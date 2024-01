Bientôt une équipe de la LNH à Salt Lake City?

Smith Entertainment Group (SEG), qui possède notamment le Jazz de l’Utah dans la NBA et le Real Salt Lake en MLS, a publié un communiqué afin de demander au circuit Bettman d’explorer la possibilité d’établir une équipe d’expansion dans cet État américain. «SEG entrevoit un avenir rapproché où la LNH connaîtra du succès en Utah, et nous sommes concentrés à 100% sur l’atteinte de cet objectif le plus rapidement possible», pouvait-on lire dans le communiqué du groupe.

Le groupe a précisé que SEG, qui est mené par Ryan et Ashley Smith, est en discussion avec le commissaire Gary Bettman à ce sujet «depuis le début de 2022». Ce que n’a pas nié la ligue par voie de communiqué.

«La LNH apprécie l’intérêt démontré par SEG pour l’arrivée d’un club de la LNH en Utah. Pendant nos discussions des deux dernières années, nous avons été impressionnés par le dévouement de Ryan et Ashley Smith envers leur communauté, ainsi que leur passion et leur vision pour l’Utah, pas uniquement en tant que marché de hockey, mais aussi comme destination de sport et de divertissement incontournable. L’Utah est un marché prometteur, et nous avons sommes très heureux de pouvoir poursuivre ces discussions.»

Au Delta Center

Il a ajouté que, dans la perspective où la LNH lui accorderait un club d’expansion, alors celui-ci pourrait jouer temporairement au Delta Center, le domicile du Jazz, en attendant que la construction d’un nouvel amphithéâtre soit complétée. On ignore pour l’instant où ce nouvel aréna serait situé.

SEG a rappelé que le Delta Center avait présenté cinq matchs de la LNH depuis 2018, dans le cadre de la série de matchs préparatoires organisés par les Kings de Los Angeles.

Présentement, l’Utah est le domicile des Grizzlies, le club-école de l’Avalanche du Colorado dans l’ECHL.