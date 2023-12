L’ex-hockeyeur Réginald Savage s’éteint à 53 ans

C’est sa sœur Sonia qui en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, jeudi soir. «Reggie était un habitué de l’adversité, mais malheureusement, cette fois-ci la partie n’était pas loyale, a-t-elle écrit sur Facebook. Sa fin de vie aura été à l’image de son parcours sur terre, il se sera battu jusqu’à la fin…»

C’est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès mon petit frère bien aimé. Réginald nous a quittés le 24... Publiée par Sonia Savage sur Jeudi 28 décembre 2023

Lors de son stage junior dans les Bois-Francs, le produit des Riverains du Richelieu s’est illustré sur la patinoire tout en étant victime de plusieurs humiliations en raison de la couleur de sa peau. L’un des événements les plus marquants de ces trois années est survenu au domicile des Saguenéens, le Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.

«Ce soir-là, pour une raison que je ne connais pas, des partisans m’ont lancé des bananes sur mon chandail. J’avais autour de 18 ans, j’étais pratiquement un adolescent», s’était-il remémoré lors d’un entretien avec le RDS.ca en 2015.

C’est avec beaucoup de tristesse que je dois mentionner la perte de Reggie Savage, nous sommes devenus très proches au... Publiée par John Paris Jr. sur Jeudi 28 décembre 2023

Un gars «chanceux»

Le numéro 77 porté par Savage à Victoriaville a été retiré par l’équipe junior de l’endroit en 2011. Ce dernier s’est toujours montré reconnaissant envers son ancienne formation junior, s’estimant «chanceux» d’avoir pu revêtir l’uniforme jaune et noir des Tigres.

«J’ai pu évoluer avec de très bons joueurs comme Stéphane Fiset, Yves Racine, Daniel Gauthier, Guy Darveau, Patrick Lebeau, François Leroux et plusieurs autres, avait-il dit dans la même entrevue. Mais j’ai aussi été dirigé par Guy Chouinard et Gilbert Perreault. J’ai profité de très bons exemples avec ces entraîneurs et ils m’ont aidé à me former comme jeune homme.»

3e choix des Tigres, Félix-Antoine Savage (1996), 5'11''1/2, 160 lbs. , en compagnie de son père, Réginald Savage. pic.twitter.com/aReZAtPG — Tigres de Victoriaville (@TigresVicto) June 9, 2012

Encore un pas à franchir

Dans toutes les entrevues qu’il a accordées au fil des ans, il saluait les avancées faites contre le racisme, mais soulignait encore les progrès à faire avant de crier victoire. «Il y aura un très grand pas de franchi quand on nommera des entraîneurs ou des directeurs généraux noirs», affirmait-il dans une entrevue accordée au site de la LHJMQ.

Choix de premier tour (15e au total par les Capitals de Washington), Savage a joué 34 parties dans la LNH, dont la moitié avec les Nordiques de Québec, en plus de connaître une carrière dans la Ligue américaine et en Europe.

Son fils Félix-Antoine a lui aussi évolué dans la LHJMQ entre 2012 et 2014 avec Victoriaville et Rimouski.