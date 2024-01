Caméras corporelles pour les arbitres: Hockey Québec intéressée par l’idée

L’objectif de ce projet pilote à Soccer Windsor est clair : ramener un sentiment de plaisir aux jeunes qui enfilent l’uniforme noir et blanc alors que les insultes et les cris sont de plus en plus fréquents.

Une situation endémique qui, justement, pollue le hockey mineur depuis des années et qui explique, en grande partie, la pénurie d’officiels qui sévit.

« J’ai quelques projets à l’étude, des projets qu’on veut éventuellement mettre sur pied. Et celui des caméras corporelles, ça en fait partie. Il y a une réflexion qui va se faire à ce niveau et ça pourrait même devenir un projet pilote. Maintenant, il faut voir comment j’irais chercher les fonds, ou acquérir la technologie. Mais l’idée est sur mon bureau présentement. C’est une idée que je regarde », confirme l’ancien arbitre de la LNH.

Ce dernier avance également que des caméras corporelles pourraient avoir plusieurs avantages pour les arbitres du hockey mineur.

« Je dois par contre en savoir plus; est-ce que le son est inclus, quelle est la qualité de l’image. On le voit avec les corps policiers, c’est efficace et ça fonctionne. Ça film les événements. Et lorsque tu fais simplement ton travail, tout est enregistré. Ça peut aussi aider pour la sécurité des joueurs sur la patinoire. On peut mieux voir certains événements. Même chose pour le comportement des entraîneurs; souvent, on est confronté à deux versions de certains faits. Et la personne en autorité doit défendre ses décisions. On va devoir analyser tout ça», dit Stéphane Auger.

« Je vais me garder une réserve à propos de toutes les possibilités de ce projet, mais je trouve l’idée super intéressante et on va se pencher là-dessus. »

Il y a environ 5000 arbitres et officiels au hockey mineur sous la supervision de Hockey Québec. (Michel Tremblay, Le Quotidien)

Valoriser le travail des officiels

Stéphane Auger a été nommé au poste de directeur arbitrage, sécurité des joueurs-joueuses et réglementation à Hockey Québec, en novembre dernier.

Il a exercé le métier d’arbitre au hockey pendant plus d’une trentaine d’années, dont au sein de la LNH.

Ses nouvelles responsabilités, de même que les dossiers qui s’y rattachent, sont tout aussi importants les uns que les autres.

« Tout le volet de l’arbitrage est en effet un gros dossier à Hockey Québec. Je garde aussi le dossier du hockey scolaire et tout ce qui concerne la sécurité des joueurs, et les plaintes. J’ai plusieurs dossiers qui s’entrecoupent. Le but, c’est de valoriser le travail de l’officiel, pour s’assurer qu’il opère dans un environnement sain. En tout, 90 % des amateurs et des parents se comportent comme il faut, mais il reste toujours une frange de 10 % des gens qui ont un comportement toxique, et ça porte atteinte à la réputation de notre sport », dit Stéphane Auger.

« L’arbitrage peut devenir une prolongation de ton parcours de joueurs; c’est un métier que j’ai adoré, que j’ai pratiqué pendant plus de 35 ans à tous les niveaux, eu Europe et en Amérique du Nord, j’ai adoré ça. On doit revaloriser la profession et s’assurer qu’on encadre nos jeunes officiels. »

Une brève carrière

S’il y a eu pénurie d’arbitres au cours des dernières saisons, une vaste campagne de recrutement a permis l’arrivée de plusieurs nouveaux arbitres dans les derniers mois. Mais le défi, ce n’est pas de les embaucher, dit Stéphane Auger, mais de les garder.

« De leur première année jusqu’à leur troisième année d’expérience environ, nos officiels n’ont pas l’encadrement nécessaire afin de poursuivre. La moyenne d’une carrière d’un officiel est inférieure à trois ans. Ils ne poursuivent pas au-delà de ça. C’est notre grand défi, les encadrer et les accompagner pour qu’ils et elles puissent s’épanouir dans ce métier-là. »

« On a connu une grosse vague de recrutement, mais on travaille sur l’encadrement. J’ai eu cette chance là étant jeune, et ça m’a permis de m’accrocher. Je veux m’attaquer à ça. La pénurie va se régler d’elle même si on peut y arriver. On va revoir l’encadrement sur le terrain, avec les différentes AHM (Association de hockey mineur). Certaines régions fonctionnent mieux que d’autres. Il y a beaucoup de bénévoles parmi les gens qui encadrent. Certains manquent de temps, de ressources. On va se faire un plan. »

