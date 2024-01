La LPHF est un moment décisif du sport féminin canadien

Celle qui agit également comme directrice du laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans le sport au Québec est formelle sur la question.

«Il n’y a pas de doute que c’est un game changer. L’impact est immédiat et pour la première fois de ma carrière je peux dire que je suis optimiste pour le sport féminin. On parle de cette ligue tous les jours, ce n’est plus anecdotique comme c’est le cas avec les Jeux olympiques ou quand on me demande de faire une entrevue sur le sport féminin parce que c’est la journée de la femme.»

Guylaine Demers (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

C’est la bonne!

Après plusieurs tentatives d’instaurer une ligue sérieuse de hockey féminin, la chercheuse a identifié plusieurs aspects qui lui laissent croire que la LPHF est là pour rester. Il n’y en a cependant aucun de plus important que l’aspect financier. Comme le dicton le dit, c’est toujours une question d’argent.

«Il n’y a pas de doute que c’est le nerf de la guerre et le propriétaire Mark Walter a des poches profondes. Ce qui est plus important, c’est qu’il a déjà de l’expérience avec le sport féminin en étant propriétaire des Sparks de Los Angeles dans la WNBA. Il reconnaît le potentiel de rentabilité d’un tel circuit et que les femmes ont le droit de vivre de leur sport», explique celle qui juge également que la LNH a complètement manqué le bateau de ne pas avoir embarqué dans cette aventure.

Un autre point important pour Demers est le fait que cette ligue vient toucher une fibre importante des Québécois et des Canadiens.

«La WNBA en basketball et la NWSL en soccer sont de bonnes ligues, mais ça se déroule tout de même aux États-Unis. Avec la LPHF, l’action se passe chez nous avec un club directement à Montréal en plus de ceux à Ottawa et Toronto. Qu’on le veuille ou non, ça demeure que le hockey est le sport le plus médiatisé du pays. Tous ces facteurs font que la ligue devrait réussir à s’incruster de façon permanente dans les habitudes des amateurs et des médias.»

Le premier match à domicile pour la formation d'Ottawa dans la LPHF. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

Un bon départ

Nullement surprise par les foules qui sont au rendez-vous depuis le début des activités du circuit, Demers y voit d’ailleurs un signe que les dirigeants savent ce qu’ils font.

«Ils ont bien ciblé leur clientèle en visant la famille, c’est une sortie abordable. Ils sont visibles sur les réseaux sociaux ce qui est capital en 2024. Il faut maintenant donner le temps à la ligue de se solidifier avant de penser à une expansion. Quand le moment sera venu, c’est évident que Québec devrait être une ville candidate. Les Nordiques vont revenir, mais ça sera du côté féminin!»

Pour conclure, Demers croit maintenant que la popularité du sport féminin ne fera qu’augmenter dans les prochaines années.

«On a battu l’inertie et ça prenait le hockey pour débuter le mouvement. Maintenant, ce sera l’effet boule de neige et je crois que le sport féminin va se développer à la vitesse grand V au Québec.» — Guylaine Demers

La sagesse d’une dirigeante expérimentée

Considérée comme une pionnière du hockey féminin, la directrice générale de la formation de Montréal, Danièle Sauvageau, ne va pas nécessairement aussi loin dans ses propos que Guylaine Demers. Cependant, il ne fait aucun doute pour elle qu’il y a définitivement un buzz pour ce début de saison.

«On a fait trois places et les foules ont suivi, peu importe où l’on jouait. Partout où je vais, les gens m’en parlent. Je crois fermement que la LPHF est là pour longtemps en raison du propriétaire de la ligue. Il croit à notre produit et il veut le développer. Les joueuses de toute la ligue mentionnent qu’elles n’ont jamais été traitées avec autant d’égard. On va faire des erreurs parce que tout est nouveau, mais c’est globalement très positif.»

La dirigeante croit d’ailleurs à une expansion future dans un futur quand même rapproché.

«Je crois vraiment que le bassin de talent est assez important pour penser à avoir plus d’équipes d’ici deux à trois ans. Il y a plusieurs joueuses qui sont restées en Europe parce qu’elles sont encore sous contrat avec des formations là-bas et qui peuvent jouer dans cette ligue. Je vais évidemment laisser le soin à nos dirigeants d’évaluer nos besoins et gérer cette partie», explique celle qui est bien heureuse en attendant de voir sa formation au premier rang du classement.

Considérée comme une pionnière du hockey féminin, la directrice générale de la formation de Montréal, Danièle Sauvageau, ne va pas nécessairement aussi loin dans ses propos que Guylaine Demers. (Martin Chamberland/Archives La Presse)

Des yeux qui parlent

Au-delà de tout l’aspect économique qu’engendre une nouvelle ligue de sport féminin, ce sont les aspects humains qui font ressortir les émotions chez cette experte du hockey.

«C’est certain que je suis fière de voir finalement des joueuses pouvoir gagner convenablement leurs vies en jouant au hockey. Tu vois que les athlètes sont heureuses de jouer dans ce circuit. Personnellement, je suis très fière d’être encore là après toutes ces années.»

La dirigeante termine l’entretien en parlant de l’importance d’avoir des modèles pour le futur du sport féminin.

«C’est probablement l’aspect le plus important. Quand je regarde dans les estrades, je vois un paquet de jeunes filles qui peuvent maintenant rêver. Elles ont maintenant des femmes comme modèles et on peut voir dans leur regard à quel point c’est crucial.»