Une victoire du «tonnerre» à domicile pour Ottawa

Brianne Jenner célèbre son premier but de la saison entourée de ses coéquipières. (Etienne Ranger)

«Nous avons travaillé là-dessus il y a un bon moment, a soupiré la capitaine Brianne Jenner après la rencontre. Nous voulions vraiment gagner pour nos partisans. Ils sont tellement bruyants, l’environnement ici est incroyable.»

L’équipe de la capitale fédérale a eu le dessus contre Toronto pour une deuxième fois cette saison et a finalement offert une victoire à domicile à ses partisans, après deux défaites en prolongation.

Les joueuses se sont réunies au centre de la glace et ont performé leur version de la «Tape du tonnerre», une célébration populaire chez les partisans de soccer islandais et les Vikings du Minnesota, dans la NFL.

Emerance Maschmeyer a été bousculée à quelques reprises par les joueuses de Toronto mardi soir, mais a tout de même réalisé 30 arrêts dans une victoire de 3-1. (Etienne Ranger/Le Droit )

«Les Européens ont beaucoup plus de célébrations après leurs parties et on s’est dit qu’on devrait faire quelque chose d’amusant à Ottawa. Nous l’avons pratiqué durant un entraînement, il y a quelques semaines de cela maintenant», raconte la gardienne Emerance Maschmeyer.

Cette dernière soutient que c’est la défenseure tchèque Aneta Tejralová qui a orchestré cette célébration.

Fin de match angoissante

Avec une avance d’un seul but depuis la fin de la première période, la victoire était loin d’être assurée pour l’équipe locale en fin de match mardi soir.

Ottawa a dû se défendre à six patineuses contre quatre avec un peu plus de deux minutes à faire à la rencontre, en raison d’une pénalité décernée à l’attaquante Emily Clark.

Toronto a rappelé la gardienne originaire d’Ottawa Erica Howe au banc en faveur d’une patineuse supplémentaire. Malgré une pression continue exercée par les visiteuses, Ottawa a profité d’un bond chanceux pour marquer le but d’assurance.

🚨 Lexie Adzija (2)

🍎 Ashton Bell

🍏 Aneta Tejralová pic.twitter.com/RN4Vu3jH8k — PWHL Ottawa (@PWHL_Ottawa) January 24, 2024

Une rondelle envoyée le long de la bande par Lexie Adzija, depuis l’arrière de son propre filet a dévié dans la zone centrale pour rouler dans le but des Torontoises.

«Nous travaillions justement sur ce jeu le long de la bande, pour trouver à quel endroit la rondelle rebondit vers le filet, a blagué l’entraîneure-chef, Carla MacLeod, après la rencontre. C’est le genre de bond chanceux qui se produit à l’occasion, il faut travailler pour les mériter.»

Deux «premiers buts» importants

Avant la partie de mardi contre Toronto, la capitaine d’Ottawa, Brianne Jenner, n’avait toujours aucun point à sa fiche. Son adjointe Emily Clark avait une mention d’assistance, mais pas de but.

Elles ont toutes deux marqué en première période.

Le filet de Jenner a été le but gagnant, Ottawa l’emportant par la marque de 3 à 1.

Brianne Jenner déjoue Erica Howe d'un tir placé sous sa mitaine. (Etienne Ranger)

Cette dernière affirme qu’elle ne s’en faisait pas trop avec sa production offensive.

«Comme compétitrice, c’est sûr que tu as faim. J’essayais seulement de me concentrer à envoyer des rondelles au filet», lance Brianne Jenner.

Le tir d’Emily Clark, décoché peu après une entrée de zone à la hauteur de la ligne des buts, a surpris Erica Howe qui obtenait son premier départ dans la Ligue professionnelle de hockey féminin dans sa ville natale.

«On n’aime jamais voir un but marqué de cette façon, mais je pense qu’elle s’est très bien ressaisie. Je me sens mal pour elle, je pense que notre équipe doit offrir un meilleur effort quand quelqu’un obtient un premier départ chez elle. Elle a fait son travail et nous a donné une chance de gagner», a soutenu l’entraîneur torontois, Troy Ryan.