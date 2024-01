Défaite crève-cœur et une blessure malheureuse pour Ottawa

La soirée a plutôt mal commencé. La gardienne de but allemande Sandra Abstreiter obtenait son premier départ de la saison, mais sa soirée de travail a été interrompue après moins de 18 minutes de jeu.

Boston a marqué durant une descente à deux contre un et Abstreiter s’est étendue de tout son long pour tenter de faire l’arrêt. Elle a immédiatement montré des signes d’inconfort et après une discussion avec la thérapeute de l’équipe, est retournée au banc de son équipe.

Sandra Abstreiter n'a pu profiter pleinement de son premier départ dans la LPHF. (Etienne Ranger/Le Droit)

«C’est tellement malheureux. Elle connaissait tellement un bon début de match, avec quelques arrêts solides», soutient l’entraîneure-chef d’Ottawa, Carla MacLeod.

Le malheur des uns…

Juste avant que tout le monde constate l’état dans lequel se trouvait Sandra Abstreiter, il s’agissait d’un moment d’euphorie pour l’équipe de Boston… et plusieurs des 5208 personnes réunies à la Place TD mercredi soir.

C’est que le but en question a été compté par Jamie Lee Rattray. L’attaquante originaire d’Ottawa a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), devant famille et amis.

Marquer son premier but, c’est toujours plaisant. Le faire ici, c’est plutôt spécial. Je crois avoir crié plutôt fort. — Jamie Lee Rattray, attaquante originaire d'Ottawa

«On voyait l’excitation dans sa célébration, c’était vraiment spécial, affirme son entraîneur-chef, Courtney Kessel. Elle aime cette ville, je pense que c’est vraiment important pour elle.»

Deux autres joueuses ont marqué leur premier de la saison mercredi soir. Alina Müller a ouvert le pointage pour Boston en avantage numérique et Kristin Della Rovere a résolu l’énigme Aerin Frankel à son retour dans l’alignement.

Cette dernière a réalisé 37 arrêts, battant le record de la LPHF pour le plus grand nombre d’arrêts dans un match établi 24 heures plus tôt par la gardienne d’Ottawa Emerance Maschmeyer.

«Marquer ce but, c’est définitivement dans le top 10 des meilleurs moments de ma carrière, a lancé Della Rovere après la rencontre. Je crois que le but a augmenté notre niveau d’énergie et nous a donné un petit peu plus de confiance pour le reste du match.»

Lexie Adzija a sauté sur un retour de lancer en avantage numérique en début de période pour compléter la remontée d’Ottawa, un point dans une cinquième partie consécutive pour elle.

Malheureusement pour Ottawa, à la fin d’une longue séquence en zone défensive, un revirement de la défenseure Savannah Harmon a mené au but gagnant de Theresa Schafzahl, avec moins d’une minute à faire.

De la grande visite

Avant la partie, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rendu visite aux joueuses d’Ottawa dans leur vestiaire, accompagné de ses enfants Xavier et Ella-Grace.

Originaire de Montréal, il s’est réjoui de leur victoire contre Toronto la veille, tout en les invitant à donner une raclée à Boston.

Xav, Ella et moi sommes vraiment heureux d’être ici – et d’encourager la @PWHL_Ottawa. Allez, Ottawa! pic.twitter.com/1zqAhu06Ki — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2024

«C’était très cool, un moment très spécial», soutient l’entraîneure MacLeod, des propos partagés par Kristin Della Rovere et Savannah Harmon, les joueuses d’Ottawa qui ont parlé aux journalistes mercredi soir.

Est-ce que le premier ministre a porté malchance à l’équipe d’Ottawa, menant à leur lent début de match?

«Non», a rapidement répondu Carla MacLeod, avec un sourire.