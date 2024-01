Le docteur du hockey, Gaston Marcotte, décède à 89 ans

Véritable sommité de notre sport national, le brillant universitaire superspécialisé en hockey a d’ailleurs été le premier directeur du Pavillon de l’éducation physique et des sports (Peps) de l’Université Laval à Québec en 1970.

Détenteur d’un baccalauréat en éducation physique à l’Université d’Ottawa (1958), le Franco-Ontarien avait aussi décroché une maîtrise es science à l’Université de l’Illinois (1960) et un doctorat en éducation à l’Université du Michigan (1972).

La première équipe de direction du Service des activités sportives (SAS), l'ancêtre du Peps, en 1970 : Jean-Charles Gravel, Gaston Marcotte, Paul Geoffrion, Jacques Loiselle et Jean Lemieux. (Université Laval)

Ancien membre des Spitfires de Windsor de la Ligue junior de l’Ontario, Gaston Marcotte a aussi porté les couleurs des Reds de Trois-Rivières dans la Ligue de hockey junior du Québec. Il a occupé le poste d’entraîneur-chef de l’équipe de hockey de l’Université d’Ottawa, au début de sa carrière de plus de 40 ans dans l’enseignement universitaire.

Un pionnier

On doit à cette figure marquante des années 1970 et 1980 un rôle important dans la francisation des gestes techniques du hockey. Retraité officiellement depuis 2004, l’universitaire a mené une rude bataille en faveur d’un sport plus «humain».

Un «mentor»

La nouvelle de son décès, par l’aide médicale à mourir, a été un «choc» pour le docteur en psychologie sportive, Dany Bernard, qui le considérait comme un «mentor, un modèle et un ami», mais aussi comme «un leader émergent de la Révolution tranquille pour le sport au Québec».

Les deux s’étaient rencontrés pour la première fois, en 1982, au sous-sol du Peps, dans le cadre d’un cours en organisation du sport amateur.

Une amitié sincère s’en est suivie et ils ont eu la chance de partager un dernier long dîner, de quatre heures, quelques jours avant la mort de l’homme atteint de la maladie de Parkinson.

«C’est un monument du Québec qui est parti, résume Bernard en parlant de celui qu’il considérait comme un deuxième père. Il n’y a pas un obstacle qui lui résistait, c’est celui qu’il a permis aux francophones de prendre leur place dans le sport. Gaston a été cohérent du début à la fin de sa vie, il a mené sa vie comme il le voulait. À son décès, il a fait jouer My Way, de Frank Sinatra...»

Des positions tapageuses

Critique de son sport et de la Fédération du hockey amateur du Québec (l’ancêtre de Hockey Québec), dont il avait été le premier président dans les années 1960, le didacticien du hockey n’avait pas peur d’exprimer sa pensée sur la place publique. Gaston Marcotte se faisait tout aussi persuasif en distribuant des conseils pour améliorer le coup de patin des joueurs qu’il rencontrait!

Voici quelques-unes de ses positions tapageuses, mais avant-gardistes, au fil des ans.

Novembre 1979 :

Normand Rochefort, Normand Aubin et Yvan Charbonneau font partie de la vingtaine de joueurs échangés depuis le début de la saison dans la LHJMQ, sans que personne ne s’inquiète outre mesure des problèmes scolaires qui en découlent, fulmine Gaston Marcotte.

Ce dernier fait connaître son mécontentement à la Fédération québécoise de hockey sur glace :

«Qu’est-ce que vous attendez pour mettre un stop à ces abus inadmissibles dans une société civilisée, abus perpétrés par un de vos membres sur lequel vous avez supposément l’autorité?» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 29 novembre 1979.

Décembre 1979 :

On déplore de plus en plus le fait que les jeunes enfants ne s’amusent plus dans le sport, dont se servent les adultes pour flatter leur vanité avec l’excellence d’un enfant qui ne demande pourtant qu’à jouer…

«Nous vivons dans une société où seuls le rendement, l’efficacité et la performance comptent…» dénonce-t-il.

«Nous vivons dans un matérialisme délirant… Dans tout ça, les données morales et spirituelles sont reléguées aux oubliettes. On connaît mal l’enfant. On le voit plus comme une cruche à remplir qu’un flambeau à allumer!» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 15 décembre 1979.

Août 1981 :

Un comité d’experts compare le sort des Québécois francophones dans le hockey professionnel à celui des Noirs américains, en position de faiblesse en raison d’un traitement inégal.

«Je pense que le temps est venu de lancer le mouvement, de s’impliquer avec Équipe Québec, dit-il lors d’une conférence de presse à laquelle assistent plusieurs chercheurs.

«Il y a une réalité qui a été constatée, dans maintes disciplines, que ce soit consciemment ou pas. Le Québécois est toujours désavantagé à ce niveau. Le Québécois est le dernier choisi, le premier sorti.» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 19 août 1981.

Décembre 1983 :

Les Canadiens désespèrent sur les problèmes de leur sport national, se désolant du lent déclin de Guy Lafleur et de la dernière médaille d’or olympique du Canada en hockey remontant à 1952.

«Tout le véritable impact du hockey se passe sur le marché mondial, analyse-t-il au Soleil.

«Si quelqu’un n’a rien fait pour l’évolution du hockey canadien, c’est bien la LNH. On fait du commerce à courte vue, sans programme de recherche, comme c’est pourtant le cas dans les autres types d’entreprises. On n’a pas de projet. On n’a pas de système national.» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 15 décembre 1983.

Décembre 1985 :

La Fédération québécoise de hockey sur glace a-t-elle bien évalué sa décision de permettre la mise en échec dans les rangs du hockey mineur au niveau compétitif, ligues et tournois à doubles lettres, AA, BB et CC?

«J’avais déjà avancé que le hockey sans mise en échec était une évolution positive, et je ne suis pas sûr aujourd’hui que le contact physique soit plus justifiable, plus acceptable. Il ne faut pas perdre de vue que le joueur est encore dans la période de croissance, et qu’il faut savoir établir un équilibre entre des différences de taille et de poids.» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 29 août 1985.

Décembre 1987 :

La Ligue nationale de hockey représente «l’un des derniers modèles d’une forme dépassée du capitalisme sauvage», lance-t-il en 1987. Selon Gaston Marcotte, elle n’a pas su s’adapter aux nouvelles valeurs de la société et a toujours fait la sourde oreille aux critiques.

«Et que penser de la justice, s’étonne-t-il. Elle n’a pas le courage d’appliquer sur la patinoire la même loi que dans la rue. Et lorsqu’elle le fait, elle s’attaque à de pauvres amateurs imitant les comportements de nos professionnels.»

«Quand le pouvoir judiciaire prendra ses responsabilités, le hockey redeviendra rapidement civilisé.» — Gaston Marcotte dans Le Soleil du 28 avril 1987.

«Le hockey amateur n’est devenu qu’une mauvaise copie du modèle industriel véhiculé par le hockey professionnel. Tout y est standardisé, spécialisé, hiérarchisé. Les joueurs, grands et petits, ne sont que de simples maillons dans l’énorme chaîne de montagne de la Ligue nationale.»

Le président fondateur du Mouvement Humanisation a aussi signé de nombreuses lettres d’opinions, comme celle-ci, au fil des ans.