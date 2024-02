Quand la peinture sauve la vie du Roi Richard

«Je ne m’en cache pas, j’ai eu de gros problèmes, et si je n’avais pas eu l’art, je ne serais pas ici», résume l’homme de 71 ans dans les locaux de la Belle Galerie, rue Saint-Paul, où ses toiles seront exposées pour la première fois dans la capitale, du 3 février au 3 mars prochain.

Sacré roi lors de son passage avec les Canucks de Vancouver au début des années 1980, le natif de Longueuil souffre de dépression depuis 30 ans. La conséquence des 13 commotions cérébrales subies dans sa carrière de 16 ans dans le hockey professionnel.

«Quand t’étais black-out, tu recevais des points de suture, tu remettais ton masque et tu continuais à jouer, illustre-t-il. Je me souviens que le lendemain matin d’un match où j’avais été sonné, j’avais demandé à mes coéquipiers si on avait gagné. Les gars me disaient : “Ben oui, Richard, quand tu es revenu, tu as tout arrêté, on a gagné et t’as été la première étoile de la game”.»

Gardien mythique dans les années 1970 et 1980, l’ex-homme masqué des Nordiques, Richard Brodeur, doit beaucoup à la peinture, l’autre passion de sa vie après le hockey. (Frederic Matte)

Jouer encore sonné

Habile raconteur, le seul joueur de l’histoire des Nordiques à l’exception de Jean-Claude Tremblay à avoir joué le premier et le dernier match des Bleus dans l’Association mondiale relate aussi la fois où il avait discuté avec son entraîneur, le lendemain d’une partie durant laquelle il avait été solidement brassé.

L’œil tuméfié, la tête lourde, Brodeur n’en menait pas large et il était loin d’être sûr de pouvoir défendre les poteaux le lendemain. «Le coach m’a demandé, comment je me sentais, je lui ai répondu que j’étais à 60 %. Il m’a dit : “Parfait, à 60 %, t’es meilleur que l’autre à 100 %, tu joues demain!”»

«Des fois, il fallait que je me tienne sur mes poteaux parce que ça branlait trop!» — Richard Brodeur

Le gardien Richard Brodeur a été brillant lors de son passage avec les Nordiques. (Archives Le Soleil/Archives Le Soleil)

Dans le secret

Dans la vingtaine, Brodeur a longtemps exercé sa deuxième passion en toute discrétion, se tenant loin des préjugés qu’il aurait causés dans le vestiaire. «C’était macho en diable avec les afros, les moustaches et les habits à carreaux, sourit-il. Comme gardien de but, t’étais déjà un malade dans la tête, et tu allais dire que tu étais un artiste en plus? Pousse, mais pousse égal!»

L’homme avait commencé à peindre au tournant des années 1970, lors de son passage de deux saisons avec les Royals de Cornwall, les champions canadiens après les Remparts en Or de 1971. L’ancien étudiant de la St Lawrence High School se fait d’ailleurs une fierté d’avoir vaincu les méchants Diables rouges.

«Quand Ti-Guy [Lafleur] est parti, on a enfin eu une chance de gagner, on les a battus en finale et on a gagné la Coupe Memorial!»

Brodeur a remporté la Coupe Memorial en 1972. (Frederic Matte)

La clé, le travail

Lors des débuts des Fleurdelisés dans l’AMH, Brodeur tenait toujours son livre de dessins à portée de mains. «Certains joueurs le savaient, mais je ne parlais pas trop de ça. Quand j’en voyais un de couché quelque part, il m’arrivait de le dessiner et quand je leur montrais, les gars trouvaient ça bon, mais tu ne pouvais pas trop t’ouvrir là-dessus.»

L’ancien cerbère n’a jamais eu peur de se tromper, de tout recommencer, et s’est servi de son bagage de sportif pour persévérer. «La clé, c’est le travail, c’est sûr que tu vas parfois manquer ton coup. Quand j’étais gardien de but et que je me faisais scorer 100 buts par année, ça me passait par-dessus la tête et je continuais.»

«J’ai appliqué ça sur mon art.» — Richard Brodeur

«Quand j’étais gardien de but et que je me faisais scorer 100 buts par année, ça me passait par-dessus la tête et je continuais.» (Frederic Matte)

Plus de 600 ventes

Les années ont passé et après son retrait du hockey, Richard Brodeur a eu plus de temps pour peindre, chez lui, à Vancouver, une ville grouillante sur le plan culturel. Ses premières toiles présentaient des paysages bucoliques, mais une exposition thématique organisée il y a 12 ans a tout changé.

«La dame nous obligeait à réaliser une œuvre avec la neige et la glace, sourit-il. Je me suis replongé dans mes souvenirs d’enfance, le hockey dans la rue ou sur un étang, la grange de mon oncle. Le soir venu, j’en ai vendu quatre en dedans d’une heure et demie. La femme m’a dit : “Ouais bien, tu vas devoir continuer d’en faire!”»

«Douze ans plus tard, j’en ai vendu au-delà de 600!» — Richard Brodeur

Les scènes de hockey présentes sur ses toiles lui rappellent ses souvenirs d'enfance. (Frederic Matte)

Une surprise ce week-end

C’est une rencontre avec le journaliste et animateur Marc Durand, dans le cadre des 50 ans de la création des Nordiques en 2022, qui a mené à l’exposition des prochains jours. La sœur de ce dernier, Sylvie Durand, en est à sa première exposition sur le sport dans sa galerie d’art, mais déjà, la réponse est positive.

Dans les deux fenêtres de ses chaleureux locaux, les chandails du Roi Richard affichent clairement les couleurs de notre sport national, le thème récurrent des 16 toiles présentées dans l’exposition intitulée De la patinoire au pinceau : souvenirs d’un gardien de but.

«La réponse est là et on a hâte de voir si les gens vont venir en grand nombre, indique-t-elle. On vous invite de jeudi au dimanche. Il y aura même une petite surprise devant la galerie...»

Le chandail bleu de Richard est accroché bien à la vue des passants, rue Saint-Paul. (Frederic Matte)

Poutine, hot-dogs et petits pains

De passage dans la capitale pour trois semaines, l’ancien des Islanders et des Devils avait le sentiment de rentrer à la maison lorsque son avion s’est posé sur le tarmac de l’aéroport Jean-Lesage, mardi. Il se promettait de renouer avec de bons vieux classiques, la poutine, des hot-dogs steamés et des pains à la viande rappelant ses sept années passées au Colisée.

«On peut sortir le gars de Québec, mais pas le Québec du gars, ç'a toujours été ça pour moi, dit-il à propos de la capitale et de sa province natale. D’exposer pour la première fois à Québec, c’est spécial. En plus, je viens voir ma fille et ma petite-fille qui habitent Lévis!»

Souriant, Richard Brodeur veut répandre la joie dans les prochains jours. (Frederic Matte)

L’homme charismatique n’a pas «d’attentes» particulières, si ce n’est de montrer aux gens d’ici ce dont il est capable derrière un chevalet. Richard Brodeur tient surtout à répandre la joie autour de lui.

«Si ça peut mettre un sourire sur leur visage en regardant mes toiles, je vais avoir fait ma job! lance-t-il, solide comme un chêne. Combien de gens vivent de leurs passions dans la vie? Il n’y en a pas beaucoup et moi je peux dire que je l’ai fait et que je le fais encore. J’aime ça, pourquoi m’arrêter?»

Non, le roi n’est mort. Il est vivant, plus que jamais!