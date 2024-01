Fleury surpasse Roy en vertu d’un gain de 5-0 du Wild contre les Islanders

Fleury a repoussé 21 rondelles pour passer Patrick Roy au deuxième échelon. Martin Brodeur est loin devant, avec 691 victoires.

Il s’agissait d’une occasion de célébrer pour le Wild, qui ne remportait qu’un deuxième match à ses 10 derniers.

«Finalement, n’est−ce pas? a lancé Fleury. Ç'a été un peu difficile ces derniers temps. J’aurais aimé [dépasser Roy] plus tôt, mais je pense que tout le monde sait que nous essayons de faire de notre mieux.»

Surnommé «Flower» aux États−Unis, le Québécois de 39 ans a reçu ses premiers encouragements après un arrêt en infériorité numérique en deuxième période lorsque la foule a scandé son nom.

Les chants en son honneur se sont intensifiés lors des dernières minutes et ses coéquipiers l’ont assailli dans le demi−cercle pour les accolades après le sifflet final.

Joel Eriksson Ek a inscrit deux buts sur les unités spéciales pour aider le Wild à mettre un terme à une séquence de quatre défaites. Mats Zuccarello a amassé un but et une aide. Connor Dewar et Marcus Foligno ont été les autres marqueurs.

Ilya Sorokin a bloqué 29 tirs en 40 minutes de jeu pour les Islanders. Il amorçait un 11e match consécutif, une marque personnelle depuis ses débuts dans la LNH.

Avec un retard de trois buts et un deuxième match en autant de jours prévu mardi contre les Jets à Winnipeg, les Islanders ont envoyé Kenneth Appleby dans la mêlée au troisième engagement.

À sa première participation à un match de la LNH en près de six ans, Appleby a cédé deux fois sur huit lancers.