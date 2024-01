La Suède bat la Tchéquie et obtient son billet pour la finale du Mondial junior

Jonathan Lekkerimaki a marqué le but vainqueur en avantage numérique et il a ajouté le but d’assurance aux Suédois, qui ont eu raison de la Tchéquie 5−2 lors de la première de deux demi−finales, jeudi.

L’espoir des Canucks de Vancouver a décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance de Michael Hrabal pour procurer une avance de 3−2 à la Suède.

Noah Ostlund a ensuite touché la cible en échappée alors qu’il restait environ huit minutes à écouler en troisième période. Lekkerimaki a fermé les livres seulement 62 secondes plus tard, après avoir accepté une passe d’Ostlund.

Les États−Unis et la Finlande croiseront le fer plus tard en après−midi pour déterminer quelle équipe rejoindra la Suède en finale.

Les défenseurs Axel Sandin Pellikka, qui a ajouté une aide, et Theo Lindstein ont aussi fait mouche pour la Suède. Hugo Havelid a enregistré la victoire.

Les Suédois n’ont remporté que deux fois la compétition annuelle des moins de 20 ans. Son dernier triomphe remonte à 2012, après avoir gagné la médaille d’or en 1981.

Matyas Melovsky et Tomas Cibulka ont répliqué pour la Tchéquie, qui avait surpris le Canada 3−2 lors des quarts de finale. Hrabal a subi la défaite.

Les Suédois, qui se sont contentés de la médaille d’argent à 11 reprises, ont perdu contre les États−Unis lors du match de la médaille de bronze à Halifax, l’an dernier.

Melovsky a ouvert le pointage jeudi, à 6:55 de la première période. Lindstein a créé l’égalité quelques minutes plus tard après que Hrabal eut échappé son tir de la pointe.

Sandin Pellikka a donné les devants à la Suède en début de deuxième période. Son tir de la pointe a surpris Hrabal du côté de la mitaine. Les Tchèques ont nivelé la marque moins de cinq minutes plus tard, à la suite d’un violent tir sur réception de Cibulka, qui inscrivait alors son deuxième filet en autant de parties.

Lors du match de relégation, plus tôt jeudi, l’Allemagne a laissé filer une avance de deux buts au troisième engagement, mais elle a vaincu la Norvège 5−4 en prolongation pour assurer sa place lors du prochain tournoi, à Ottawa.