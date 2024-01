Un tour du chapeau pour Poulin dans la victoire de 5-2 de Montréal contre New York

Poulin a enfilé l’aiguille en première période et a ajouté les deux buts d’assurance en troisième.

Kennedy Marchment a marqué le but de la victoire et Catherine Dubois a aussi touché la cible pour Montréal, qui a signé une première victoire en temps réglementaire en trois rencontres depuis le début de la campagne.

Après avoir donné le filet à Ann−Renée Desbiens pour les deux premières rencontres de la saison, l’entraîneuse−chef Kori Cheverie a envoyé Elaine Chuli dans la mêlée. À son premier match dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), l’Ontarienne de 29 ans a effectué 28 arrêts.

Jessie Eldridge et Ella Shelton ont enfilé l’aiguille pour New York, qui a subi un deuxième revers de suite. Corinne Schroeder amorçait un deuxième match devant la cage de New York et elle a repoussé 32 rondelles.

New York avait remporté un duel préparatoire entre les deux clubs au compte de 4−0, le 4 décembre à Utica.

Marie-Philip Poulin (Patrick Woodbury/Le Droit)

Les compteurs s’ouvrent

Les favorites locales ont obtenu les premières occasions de marquer dans cette rencontre et elles ont ouvert la marque à 6:09. Eldridge est parvenue à déborder les joueuses montréalaises du côté droit et a déjoué Chuli d’un tir dans le coin supérieur gauche du filet.

Poulin a toutefois répliqué rapidement, à 8:14. Elle a accepté une passe d’Erin Ambrose dans l’enclave pour inscrire son premier but au sein du nouveau circuit.

Les Montréalaises ont profité d’une séquence à cinq contre trois avant la fin de la première période, mais elles n’ont pas été en mesure de tromper la vigilance de Schroeder.

Kristin O’Neill s’est blessée à mi−chemin en première période. Elle est entrée en collision avec sa coéquipière Maureen Murphy et elle a eu besoin d’aide pour quitter la surface glacée, mais est rapidement revenue au jeu avant la fin de l’engagement.

La formation montréalaise était déjà privée d’Ann−Sophie Bettez et de Laura Stacey par mesure préventive.

Corinne Schroeder a repoussé 32 tirs. (Frank Franklin II/AP)

Dubois disputait conséquemment un premier match avec l’équipe et elle a profité d’une rondelle libre dans le demi−cercle pour donner l’avance à son équipe en avantage numérique, à 10:12 de la deuxième. C’était le premier but en supériorité dans l’histoire de l’équipe.

Les New−Yorkaises étaient également en quête d’un premier but sur le jeu de puissance. Shelton a mis un terme à l’attente après seulement 26 secondes du troisième tiers.

Marchment, avec son premier, puis Poulin, avec son deuxième de la rencontre, ont ensuite permis à la troupe montréalaise de prendre les devants jusqu’à la fin avec deux buts en 66 secondes. Poulin a complété son tou du chapeau dans une cage déserte.

La formation montréalaise disputera un premier match à l’Auditorium de Verdun samedi contre Boston. Elle retrouvera ensuite New York, mardi, à la Place Bell de Laval.

Les New−Yorkaises amorceront pour leur part un voyage de quatre rencontres avec un premier arrêt au Xcel Energy Center pour croiser le fer avec le Minnesota.