur lorsqu’il était adolescent en Ukraine, aider à attirer de jeunes joueurs au Québec est une chance de redonner. L’année dernière, il a recherché dans toute l’Europe des joueurs qui cherchaient refuge contre la guerre provoquée par la Russie.

Cette année, le recrutement a été beaucoup plus facile. «Avec les performances de l’équipe l’année dernière et le fait qu’en Ukraine, beaucoup de gens en parlaient, ça n’a pas été très difficile».

Les joueurs de cette année sont montés dans des autocars et ont été emmenés en Roumanie à trois reprises depuis septembre pour un camp d’entraînement. «Au début, beaucoup de familles, les mères et les enfants sont allés à l’étranger en tant que réfugiés et après environ un an, ils ont commencé à revenir et même s’il y a une guerre en Ukraine, ils apprennent à vivre avec», selon ce qu’a constaté M. Bérubé.

Mais il signale que les expériences des jeunes sont les mêmes: des joueurs dont les pères ont été envoyés au front ou qui ont péri dans les combats. «Nous avons des joueurs dont le père est dans l’armée; nous avons des joueurs qui ont dû partager leur certificat de décès lorsque j’ai fait la demande de visa», a relaté Sean Bérubé.

Si tout se passe bien, l’équipe ukrainienne devrait s’envoler pour Québec vendredi.

Le processus de visa a été plus compliqué que l’année dernière, car l’autorisation spéciale du gouvernement fédéral accordée aux Ukrainiens pour les voyages d’urgence a expiré en juillet. Les responsables canadiens basés en Roumanie ont déclaré que les documents de voyage seraient disponibles d’ici jeudi, selon M. Bérubé.

Les joueurs séjourneront dans des familles d’accueil et chez des bénévoles à Québec.

Une demi−douzaine d’enfants ukrainiens de l’équipe peewee de l’année dernière ont fini par revenir à Québec pour fréquenter une école secondaire anglophone et jouer au hockey. Sean Bérubé a constaté que les joueurs vivant au Québec se portent très bien, que la plupart ont appris l’anglais et se sont acclimatés à leur pays d’adoption.

La fondation Mission Druzhba a aussi été mise sur pied. Elle collecte des fonds et vend des maillots pour garantir qu’une équipe ukrainienne puisse venir chaque année pendant la guerre.

Patrick Dom, directeur général du tournoi de Québec qui accueille des équipes de joueurs âgés de 11 et 12 ans, affirme que l’équipe ukrainienne de l’année dernière a apporté «le plus gros buzz jamais vu» dans la ville. «Ça va être bien cette année, mais on ne va pas revivre l’année dernière et c’est normal. Je pense que les gens vont être extrêmement solidaires avec cette équipe encore une fois, mais je ne pense pas que nous verrons un Centre Vidéotron bondé cette année, même si nous aimerions ça.»

La 64e édition du Tournoi International de Hockey Pee−Wee de Québec regroupe 120 équipes de 18 pays et se déroulera du 7 au 18 février. La formation ukrainienne devrait disputer son premier match le dimanche 11 février.