Hockey féminin: Montréal perd son match inaugural à domicile 3-2 en prolongation

C’est un but d’Amanda Pelkey inscrit à 2:17 de la période additionnelle qui a procuré la victoire aux visiteurs et semé la déception parmi les 3245 spectateurs.

Environ deux minutes plus tôt, les joueuses de Kori Cheverie croyaient avoir mérité la victoire lorsque Marie−Philip Poulin a récupéré une rondelle libre à l’embouchure et l’a logée derrière Aerin Frankel.

La séquence a cependant fait l’objet d’une vérification vidéo et le but a été refusé à cause d’un contact avec la gardienne du Boston.

Les joueuses ont reçu un accueil triomphal. (David Kirouac/La Presse Canadienne)

Erin Ambrose (1er) a eu l’honneur d’inscrire le premier but au domicile montréalais, en deuxième période, suivi peu de temps après par celui de Laura Stacey (2e).

Du côté de Boston, Taylor Girard, en infériorité numérique, et Hannah Brandt, ont aussi trompé la vigilance d’Ann−Renée Desbiens, toutes deux en deuxième période.

Des deux gardiennes, Frankel a été de loin la plus sollicitée alors qu’elle a fait face à 33 tirs. Desbiens a reçu 20 rondelles.

L’équipe de Montréal jouera son prochain match mardi soir prochain contre la formation de New York à la Place Bell, à Laval.

Hommage à des pionnières

La mise en jeu officielle a été précédée d’une cérémonie d’ouverture, orchestrée avec sobriété, qui a permis à l’organisation montréalaise de rendre hommage à cinq pionnières du hockey féminin québécois.

Toutes vêtues du chandail local de l’équipe montréalaise, Danielle Goyette, France St-Louis, Kim St−Pierre et Caroline Ouellette ont d’abord défilé sur un tapis rouge jusqu’au centre de la patinoire.

Elles y ont été rejointes par la directrice générale de l’équipe, Danièle Sauvageau, accompagnée des deux jeunes filles de Ouellette pour la mise en jeu protocolaire.

La foule était nombreuse pour le match inaugural à domicile. (David Kirouac/La Presse Canadienne)

Auparavant, chacune des joueuses de l’équipe montréalaise avait reçu un chaleureux accueil des spectateurs enflammés, munis de mouchoirs qu’ils agitaient au-dessus de leurs têtes et de bracelets lumineux.

La première à se présenter sur la glace a été Desbiens, qui a commencé un cercle humain autour de l’aire centrale de mise en jeu.

Plusieurs partisans ont vécu un moment historique. (David Kirouac/La Presse Canadienne)

Bien sûr, on a gardé Marie−Philip Poulin, la capitaine de l’équipe, pour la fin et bien sûr, elle a reçu la plus longue et chaleureuse ovation.

Puis, les joueuses du Boston ont sauté sur la glace... sous les huées de la foule!

Le ton était donné.

Des buts rapides

Après un premier vingt sans but et lors de laquelle elle a obtenu les meilleures chances de marquer, la formation montréalaise a amorcé la période médiane sur les chapeaux de roues.

Il y avait à peine 60 secondes d’écoulées à l’engagement que les joueuses de Kori Cheverie menaient 2−0, grâce au but d’Ambrose, à 33 secondes, et celui de Stacey, 29 secondes plus tard.

Les spectateurs ont probablement pensé que la pétarade montréalaise allait se poursuivre, surtout après qu’une punition pour rudesse eut été appelée contre Emily Brown à 3:20.

Mais non, l’explosion est venue de l’autre côté.

Girard a d’abord coupé l’avance de moitié, et provoqué la fin de l’avantage numérique montréalais — comme le stipule le règlement de la ligue — en déjouant Desbiens sur une échappée à 4:15.

Puis 91 secondes plus tard, les deux clubs étaient de retour à la case de départ à la suite du filet de Brandt.

Avec une marque égale après 40 minutes, les spectateurs étaient en droit à assister à du jeu divertissant.

Pendant les 12 premières minutes, la formation montréalaise a été la seule à obtenir des tirs sur le filet adverse, mais Frankel a réalisé les arrêts-clés.

Frankel a aussi été solide pendant une punition mineure à Megan Keller avec un peu plus de trois minutes à jouer, et son travail a aidé Boston à pousser le match en prolongation.