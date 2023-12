Le gardien Marc-André Fleury doit jouer son 1000e match dans la LNH

Le gardien de but québécois Marc−André Fleury (Frank Franklin II/Archives AP)

Le Wild en a fait l’annonce dans un communiqué de presse publié environ deux heures avant le début du match, qui doit s’amorcer à 14h, heure du Québec.

Si le scénario se concrétise, le Sorelois de 39 ans deviendra le quatrième gardien de but — et le 388e joueur — à atteindre le cap des 1000 matchs dans la LNH. Les trois autres gardiens sont ses compatriotes québécois Martin Brodeur (1266 matchs), Roberto Luongo (1044 matchs) et Patrick Roy (1029 matchs).

En 999 parties en carrière réparties sur 20 saisons dans la LNH — dont 971 matchs dans un rôle de partant — Fleury affiche un dossier global de 550−320−93, avec une moyenne de buts alloués de 2,59, un taux d’arrêts de ,912 et 73 blanchissages.

Fleury s’est forgé ce bilan dans les uniformes des Penguins de Pittsburgh (2003−04, 2005−2017), des Golden Knights de Vegas (2017−2021), des Blackhawks de Chicago (2021−2022) et du Wild (2022−2024).

Les Penguins avaient de Fleury le tout premier choix de la séance de sélection de 2003 à Nashville.