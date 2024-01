Un jour à la fois pour Patrick Roy

C’est le slogan inscrit en grosses lettres en haut de la porte du vestiaire des Islanders au Northwell Health Ice Center, leur complexe d’entraînement dans la partie ouest de Long Island.

Pour la deuxième fois depuis sa nomination comme entraîneur-chef, Patrick Roy a distribué généreusement ses conseils pour permettre à ses joueurs de réaliser cet ambitieux objectif, mardi matin.

Ça déménage encore ce matin à l’entraînement des Islanders. La voix un peu éraillée, Patrick Roy siffle à profusion durant les exercices. #lesoleil pic.twitter.com/pxvjrzLkJh — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) January 23, 2024

Congé pour tout le monde

Le roi des filets avait la même fougue en dirigeant la pratique matinale, au lendemain d’une journée de congé qu’il a dû justifier en s’asseyant avec les médias. Roy dit avoir pris la décision après en avoir discuté avec son capitaine, Anders Lee.

«Je pensais qu’ils méritaient de passer la journée avec leur famille. Il y a une vie en dehors du hockey et les gars méritaient de se reposer afin d’être frais et dispo pour la journée d’aujourd’hui [mardi].» — Patrick Roy

Pas un cadeau

Le Guerrier, le titre accolé à son histoire racontée par son père Michel dans sa biographie, n’est pourtant pas dans la grosse pomme pour se faire des amis. «Je l’ai dit aux joueurs, je ne veux pas qu’ils aiment notre personnel d’entraîneurs parce qu’on les laisse faire ce qu’ils veulent. Je veux que ce soit parce qu’ils croient qu’on va rendre cette équipe meilleure.»

Une seule chose avait changé durant la trentaine de minutes qu’a duré l’entraînement du club, mardi. La voix éraillée du grand patron, trahissait les émotions fortes vécues dans les derniers jours.

«Je n’avais pas coaché depuis juin, la voix m’a lâché!» souriait Patrick Roy lorsque l’auteur de ces lignes l’a taquiné en lui demandant s’il traînait un vilain rhume.

Des longues journées

Ses hommes s’étaient reposés la veille, mais le Québécois le plus connu des Islanders, lui, est rentré au bureau. On n’amènera pas ce club en séries sans beaucoup d’huile de bras et l’ancien pilote des Remparts le sait fort bien.

Lundi, sa séance de visionnement de la vidéo du match de la veille contre les Stars s’est étirée de 9h30 jusqu’à 15h30. L’ex-numéro 33 a ensuite discuté longuement avec le directeur général, Lou Lamoriello, et les autres entraîneurs, avant de rentrer à l’hôtel vers 20h30.

Patrick Roy en travaille un coup ces jours-ci, à l'entraînement comme lors des parties. (Islanders de New York)

«J’étais brûlé mort, sourit Roy. J’ai juste mangé et je me suis couché en pensant à la prochaine journée. J’essaie de réfléchir à toutes les façons possibles de simplifier mes conversations par rapport à la structure que je veux amener et ce que je peux faire pour aider mes joueurs à s’améliorer le plus rapidement et le plus simplement possible.»

Seulement du hockey

Le hamster tourne très vite dans la tête de l’ancienne fierté des Gouverneurs de Sainte-Foy. Pour l’instant, Patrick Roy consacre toute ses énergies aux Islanders, loin de songer au quartier où il louera un appartement ou l’endroit où trouver son Pinot noir préféré.

À preuve, l’homme de 58 ans n’a même pas le temps de répondre aux nombreux messages de félicitations et d’encouragements qu’ils a reçus depuis samedi. Roy promet de se reprendre la semaine prochaine, lors de la pause du Match des étoiles.

«Je ne peux pas répondre, mais je pense que les gens vont comprendre, explique-t-il. J’essaie de ne rien lire et de ne rien regarder, mon focus est à 100% sur la préparation. J’aurai une semaine pour regarder et profiter de tout ça la semaine prochaine.»

«Je veux que mes joueurs sentent que mon focus est vraiment à la bonne place.» — Patrick Roy

Salué par Cooper et DeBoer

Il a néanmoins pris le temps de remercier Jon Cooper, du Lightning de Tampa Bay, qui lui a écrit personnellement pour le féliciter. Roy a aussi apprécié le geste de Peter DeBoer, des Stars, qui a salué son retour dans la LHJMQ par un geste de politesse avant le début du match de dimanche.

Du reste, Patrick Roy sent que son équipe «progresse», que ses joueurs «achètent» son système. «J’essaie seulement d’y aller avec des petits pas pour commencer, explique-t-il. J’ai vu des petits changements dans notre premier match et hier, et on passe en revue chaque détail.»

Patrick Roy s'adresse souvent à ses joueurs lors des entraînements. Il en a presque perdu la voix, mardi! (Islanders de New York)

À Montréal jeudi

Il a répété la même chose après la défaite de 3 à 2 contre les Golden Knights de Jonathan Marchessault, mardi. Le marathon du champion de quatre coupes Stanley se poursuivra dans sa province natale, à Montréal, avec un duel contre les Canadiens de Montréal, jeudi soir.

Les politiciens et les patrons d’entreprises de la Belle Province profiteront-ils de l’éclipse médiatique à venir pour annoncer de mauvaises nouvelles?

Le défenseur, Noah Dobson, s’attend à une journée haute en émotions, lui qui connaît suffisamment bien le Québec pour savoir ce que veut dire le retour de Casseau dans la cour du sacro-saint Tricolore.

Pas trop dérangeant

Jusqu’à maintenant, Dobson aime ce qu’il a vu et entendu de son nouveau pilote. On insiste sur le «entendu» parce que la voix et le style de Patrick Roy ne passent vraiment pas inaperçus à Long Island.

Le natif de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, est loin d’être dérangé par le feu craché par l’ancien entraîneur des Remparts, pas plus que ses cris stridents, d’ailleurs. «J’ai joué trois ans pour Mario Pouliot, ça ne me dérange pas trop!» glisse-t-il sans aucune méchanceté à propos de son ancien patron chez le Titan et les Huskies, avec qui il a remporté la coupe Memorial.

Par souci de transparence, Dobson a cité le nom de Pouliot après qu’on ait comparé les deux entraîneurs!

Noah Dobson est en route vers la meilleure saison de sa carrière avec les Islanders. (Archives AP)

Varlemov en a tremblé

Recroquevillé sur lui-même dans le vestiaire, Semyon Varlamov restait de marbre devant les journalistes. Rien ne laissait présager que quelques heures plus tôt, il était aux anges d’être réuni à Patrick Roy, qui l’a dirigé entre 2013 et 2016 au Colorado.

«J’en ai eu la chair de poule lors de l’annonce. S’il s’est joint à l’équipe, c’est parce qu’il est un grand leader. Il va apporter beaucoup d’émotions et de vie dans le vestiaire, je pense que c’est ce dont on avait besoin.» — Semyon Varlamov

Le gardien de but des Islanders, Semyon Varlamov, est bien heureux de retrouver Patrick Roy comme entraîneur. (Frank Franklin II/Archives AP)

En 2013, les deux avaient formé un tandem redoutable. Roy avait remporté le trophée Jack-Adams remis à l’entraîneur de l’année alors que Varlamov avait terminé au deuxième rang du scrutin pour le Vézina.

Pour l’instant, le seul objectif des deux hommes, ce sont les séries. Un jour à la fois…

NOTES : Patrick Roy a refusé de commenter la rumeur lancée par RDS, lundi, selon laquelle Benoit Desrosiers se joindrait prochainement aux Islanders... À Gatineau, les Olympiques ont tenu un point de presse pour faire le point, Serge Beausoleil clamant qu’il n’était pas du tout à la recherche d’un entraîneur, Desrosiers étant toujours un membre à part entière du club. Pour le moment...