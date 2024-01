Une première victoire pour Roy avec les Islanders

«J’aurais pu rester jouer au golf et profiter de la vie en Floride, mais ce que j’aime, ce qui me garde en vie, c’est tout ça [les émotions fortes du hockey], résumait-il avec le sourire après le gain de 3 à 2 en prolongation sur les Stars de Dallas. Je ne pense pas que je pourrais me retrouver dans une meilleure situation en ce moment.»

L’homme de 58 ans était comme un lion en cage, en première période, mais il s’est calmé par la suite. «J’étais vraiment nerveux, je ne mentirai pas, a reconnu Roy. J’ai tenté de trouver le juste milieu, afin que ce ne soit pas trop, je voulais laisser mes joueurs jouer. Ça va être un apprentissage pour moi, mais tout le monde a vu que je voulais gagner.»

«Disons que je vais bien dormir ce soir!» — Patrick Roy après le gain de 3 à 2 sur Dallas

First win as an Islander ✅ pic.twitter.com/5EzuxDFV0e — New York Islanders (@NYIslanders) January 22, 2024

Ça allait «très vite» pour l’ex-pilote des Remparts, qui dirigeait un premier match depuis la finale de la Coupe Memorial. Roy est «allé à la guerre» contre les visiteurs du Texas, mais il sait qu’il devra mieux canaliser son intensité pour la suite.

«C’est comme ça je suis!» se repentait-il devant plus d’une quarantaine de représentants des médias.

«J’aime ça être animé derrière le banc, que mes joueurs sentent que le coach sait où il s’en va, qu’il est alerte devant tous les types de situations…» — Patrick Roy

En avant de la parade

L’entraîneur des vainqueurs était tellement obsédé par la victoire que sur leur premier but du match, préparé par l’ex-membre des Canadiens, l’arrière Alexander Romanov, Roy s’est précipité vers un de ses défenseurs pour lui prodiguer quelques conseils plutôt que de célébrer l’avance de 1 à 0!

«C’est un peu mon problème dans la vie en général, des fois, je devrais peut-être prendre le temps de plus savourer, mais je suis fait comme ça!» concluait Patrick Roy en rendant hommage à son ex-agent, Pierre Lacroix, au terme d’une bonne séance de questions en français.

Patrick Roy, Dobson, Barzal and Horvat Postgame Media Availability. 🎙 — New York Islanders (@NYIslanders) January 22, 2024

Un «gamer», dit Pageau

L’exubérance de Roy derrière le banc ne semble pas trop avoir déplu aux locaux, bien au contraire. L’attaquant québécois, Jean-Gabriel Pageau, était bien heureux pour son nouveau pilote après le but décisif de Bo Horvat.

«C’est un gamer et je pense que son intensité s’est transmise dans la chambre, a raconté l’ancien des Olympiques et des Saguenéens dans la LHJMQ.

«De pouvoir lui offrir une belle victoire à son premier match ici, tout le monde est bien content.» — Jean-Gabriel Pageau sur les débuts de Roy

Jean-Gabriel Pageau devant le gardien des Stars de Dallas, Scott Wedgewood. (Mary Altaffer/AP)

Les journalistes remarqueraient peut-être plus ses faits et gestes que les joueurs-eux mêmes, selon Pageau.

«Nous, on regarde le jeu, mais c’est sûr qu’on l’entend. Il connaît son hockey et je suis certain que s’il le pouvait patiner et jouer, il continuerait encore. C’est un gagnant et personne ne peut lui enlever ça!»

Les Islanders auront rendez-vous avec les Golden Knights de Vegas, mardi soir, à Elmont, en banlieue de New York.