Le Canadien gaspille une avance de trois buts, mais bat Roy et ses Islanders

Cole Caufield (22) des Canadiens de Montréal célèbre avec son coéquipier Jayden Struble (47) après avoir obtenu un but contre les Islanders de New York jeudi. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Le Canadien a gaspillé une avance de trois buts avant de filer avec une victoire de 4−3 grâce à un but de Sean Monahan tard en troisième période, jeudi soir au Centre Bell.

Roy dirigeait un troisième match comme entraîneur−chef des Islanders et un premier à Montréal depuis le 14 novembre 2015 avec l’Avalanche du Colorado. Il a reçu un chaleureux accueil des partisans avant la rencontre.

«Ils ont été extraordinaires comme d’habitude, a dit Roy au sujet des partisans montréalais. Je suis très reconnaissant pour tout ce qui s’est passé ce soir avant le match.»

Sa troupe a ensuite dû travailler d’arrache−pied pour remonter la pente, grâce notamment à deux buts en troisième période pendant la punition de Gallagher pour un coup de coude à la tête du défenseur Adam Pelech.

Gallagher pourrait être suspendu par la LNH pour son geste.

«Quand c’est un vétéran (qui commet un tel geste), il n’y a pas grand−chose à dire, a mentionné l’entraîneur−chef du Canadien, Martin St−Louis. Il le sait. La ligne est mince entre se battre sur la glace, essayer de tout faire pour l’équipe et prendre une punition.»

Monahan a toutefois joué les héros pour le Canadien en dénouant l’impasse avec 2:12 à faire. Il a fait mouche grâce à un tir sur réception après une courte passe en retrait de Josh Anderson.

«Chaque fois que vous marquez, c’est une bonne sensation et c’est encore plus spécial quand vous le faites tard dans la rencontre», a dit Monahan.

Le Canadien a ainsi mis fin à une série de trois défaites.

«Nous avons joué un match quand même assez intelligent, a dit St−Louis. Nous nous sommes tirés dans le pied avec les punitions. Nous leur avons donné une chance de revenir dans le match.»

Monahan a terminé la rencontre avec deux buts et une aide à sa fiche. Cole Caufield et Nick Suzuki ont amassé chacun un but et une aide pour le Canadien (20−21−7). Samuel Montembeault a connu un fort match et a réalisé 43 arrêts.

«'Monty’ a réussi de nombreux gros arrêts, a souligné Suzuki. Nous savons qu’il va toujours livrer la marchandise pour nous.»

Mathew Barzal, Bo Horvat et Kyle Palmieri ont chacun récolté un but et une aide pour les Islanders (20−17−11). Noah Dobson a accumulé trois aides et Semyon Varlamov a réalisé 22 arrêts.

Pour cette rencontre, le Canadien avait rappelé le centre Lucas Condotta du Rocket de Laval. Joshua Roy a été rétrogradé au sein du club−école du Tricolore mercredi.

Le Canadien jouera un dernier match avant sa semaine de congé samedi, quand il rendra visite aux Penguins de Pittsburgh. Sa partie suivante aura lieu le 6 février contre les Capitals, à Washington.

Cole Caufield (22) des Canadiens de Montréal a obtenu un but contre le gardien des Islanders de New York, Semyon Varlamov, alors que Samuel Bolduc (4) des Islanders défend le filet lors de la première période du match de jeudi soir. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

Un autre suspense

Montembeault s’est signalé pour une première fois après un peu moins de quatre minutes de jeu. Il a frustré Barzal en étirant la jambière gauche, puis a joué le même tour à Anders Lee sur le retour.

Le Canadien a ouvert la marque en avantage numérique après 7:06 de jeu. Suzuki a complété un magnifique jeu de passes en faisant dévier une remise de Juraj Slafkovsky dans l’objectif.

Le Tricolore a creusé l’écart à 11:36, alors que les équipes évoluaient à quatre contre quatre. Suzuki a récupéré une rondelle perdue par les Islanders dans leur territoire et a rejoint Caufield. Ce dernier s’est moqué du repli de Samuel Bolduc et de Varlamov pour inscrire au moins un point dans un huitième match de suite.

Monahan a ensuite porté la marque à 3−0 en faveur du Canadien seulement 43 secondes plus tard, en avantage numérique. Mike Matheson a fait tout le travail en transportant le disque d’un bout à l’autre de la glace. Il a finalement fait une passe en retrait vers Monahan au dernier moment et l’attaquant a déjoué Varlamov.

Roy a finalement demandé un temps d’arrêt pour freiner l’élan de l’équipe locale.

Les Islanders se sont mis en marche en deuxième période. Ils ont dominé l’engagement 18−7 au chapitre des tirs au but.

Horvat a poussé la rondelle derrière la ligne des buts après 2:26 de jeu, mais les arbitres ont jugé avoir mis fin à la séquence avant le but.

Ce n’était que partie remise pour Horvat, qui a finalement déjoué Montembeault à 3:02, durant un avantage numérique de deux joueurs. David Savard n’a qu’effleuré la passe transversale de Barzal vers Horvat et ce dernier a pu tirer dans l’ouverture.

Horvat a raté une occasion en or durant un autre avantage numérique des Islanders. Cette fois, Savard a bloqué son lancer alors qu’il croyait pouvoir tirer dans une cage béante.

Le Canadien a bien empêché les Islanders de menacer durant la première moitié de la dernière période. La punition de Gallagher a finalement ouvert la porte aux Islanders.

Après de longues séquences peu convaincantes, Barzal a finalement surpris Montembeault grâce à un tir précis avec 5:08 à faire au match et 2:01 à la punition de Gallagher.

Palmieri a ensuite créé l’égalité avec 3:32 à faire, encore en avantage numérique. Il a marqué sur son propre retour après s’être fait voler un but par Montembeault avec sa jambière droite.

Monahan a toutefois redonné les devants au Canadien quelques instants plus tard, au grand plaisir des partisans et possiblement de Gallagher.

«Il (Gallagher) était là dans le vestiaire pour nous accueillir et célébrer avec nous, a mentionné Suzuki. Il était probablement fâché par ce qui s’était passé durant sa punition.»

Montembeault a fermé la porte en toute fin de rencontre. Il a aussi joué de chance quand Horvat a atteint le poteau avec 13 secondes à écouler au cadran.