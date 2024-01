L’attaquant Corey Perry s’entend avec les Oilers

L’opportunité de jouer avec Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton, une équipe en pleine ascension, était trop alléchante pour que Perry la laisse passer.

Les Oilers ont annoncé lundi que Perry avait signé un contrat d’une saison, d’une valeur de 775 000 $US, avec l’équipe. Ce contrat sera bonifié par diverses primes à la performance, ont précisé les Oilers.

«Il y avait d’autres clubs intéressés qui représentaient d’excellentes options, et je veux les remercier», a déclaré Perry après s’être entraîné pour la première fois avec les Oilers à la Place Rogers.

«Mais ça revenait toujours à ici. Quand vous avez un enfant de six ans et que vous avez Connor McDavid dans l’équipe, vous suivez en quelque sorte les Oilers d’Edmonton.

«Blague à part, cette équipe va dans la bonne direction. Pas seulement parce qu’elle a gagné 13 matches d’affilée, mais aussi parce qu’on peut voir où elle va, son état d’esprit et sa vision. Elle veut gagner une Coupe Stanley.»

La carrière de Perry allait dans la mauvaise direction au moment où les Blackhawks ont résilié le contrat du combatif attaquant, le 29 novembre, après que son nom eut été placé au ballottage sans qu’il ne soit réclamé.

Les Blackhawks avaient fait savoir qu’une enquête interne avait révélé que Perry a eu une conduite «inacceptable» et qu’il avait transgressé les clauses de son contrat avec le club ainsi que la politique comportementale de l’équipe en matière d’environnement de travail professionnel et sécuritaire.

Perry n’a pas indiqué lundi s’il allait contester la résiliation de son contrat par les Blackhawks, ni donné plus de détails sur les raisons qui ont poussé les Blackhawks à mettre fin à son contrat.

L'ailier droit des Blackhawks de Chicago Corey Perry, dans l'uniforme des Blackhawks (George Walker IV/AP)

Depuis qu’il a été libéré, il a consulté des conseillers en santé mentale et était sur la glace cinq fois par semaine, se préparant à revenir dans la LNH. Il a déclaré que sa décision de rejouer bénéficiait du soutien total des personnes qui se sont occupés de lui sur le plan de la santé mentale.

«Si vous avez besoin d’aide, allez la chercher et soignez−vous», a déclaré Perry.

«Quand je me lève chaque matin, maintenant, je peux me regarder dans le miroir et être content de moi et de ce que je fais. Je suis fier de ce que j’ai fait au cours des deux derniers mois.»

Le plan provisoire prévoit que Perry fera ses débuts avec les Oilers samedi, lors de la visite des Predators de Nashville. Il ne jouera probablement pas mardi contre les Blue Jackets de Columbus ni jeudi contre les Blackhawks, l’équipe qui l’a libéré.

«Je pense qu’il est important qu’il s’entraîne avec nous pendant un certain temps», a déclaré l’entraîneur−chef des Oilers, Kris Knoblauch.

«Le calendrier n’est pas définitif, mais je pense que la meilleure situation est qu’il s’entraîne pendant une semaine et qu’il prenne possiblement part au match de samedi.»

Le directeur général Ken Holland a affirmé qu’il espérait voir Perry dans l’uniforme des Oilers depuis que celui−ci avait quitté les Ducks d’Anaheim en 2019.

Holland a précisé qu’il a consulté le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, avant de faire signer un contrat à Perry.

«Ma première année à la direction des Oilers, j’ai tenté de mettre la main sur Corey Perry», a déclaré Holland.

«Malheureusement, il a décidé d’aller à Dallas. Au cours des récentes années, je voulais vraiment acquérir Corey. Il est le genre de joueur que toute équipe veut avoir. Il compte un incroyable palmarès victorieux.»

Depuis cette décision en 2019 de ne pas se joindre aux Oilers, Perry a participé à trois finales consécutives de la coupe Stanley, de 2020 à 2022, avec trois clubs différents, soit les Stars de Dallas, le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Chaque fois, son équipe a perdu.

En 1273 matches dans la LNH, Perry totalise 421 buts et 892 points. Il a gagné une coupe Stanley dans l’uniforme des Ducks en 2007.

Perry a livré une saison de 50 buts en 2010−11, avec les Ducks, et cette même année, il a remporté le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe.

Choix de première ronde, 28e au total, des Ducks au repêchage de la LNH en 2003, Perry a marqué quatre buts et récolté cinq mentions d’aide en 16 matchs jusqu’ici cette saison.

Il n’a pas joué dans le circuit Bettman depuis le 19 novembre dernier, contre les Sabres de Buffalo.

Avec le Canadien en 2020−21, Perry avait inscrit neuf buts et 21 points, en 49 matchs de saison régulière. Il a ajouté quatre buts et 10 points en 22 matchs lors des séries.