Et pourquoi pas une équipe de hockey professionnelle... féminine à Québec?

En activité depuis le début de l’année 2024, la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) — formée de six équipes, dont une à Montréal — suscite beaucoup d’engouement. Selon Mme Smith, cette nouvelle ligue est un match parfait pour Québec et une opportunité à saisir.

«Une équipe de la LPHF, ce ne serait que du positif pour la ville de Québec. Ce serait bon pour les amateurs et amatrices de hockey, bon pour nos jeunes filles, bon pour l’économie locale et le Centre Vidéotron. La renaissance de la rivalité historique entre Québec et Montréal serait un atout majeur pour cette ligue émergente et les joueuses évolueraient dans un aréna moderne et assurément bruyant», a soutenu mercredi la conseillère municipale de Limoilou.

Du même souffle, elle demande à ce que l’éventuel retour des Nordiques cesse d’être exploité par les gouvernements. «Je souhaite que les politiciens et politiciennes disent la vérité à leurs citoyens et citoyennes : la LNH ne reviendra jamais à Québec, la réalité économique ne le permet pas, la ligue n’y voit pas l’intérêt», a déclaré Mme Smith.

«Laissons le passé derrière nous, l’avenir du hockey professionnel à Québec est féminin. Ouvrons les bras à la LPHF et je suis convaincue qu’avant longtemps, nous aurons une équipe de hockey professionnel à Québec», a-t-elle conclu.

Lors du conseil municipal de la Ville de Québec de mardi, la conseillère du district de la Pointe-de-Sainte-Foy, Anne Corriveau, a également présenté un avis de proposition en faveur de la venue d’une équipe professionnelle féminine. Dans l’avis, elle mentionne entre autres que «la création d’une équipe de la LPHF à Québec serait l’occasion d’encourager le sport et de démontrer encore une fois l’engouement des gens de Québec pour le hockey professionnel à Québec». Elle souligne également que «la représentation féminine dans un sport à prédominance masculine permet d’éliminer la discrimination dans les sports».