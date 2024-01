Fleury, une inspiration pour Frédérick Gaudreau

Marc-André Fleury, au centre avec ses grosses jambières, pose avec ses coéquipiers après avoir récolté sa 553e victoire. On aperçoit Frédérick Gaudreau (aussi sur la première rangée, le deuxième à partir de la gauche) tout près de lui. (Wild du Minnesota)

«Avec ce qu’il a accompli, Marc-André est une véritable inspiration pour moi, a expliqué Gaudreau via une publication sur sa page Facebook. En fait, l’inspiration ne vient pas tant de ce qu’il a réussi, mais plutôt de comment il l’a réussi: toujours avec le sourire et avec un amour pur pour le hockey. Marc-André, tu es devenu une légende non pas en te concentrant sur tes records, mais en étant transporté par cette passion incroyable.»

L’attaquant du Wild du Minnesota n’avait pas terminé d’encenser Fleury.

«Te connaître, c’est t’aimer. Tu es un grand et je remercie la vie d’être ton coéquipier. Je garderai dans mon coeur pour toujours cette soirée bien spéciale que tu nous a fait vivre.»

Lundi soir, Fleury a bloqué 21 lancers et a conduit le Wild à une victoire de 5-0 face aux Islanders de New York au Minnesota. Il s’agissait de sa 552e victoire et de son 74e blanchissage.

Le Wild (18-20-5) est septième et avant-dernier au classement de la section Centrale. Il sera à Tampa Bay jeudi soir.

Quant à Gaudreau, il a récolté 10 points dont trois buts en 33 matchs depuis le début de la saison.