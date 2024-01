Marchessault heureux de revoir Roy dans la LNH

Jonathan Marchessault a de bonnes anecdotes lorsqu'on lui parle de Patrick Roy, le nouvel entraîneur des Islanders de New York. (Archives, ASSOCIATED PRESS)

Le Soleil est allé à la rencontre de l’ancien numéro 18 des Remparts, lundi, lors de l’entraînement des Golden Knights de Vegas. En soirée, ceux-ci rencontraient les Devils du New Jersey, l’une des trois équipes de la région new-yorkaise dans la LNH.

Assis à son casier dans un petit vestiaire du Prudential Center de Newark, Marchessault était de bonne humeur, ses Chevaliers trottant alors sur une séquence positive de trois victoires d’affilée.

Le petit ailier des Golden Knights se réjouissait aussi pour son ancien pilote des Remparts, Patrick Roy, qui l’a dirigé de 2007 à 2011 dans la LHJMQ. Marchessault parle d’une «belle opportunité» pour résumer le début de la nouvelle aventure de Casseau à Long Island.

Patrick Roy et Jonathan Marchessault il y a quelques années. (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

«Ils ont une belle équipe, des gars avec des habiletés et avec du caractère et ils ont un gardien [Ilya Sorokin] qui va être bon encore pour 10 ou 12 ans. Je trouve qu’ils ont une très belle situation. Moi aussi, j’aurais peut-être ramassé une équipe de même!» blaguait-il.

Roy a pris son temps

Le choix de mot, ramasser, est songé parce que Jonathan Marchessault estime que c’est la principale raison, en plus d’un fort caractère peut-être repoussoir aux yeux de certains, qui explique pourquoi Roy a mis plus de sept ans avant de renouer avec la LNH.

Patrick Roy s'adressant aux journalistes de New York, dimanche soir. (Mary Altaffer/AP)

«C’est un gars avec beaucoup de caractère, mais qui voulait probablement se retrouver dans une bonne situation, explique-t-il en livrant le fond de sa pensée. Parfois, les entraîneurs veulent avoir quelque chose à dire, mais ils n’ont rien à dire. Patrick voulait probablement faire partie des discussions, mais je suis sûr qu’il voulait surtout aller dans une ville où l’équipe veut gagner.»

Une question de temps

Le temps qui passe n’a jamais berné Marchessault. Ce dernier était convaincu qu’il croiserait à nouveau Roy un jour ou l’autre dans l’une des 32 villes de la ligue. «Ce gars-là ne voulait pas arrêter de faire du hockey, insiste-t-il. Il a fait 20 ans d’autobus pour continuer, sa passion est démontrée.»

«C’était une question de temps avant qu’il revienne!» — Marchessault sur le retour de Roy dans la LNH

Comme des millions de Québécois et de New-Yorkais, le natif de Cap-Rouge a souri en voyant les faits saillants de la première pratique et du premier match de son ancien entraîneur, des images qui lui ont rappelé «le bon vieux temps».

Un motivateur né

Le numéro 81 des Golden Knights ne croit pas que la personnalité «intense» de l’ancienne gloire du Canadien et de l’Avalanche puisse lui nuire chez les Islanders.

«C’est le fun quand le gars en arrière du banc est intense et passionné de même, en tout cas, moi j’aime ça! Dans mon temps, il était même intense avant et après les parties, c’est un très bon motivateur. J’en ai eu beaucoup des entraîneurs dans ma vie et c’est sûr que c’est [Patrick] un entraîneur de la Ligue nationale, il n’y a pas de doute avec ça.»

Il a beaucoup changé

Marchessault aurait peut-être tenu un discours différent, il y a plus d’une décennie, lorsqu’il se trouvait sous la houlette de Roy. La version 2024 de l’homme n’a plus rien à voir avec celle qui lui en a fait baver dans la capitale entre 2007 et 2011.

Jonathan Audy-Marchessault dans l'uniforme des Remparts. (Le Soleil, Steve Deschênes/Le Soleil, Steve Deschênes)

«Il était très sévère et il rendait ça vraiment intense, décrit-il. Quand je suis allé pratiquer avec les Remparts, dans les dernières années, je voyais comment il gérait l’équipe et c’était le jour et la nuit avec mon époque. Je lui disais: “Ben voyons donc, t’es ben rendu soft avec tes jeunes, ça n’a pas de sens!”»

Des exemples? On aurait pu en jaser pendant des heures au Prudential Center, mais l’équipe jouait en soirée. Le récipiendaire du dernier trophée Conn-Smythe raconte.

«Il essayait tout le temps de trouver une twist pour te crinquer, ça n’arrêtait pas. Je me souviens d’un match durant lequel j’avais marqué deux buts et récolté une passe dans un gain de 3 à 2. Le lendemain, dans le meeting vidéo, il m’a planté devant tout le monde en me disant que j’avais été le pire joueur sur la glace. Je ne comprenais plus rien, j’avais pourtant très bien dormi en pensant que j’avais bien fait!»

Lent comme une tortue

Un autre jour, Roy l’a apostrophé pour un rien, alors que son numéro 18 prenait une collation avec le reste de ses coéquipiers.

«On mangeait tous un muffin du Tim Hortons quand il est passé à côté de moi, relate Marchessault. Il m’a dit : “Continue d’en manger des muffins, tu n’es même pas capable de patiner, tu es lent comme une tortue!” Dans ma tête, je me disais: “Hé, tout le monde est en train de manger des muffins, pourquoi moi?”»

Jonathan Marchessault a ramené la Coupe Stanley à Québec, l'été dernier. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Démasqué à la P’tite grenouille

En replongeant dans ses souvenirs, Jonathan Audy-Marchessault — c’était son nom complet de la belle époque du Colisée Pepsi — se souvient d’un «crinqué» aussi capable de retenue.

«Je sortais souvent les mercredis soirs, à la P’tite grenouille, malgré ses couvre-feux et personne ne le savait, raconte-t-il. À la fin de l’année, Pat est venu me voir et il m’a regardé en me disant : “Penses-tu vraiment que je ne savais pas que tu sortais le mercredi soir?” Il savait tout de la ville de Québec, tout le monde lui rapportait ce qu’on faisait!»

S’il mourait d’envie de lui balancer une claque à l’époque où il revêtait l’uniforme de sa ville natale, Jonathan Marchessault sourit de bon cœur en repensant aux vieilles tactiques du roi des gardiens.

Un allié

Aujourd’hui, il voue à Roy un grand respect, si ce n’est pas de l’admiration. «Je pensais que j’aimais le hockey avant de le rencontrer, image-t-il. Il m’a beaucoup aidé à développer ma force mentale. Une chose dans laquelle il excelle, c’est de garder ses joueurs humbles. Il a été dur avec une couple d’autres joueurs, mais avec moi, c’était dur à battre. Même mes chums m’en parlaient.»

«Peut-être qu’il sentait que j’étais fort mentalement, que j’étais capable d’en prendre…» — Jonathan Marchessault

Celui qui compte sur Frédérick Roy, le fils du nouveau pilote des Islanders, parmi ses meilleurs amis, lui prédit du succès au pays des Bossy, Trottier, Gillies et Potvin.

«Ce n’est pas un gars qui s’en fait avec ton nombre de buts et de passes, ce qui importe, c’est la façon dont tu travailles sur la glace, explique l’athlète de 33 ans. Il va mettre tout le temps et toutes les heures nécessaires pour que ça marche, autant pour les joueurs que pour lui. Il a appris de ses expériences dans la LNH et dans le junior et je ne doute pas de son succès.»

Patrick Roy derrière le banc des Islanders, dimanche soir. Il affrontera Marchessault, ce mardi. (Mary Altaffer/Archives, AP)

Un connaisseur

Jamais repêché dans la LNH, Jonathan Marchessault a fait son petit bonhomme de chemin avant de pouvoir soulever la Coupe Stanley en 2023. Malgré tous les exploits qu’il a réalisés depuis ses belles années du junior, il n’a jamais perdu la trace de son ancien pilote, avec qui il joue régulièrement au golf et il tient de belles conversations.

Jonathan Marchessault a reçu le trophée Conn-Smythe en 2023. (Abbie Parr/Archives, AP)

«C’est tout le temps le fun d’être avec lui, tu parles de hockey, c’est un gars tellement passionné et il sait de quoi il parle. Dans les derniers mois, on a parlé de notre changement de système de jeu de l’an dernier, de la zone neutre. Dans le hockey, il y a pas mal de monde qui pense qui connaît ça, mais ce n’est pas toujours le cas. Lui, il connait ça pour vrai!»

Un match attendu

Quand on a appris à Marchessault que les Islanders seraient de passage à Montréal, jeudi soir, le Québécois a esquissé un large sourire. Les collègues anglophones, qui écoutaient la conversation, ont souri eux aussi…

«Retourner au Centre Bell quand tu es un membre du Temple de la Renommée et que ton chandail est accroché au plafond, c’est sûr que ça doit être pas mal spécial! C’est probablement l’un des gars les plus populaires du Québec.»

«Je suis sûr qu’il va vouloir la gagner celle-là!» — Jonathan Marchessault sur la visite de Roy à Montréal, jeudi

Patrick Roy a remporté leur seule confrontation dans la LNH, le 29 octobre 2015, alors que l’Avalanche avait battu le Lightning de Tampa Bay par 2 à 1. Celui qu’on surnommait Bebitte à Québec entend bien se reprendre, mardi soir, au UBS Arena, match au terme duquel il ira piquer un brin de jasette avec son ancien «bourreau».

«Ben oui, c’est sûr! a répondu Marchessault lorsqu’on lui a suggéré qu’il voudrait avoir le dernier mot sur Roy. Ça va être bon!»

Bon comme un muffin du Tim Hortons!

Jonathan Marchessault sur…

Le rendement du club en 2023-24: «On a des hauts et des bas, ce n’est pas toujours facile. Le meilleur hockey, on ne veut pas le jouer maintenant, on veut le sortir vers la fin de la saison et en séries. On est confiant comme groupe, on sait qu’on peut faire encore du dommage, mais il y a vraiment des équipes qui se mesurent à nous pour voir où ils sont rendus dans leur évolution. Les matchs sont un petit peu plus difficiles, mais c’est encore une belle saison.»

Son niveau de motivation cette saison: «Je veux tellement gagner encore, j’ai encore beaucoup de passion. J’ai le goût d’en gagner une autre [coupe Stanley], de mettre le trophée en plein centre de ma maison et de passer une journée à ne rien faire et de seulement la regarder!»