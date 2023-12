Le défenseur de l’Avalanche Samuel Girard sera de retour au jeu dimanche

Girard a disputé son dernier match le 18 novembre. Il a demandé de l’aide pour traiter des troubles sévères d’anxiété et de dépression qui ont mené à l’abus d’alcool le 24 novembre, puis il a obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement le 22 décembre.

Le Québécois a indiqué samedi qu’il «avait évidemment besoin de ça» et a remercié tout le monde pour leur appui.

«Je suis excité de l’avoir fait et je suis excité d’être de retour, a−t−il dit. Je suis une nouvelle personne. Je me sens plus en vie plutôt que de cacher tout ça dans ma tête et mon corps. Je me sens bien.»

L’athlète de 25 ans originaire de Roberval dispute actuellement sa septième saison complète dans la LNH.