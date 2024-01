Cinq joueurs sont accusés dans l’affaire Hockey Canada

Les avocats de M. Hart, un gardien de but qui s’aligne pour les Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ont annoncé que leur client faisait face à un chef d’accusation d’agression sexuelle et qu’il entendait plaider non coupable.

L’attaquant des Flames de Calgary Dillon Dubé entend lui aussi plaider non coupable à une accusation d’agression sexuelle. Le club albertain a annoncé que l’athlète âgé de 25 ans quittait l’équipe pour des raisons «de santé mentale», le 21 janvier.

Carter Hart est le gardien de but des Flyers de Philadelphie. (Archives AP, Corey Sipkin)

«Il plaidera non coupable et clame son innocence. Il défendra ces allégations devant le tribunal», ont déclaré Me Louis P. Strezos et Me Kaleigh Davidson dans un communiqué.

Pour ce qui est de Michael McLeod, qui s’alignait cette année pour les Devils du New Jersey, il a lui aussi été accusé d’agression sexuelle et ses avocats ont déclaré que «M. McLeod nie tout acte criminel» dans cette affaire qui remonte à 2018. Il plaidera lui aussi non coupable.

Le défenseur des Devils du New Jersey Cal Foote a lui aussi été formellement accusé d’agression sexuelle, mardi.

«Cal est innocent de cette accusation et se défendra contre cette allégation pour blanchir son nom. Ce qui est le plus crucial à l’heure actuelle, c’est la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable auquel toute personne au Canada a droit», a déclaré son avocate Me Julianna Greenspan.

Un gala qui tourne mal

La semaine dernière, l’annonce de la libération temporaire de ces joueurs de leur équipe respective avait suscité de vives spéculations à leur endroit.

La LNH n’a toujours pas réagi aux arrestations par la Police de London et au dépôt d’accusations.

Ces quatre individus ont tous représenté le Canada durant le Championnat mondial junior de hockey en 2018. Après la médaille d’or remportée par l’équipe, un gala a été organisé dans un hôtel de London en juin de la même année, par Hockey Canada.

C’est après cet événement qu’une jeune femme aurait été victime d’une agression sexuelle par un groupe de jeunes hommes.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Formenton s’est déjà présenté au poste

L’ex-attaquant des Sénateurs d’Ottawa Alex Formenton s’est déjà présenté au poste de police de London. Ses avocats ont confirmé dimanche dernier qu’il s’y est rendu pour être accusé dans cette affaire.

Alex Formenton s'est rendu en Suisse dans les deux dernières saisons afin de poursuivre sa carrière de hockeyeur. Il est de retour au Canada depuis la semaine dernière. (Étienne Ranger/Archives Le Droit)

«Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter à juger l’affaire sans avoir entendu toutes les preuves», avait alors déclaré son équipe juridique.

Une conférence de presse de la Police de London est prévue lundi prochain pour offrir une mise à jour sur leur enquête dans cette affaire. D’ici là, le corps policier refuse de commenter.

Cet incident allégué a suscité un grand mouvement d’indignation dans les dernières années, notamment chez les parlementaires à Ottawa.

Dans le cadre de cette histoire, nous avons notamment appris que Hockey Canada disposait d’un fonds destiné à régler, entre autres choses, des affaires d’inconduite sexuelle. Ce fonds était financé à même les frais d’inscription des jeunes hockeyeurs de partout au pays.