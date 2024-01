Le plus vieux tournoi de hockey du continent victime d’une grève

Le Tournoi Comrie est annulé en raison du conflit de travail qui oppose la Ville de Saint-Georges et les employés de son service des loisirs et de la culture. (123RF)

À plus ou moins une semaine d’avis, les organisateurs de la joute qui oppose des équipes corporatives ont décidé d’annuler pour de bon la 73e édition du Tournoi Comrie de Saint-Georges, en Beauce.

Jeudi matin, la soixantaine d’employés du service des loisirs et de la culture de la Ville menaçait de faire la grève les 3 et 4 février prochain, en plein tournoi. Sans employés dans les arénas, impossible d’y tenir l’événement.

«On est extrêmement déçu, surtout que notre événement a été consciemment visé pour faire de la pression», s’est désolé un des membres bénévoles du comité organisateur du Tournoi Comrie, Philippe Grenier, en entrevue au Soleil.

Bien que le syndicat affilié à la CSN indiquait que le refus de travailler était «loin d’être une fatalité», M. Grenier indique s’être fait confirmer que la grève aurait bel et bien lieu.

«On ne peut plus attendre, surtout qu’on nous a dit qu’il n’y avait pas de chances que ça se règle. On est en mode on cancelle tout.»

Une quarantaine d’équipes corporatives et plus de 400 joueurs étaient inscrits à la 73e édition du tournoi qui a vu le jour en 1951. Il s’agirait du plus vieux tournoi de hockey d’Amérique du Nord, selon ses organisateurs.

Le Tournoi Comrie rassemble surtout des équipes formées à même les entreprises. (Tirée du Facebook de Tournoi Comrie BVA)

Les jeunes beaucerons victimes

Les organisateurs du Tournoi Comrie estiment que l’annulation de l’édition 2024 du tournoi lui fera perdre les quelques milliers de dollars déjà engagés, en plus de le priver des revenus des billets.

Au total, on estime qu’annuler le tournoi coûtera environ 15 000$ à l’organisme.

Philippe Grenier se désole particulièrement de voir qu’un événement à visées communautaires fasse les frais du conflit entre Saint-Georges et ses employés. «Tous nos profits s’en vont pour financer le sport amateur en Beauce. Au final, c’est eux qui sont victimes, se désole-t-il.

«Je comprends qu’on veuille déranger pour faire bouger les choses, mais on n’est pas la bonne cible.» — Philippe Grenier, membre du comité organisateur du Tournoi Comrie

Dans le communiqué où elle signale le débrayage à venir, la partie syndicale se dit «triste de devoir faire planer la menace d’une grève» sur le Tournoi Comrie. «Mais les travailleuses et les travailleurs n’ont plus le choix, ça fait trop longtemps que ça traîne.»

Les employés qui travaillent au Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, menacent de refuser le travailler lors du Tournoi Comrie. (Site web de la Ville de Saint-Georges)

Le directeur général de la Ville de Saint-Georges, Claude Poulin, trouve également les impacts de la stratégie syndicale «malheureux». «Mais il ne faut pas négocier sous pression et être forcé de dire oui à tout pour sauver le Tournoi Comrie», note-t-il.

«On souhaite toujours régler, mais il reste beaucoup de points à la table», souligne M. Poulin. Les deux parties doivent entre autres s’entendre sur l’épineuse question du salaire.

«On aurait eu le temps de régler»

Le syndicat refuse de prendre le blâme de l’annulation du tournoi. Selon lui, la Ville a tranché qu’il était impossible de s’entendre avec ses employés bien que trop tôt. «Et elle essaie de faire retomber la mauvaise presse sur nos épaules.»

«Un avis de grève, ça se dépose et ça se retire. Nous, on n’a absolument rien annulé», insiste le conseiller syndical à la CSN Martin Massey.

«Du temps pour négocier, il en restait en masse.» — Martin Massey, conseiller syndical à la CSN

Le syndicaliste confirme toutefois que ses membres ont délibérément choisi de menacer de débrayer lors du Tournoi Comrie pour mettre de la pression sur la municipalité.

«Il y a encore trois dates de négo avant le tournoi et il ne reste pratiquement que la question salariale, souligne M. Massey. Ce n’est pas pour rien qu’on a mis de la pression, c’est parce qu’il y a du monde sur le pilote automatique et que nous, on veut régler.»

La convention collective des soixante employés syndiqués du service des loisirs et des sports de la Ville de Saint-Georges est échue depuis janvier 2023. Deux rencontres avec une conciliatrice du ministère du Travail ont déjà eu lieu.