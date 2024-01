L’année du retour de la coupe Stanley au Canada?

Pour les journalistes des Coopératives de l'information, les Canucks de Vancouver représentent l'une des plus belles surprises de la LNH et un sérieux aspirant à la coupe Stanley. (Frank Franklin II/Archives Associated Press)

À la mi-saison, le portrait commence à se préciser concernant les forces en présence, mais également les déceptions, les joueurs qui se démarquent pour les honneurs individuels ainsi que pour le marché des transactions.

Pour faire le point sur la situation dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les journalistes sportifs des Coopératives de l’information livrent leurs impressions sur cette première portion de calendrier et se mouillent pour la suite.

Pour l’occasion, cinq questions ont été posées aux représentants du département sportif et ils étaient libres de développer l’une de leurs cinq réponses.

1. Quelle est votre surprise de la saison (joueur ou équipe)?

2. Qui représente la plus grosse déception jusqu’ici en 2023-2024 (joueur ou équipe)

3. À ce point-ci de la saison, quel club est le favoris pour soulever la Coupe Stanley?

4. Quel sera le joueur qui remportera le trophée Hart (joueur le plus utile)?

5. Le Canadien de Montréal se rangera dans le camp des vendeurs. Quel est son meilleur atout à échanger?

Depuis qu'il a été acquis par le Canadien, Sean Monahan a rendu de fiers services à l'équipe montréalaise. Cependant, comme le Tricolore devrait se rendre dans le camp des vendeurs, il représente sa plus belle monnaie d'échange. (Christinne Muschi/Archives La Presse Canadienne)

Jean Carrier, Le Soleil

1. Canucks de Vancouver

2. Sabres de Buffalo

3. Rangers de New York

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Sean Monahan

Inutile de rappeler à tous les amateurs de hockey qu’aucune équipe canadienne n’a réussi à mettre la main sur la Coupe Stanley depuis 1993. Même si j’aime les chances de voir une équipe canadienne (Winnipeg, Vancouver, Edmonton) de la conférence de l’Ouest se faufiler en finale, je crois que les amateurs situés au nord devront attendre pour que le saladier d’argent rentre finalement au bercail.

Même s’il est encore tôt, j’aime beaucoup la saison des Rangers de New York jusqu’à maintenant. Une formation qui fait son chemin sans faire de bruit avec un solide alignement et un gardien qui a l’étoffe pour amener son équipe à la terre promise.

Je m’en voudrais de terminer sans faire un clin d’œil au principal artisan de cette conquête de 1993 qui prend maintenant la destinée des Islanders de New York. Aisément la plus grosse nouvelle de cette moitié de saison dans le circuit Bettman pour les partisans québécois, imaginez un instant si Patrick Roy amène son club en séries éliminatoires et réalise l’impossible en remportant le tournoi printanier.

Ça ne serait pas beau, ça?

Jérôme Gaudreau, La Tribune

1. Noah Dobson, Islanders de New York

2. Jonathan Huberdeau, Panthers de la Floride

3. Bruins de Boston

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Cayden Primeau

Les Bruins ont essuyé une lourde déception en séries l’an dernier en étant éliminés en sept matchs face aux Panthers de la Floride au tout premier tour, mettant ainsi fin abruptement à la carrière de Patrice Bergeron.

Menés maintenant par Brad Marchand, les Bruins auraient pu ralentir avec le départ de leur capitaine, mais David Pastrnak n’avait pas dit son dernier mot. L’attaquant vedette demeure le troisième meilleur pointeur du circuit et a soif de revanche, tout comme ses coéquipiers.

Les Bruins occupent la tête du classement. On ne risque pas de revoir la saison record de 135 points de l’an dernier, mais grâce au brio des gardiens, à la profondeur de leur alignement et à la culture gagnante implantée depuis plusieurs années à Boston, ce sera l’année des Bruins.

Ils devraient ajouter un morceau important au centre, malgré le rendement acceptable de Pavel Zacha sur le deuxième trio et la production intéressante de Charlie Coyle.

Sébastien Lajoie, La Tribune

1. Canucks de Vancouver

2. Sénateurs d’Ottawa (Ils ont passé sur Patrick Roy. Rien d’autre à ajouter.)

3. Oilers d’Edmonton

4. Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

5. Jake Allen

L’arrivée en poste de Rich Tocchet derrière le banc des Canucks, l’an dernier, a pris du temps à se matérialiser en résultats.

Cette talentueuse équipe joue maintenant à la hauteur de son potentiel; Thatcher Demko est l’un des meilleurs gardiens de la LNH, Elias Pettersson et J.T. Miller forment un duo d’enfer et ils pilotent de main de maître les deux premiers trios de l’équipe, alors que Quinn Hugues est le défenseur le plus productif de la LNH.

Les Canucks présentent la 2e meilleure attaque du circuit et la troisième meilleure en termes de buts accordés. Ce n’est pas rien! Cette équipe, qui était tellement décevante l’an dernier, se retrouve maintenant au sommet de la division Pacifique, avec une avance intéressante sur les champions en titre de la LNH, les Knights de Las Vegas.

Cette embauche de Tocchet fut très payante pour le DG Patrick Allvin.

Mikaël Lalancette, Le Soleil

1. Bruins de Boston

2. Sénateurs d’Ottawa

3. Avalanche du Colorado

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Sean Monahan

C’est difficile de remporter deux coupes de suite et malgré toute la profondeur et l’expérience que possèdent les Golden Knights, ça paraît dans leurs performances depuis le début de la saison. Je ne crois pas que Vegas pourra répéter son exploit de l’an dernier.

Ça ne fait pas moins des Chevaliers de sérieux prétendants aux grands honneurs, mais je pense que c’est l’Avalanche qui se hissera au pinacle le printemps prochain.

Le Colorado mise sur une excellente brigade défensive et le club va encore s’améliorer d’ici la date limite des échanges. Avec le retour de Gabriel Landeskog en séries, l’ajout attendu de Zach Parise — c’est la rumeur qui court depuis quelques jours —, la troupe de Jared Bednar aura tout ce qu’il faut pour répéter ses exploits du printemps 2022.

Nathan MacKinnon connaît une saison phénoménale avec l'Avalanche du Colorado. Il est le choix de six des sept journalistes comme récipiendaire du trophée Hart à la mi-saison. (Ashley Landis/Archives AP)

Nathan MacKinnon a pesé sur l’accélérateur dans les dernières semaines. Le meilleur marqueur de la Ligue nationale depuis le 1er décembre avec 53 points — Nikita Kucherov arrive deuxième avec 44 — traîne l’équipe sur ses épaules et rien ne semble vouloir l’arrêter.

Blanchi une seule fois à ses 31 derniers matchs, l’ancien des Mooseheads de Halifax remportera assez facilement le Hart s’il conserve la même cadence dans les prochaines semaines.

MacKinnon pourrait devenir le premier joueur en 20 ans à remporter le trophée Hart et la Coupe Stanley la même année, le dernier étant Martin St-Louis, en 2004.

Zakary Mercier, Le Droit

1. Canucks de Vancouver

2. Sabres de Buffalo

3. Canucks de Vancouver

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Sean Monahan

Les attentes étaient très élevées à Vancouver la saison passée. Ces dernières n’ont vraiment pas été atteintes alors que la formation canadienne a conclu la campagne au 22e rang du circuit.

Le vent a toutefois tourné de façon impressionnante cette année. Les Canucks ont de loin le meilleur différentiel dans le circuit Battman et ils trônent au sommet de la division pacifique. Quinn Hughes, que je vois très bien remporter son premier trophée Norris, J.T. Miller et Elias Pettersson mènent la charge offensivement.

La production de Miller est assurément la plus surprenante alors qu’il apparaît parmi les meilleurs pointeurs du circuit depuis le début de la campagne. L’ajout de Nikita Zadorov a solidifié une défensive déjà performante. Devant le filet, Thatcher Demko est redevenu le gardien dominant que l’on connaissait.

Personnellement, je suis pleinement embarqué dans le train des Canucks et je crois fermement en leurs chances de tout rafler. Un ajout mineur ou deux à la date limite des transactions et il sera difficile de faire dérayer le wagon.

Julien Paquette, Le Droit

1. Sean Couturier, Flyers de Philadelphie

2. Alexander Ovechkin, Capitals de Washington

3. Oilers d’Edmonton

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Sean Monahan

Sean Couturier est un excellent joueur, pas de doute. Toutefois, après une absence de deux ans… il était prudent de revoir nos attentes.

Il ne flirtera peut-être pas avec les 70 points comme il l’a fait durant ses meilleures saisons, mais il joue un rôle pivot dans les succès des Flyers, une équipe qui ne cesse de surprendre après deux ans dans les bas-fonds du classement.

Si on parle de surprises, on se doit de mentionner le nom d’Alexander Ovechkin qui est en route vers une saison de… 15 buts. Oui oui, Ovechkin. Avant la saison, c’était un formalité: il allait un jour dépasser Wayne Gretzky au sommet des meilleurs marqueurs de l’histoire.

Il ne lui fallait que 73 filets de plus et il en a marqué 42 la saison dernière, après tout. À moins qu’il joue jusqu’à un âge avancé, il y a lieu de se demander s’il y parviendra. En tout cas, ce n’est pas en Ukraine qu’on pleurerait sur son sort…

Avec quelques additions clés, les Sénateurs semblaient prêts pour faire un retour en séries. Leur saison est plutôt virée au fiasco. (Sean Kilpatrick/Archives La Presse canadienne)

Matthew Vachon, Le Nouvelliste

1. Sam Reinhart, Panthers de la Floride

2. Sénateurs d’Ottawa

3. Canucks de Vancouver

4. Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado

5. Sean Monahan

Il était permis de croire que les Sénateurs allaient être des séries éliminatoires cette saison. Les jeunes de l’organisation venaient de connaître une belle progression et le richissime homme d’affaires Michael Andlauer était maintenant le propriétaire de la franchise. La nouvelle ère des Sénateurs était à nos portes visiblement…

Jusqu’ici, la campagne des représentants de la capitale fédérale est un véritable fiasco. L’équipe a perdu un choix de premier tour (à céder d’ici 2026) entourant l’échange bâclé d’Evgeny Dadonov et le directeur général Pierre Dorion a été congédié à la suite de cette saga.

Sur la glace, le club a été tout simplement anémique, ce qui a ultimement coûté l’emploi de l’entraîneur-chef D.J. Smith. Et c’est sans oublier la suspension de 41 matchs imposés à Shane Pinto pour avoir enfreint la réglementation de la LNH concernant les paris.

Difficile d’envisager ce qui aurait pu être pire.

Il faudra secouer cette équipe à un certain moment. Tous les jeunes ont déjà leur gros contrat et ils semblent un brin trop confortable. Le nouveau directeur général, Steve Staios, devra faire les bons choix, car le talent foisonne dans ce vestiaire.