Daniel Fortin-Guichard, le scientifique rêveur du hockey

L’événement a eu lieu juste avant Noël, à l’Aréna Marc-Simoneau de Beauport. Pour l’occasion, le chercheur avait réuni trois équipes M17 et M18 AAA de la capitale ainsi que deux recruteurs d’expérience, Jérôme Mésonéro (Avalanche du Colorado) et Mario Marois. Les deux hommes devaient évaluer le sens de hockey des joueurs, avec et sans la rondelle, dans des parties de 10 minutes à trois contre trois.

L’activité organisée en collaboration avec les Remparts avait comme objectif ultime de déceler un outil de mesure évaluant le sens du jeu de la manière la plus objective possible. Et tout ça, sans avoir vu les hockeyeurs sur une patinoire, ce qui pourrait valoir son pesant d’or aux yeux des recruteurs.

Daniel Fortin-Guichard est bardé de diplômes, dont un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en psychologie à l’Université Laval. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Le chercheur en question, 32 ans seulement, est bardé de diplômes : un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en psychologie à l’Université Laval, un stage de recherche à la Victoria University de Melbourne, un postdoctorat à Amsterdam puis un autre (en cours) à l’Université de Toronto.

L’étincelle, les pools de hockey

C’est en voulant gagner son pool de hockey, dans la Ligue intense des gérants d’estrade du Québec (LIGEC), que l’ex-sportif s’est intéressé aux caractéristiques psychologiques des joueurs du niveau élite.

«Je regardais toutes les statistiques des gars de la Ligue nationale de hockey et je me suis dit : “Ok, je ne suis pas capable d’établir un modèle prédictif parfait qui va me faire gagner un pool, mais j’ai tellement de plaisir à faire ça que je vais en faire un métier!”» raconte Fortin-Guichard.

D’où sa fascination pour les capacités perceptivo-cognitives, qu’on pourrait définir comme la capacité d’anticipation et de prise de décision reflétant la vision et l’intelligence de jeu des athlètes.

Le projet

Dans son projet de recherche mené dans les derniers mois, Daniel Fortin-Guichard a soumis une quarantaine de joueurs d’âge midget à des tests de QI standards, des tests neuro-traqueurs (balles de tennis holographiques en 3D qui changent de couleurs), des séquences vidéo avec analyse du mouvement des yeux ainsi que de la réalité virtuelle visant à évaluer la réponse motrice.

Des joueurs d'âge M17 et M18 AAA de la région de Québec à l'œuvre, le 21 décembre dernier. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Lorsque comparés avec les évaluations faites par les entraîneurs des trois équipes impliquées, les résultats de ces tests, en plus des évaluations des deux recruteurs nommés précédemment, pourraient permettre d’établir un modèle efficace, croit Fortin-Guichard.

Il l’espère en tout cas!

«Le profil psychologique permet de prédire la performance pas mal plus que je l’aurais pensé, surtout chez les joueurs choisis plus tard dans le repêchage, explique-t-il. C’est une belle surprise, c’est très utile parce que c’est là où les recruteurs sont les moins précis.» — Daniel Fortin-Guichard

Un bel «ajout»

Marc Chamard, le directeur du recrutement et adjoint au directeur général chez les Remparts est emballé et bien curieux de voir jusqu’où le projet de recherche les mènera.

Le recruteur de métier ne va certainement pas se plaindre de bénéficier de données supplémentaires dans le processus d’évaluation du sens de hockey des jeunes joueurs! «C’est un ajout, c’est complémentaire, reconnaît-il. On l’ajoute dans notre machine et honnêtement, ça peut venir confirmer certaines choses [vues par les recruteurs dans les arénas].»

Marc Chamard, le grand patron du recrutement chez les Remparts. (Le Soleil, Yan Doublet/Le Soleil, Yan Doublet)

Peu d’élus

L’initiateur du projet ne s’en cache pas, son «but dans la vie» est de décrocher un poste académique en science du sport chez lui, au Québec et de collaborer avec des équipes de haut niveau. Pour le moment, on compte sur les doigts d’une main, ceux qui comme Maxime Trempe de l’Université Bishop’s et son collègue de Trois-Rivières, Jean Lemoyne, ont pu faire leur place sous le soleil.

«Je me donne une fenêtre de cinq ou six ans, mais c’est ça que j’ai en tête, explique le natif de Québec. Si ça n’arrive pas, je vais vendre mon âme comme on dit, et je vais m’en aller au privé dans une organisation qui va être intéressée à mes services. Peut-être, aussi, me partir en affaires et vendre mes services de consultation.»

Daniel Fortin-Guichard dirige une étude scientifique sur le sens du hockey. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Pas répandu en Amérique du Nord

Même s’il collabore avec les Remparts depuis 2019 et que ces derniers tirent profit de son expertise, Daniel Fortin-Guichard tient mordicus à conserver son droit de publier, ce que plusieurs organisations sportives ne permettent pas sur le reste du continent.

Parcourir le compte LinkedIn de plusieurs chercheurs permet souvent d’associer la date de leur dernière publication scientifique à celle de leur embauche dans une équipe professionnelle…

«C’est un problème, mais aussi une opportunité pour moi, dit-il. En Amérique du Nord, le savoir reste souvent privé. L’Australie et l’Europe occidentale sont de loin les deux terreaux les plus fertiles. Là-bas, tous les clubs de soccer ont des départements de science du sport avec des permissions de publier.»

Ça ne coûte rien de rêver, comme on dit!