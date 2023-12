Le «rêve de ti-cul» de Louis Crevier se réalise enfin

Louis Crevier ne voit pas le temps passer depuis qu’il a déposé son baluchon chez les Blackhawks de Chicago. Le défenseur de Québec était à Winnipeg avec les IceHogs de Rockford, le club-école des Blackhawks dans la Ligue américaine, lorsqu’il a reçu le coup de fil tant attendu, le 2 décembre dernier.

Sept matchs et plus de deux semaines plus tard, l’ex-arrière des Saguenéens et des Remparts dans la LHJMQ est toujours dans le meilleur circuit de la planète.

Crevier avoue candidement qu’il n’a pu s’arrêter pour réfléchir à ce qu’il est en train de vivre depuis son accession à la LNH. «On joue chaque deux jours et ça roule tellement que je n’ai pas le temps de regarder ce que j’ai fait, note-t-il lors d’un entretien téléphonique avec Le Soleil. C’est une vie mouvementée, mais j’aime ça!»

Louis Crevier picked up his first @NHL point last night in a 3-1 @NHLBlackhawks victory. #AHLGrads 🎓️ pic.twitter.com/TJzsXPgMzn — American Hockey League (@TheAHL) December 10, 2023

Des premières marquantes

Depuis le début du mois, Crevier a joué un premier match dans le circuit Bettman, il a donné ses premiers coups de patins au United Center de Chicago, il a récolté son premier point et voilà qu’il est sur le point d’affronter l’équipe de sa ville natale, le Canadien de Montréal, vendredi soir, dans la ville des vents. Prudent, il refuse de se projeter si loin. «Je ne sais pas ce qui va se passer», lâche le numéro 46 des Blackhawks.

«Quand tu es rappelé dans la Ligue nationale, tu ne peux pas prédire ce qui va arriver, mais oui je sais que ce match est vendredi. Au début, je pensais que c’était au Centre Bell et je capotais un peu! Mais oui, j’aimerais vraiment ça jouer cette game-là.» — Louis Crevier sur le match de vendredi

Trois ans plus tard

En 2020, le CH avait échangé son choix de 7e tour, le 188e au total, à Chicago et les Blackhawks avaient profité de cette sélection pour réclamer le défenseur format géant des Saguenéens. Après tout ce qu’il vient de vivre depuis deux semaines, Louis Crevier ne s’emballe pas trop en vue du duel contre le Canadien.

Yannick Jean et Louis Crevier lors du repêchage de la LNH en 2020. (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE/ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE)

«Chaque game a un côté spécial, assure-t-il. Mon premier match dans la LNH, au Minnesota [le 3 décembre], mon premier au United Centre [le 7], le premier contre Alexander Ovechkin [le 10], celui contre Connor McDavid [le 12]… On dirait que je suis habitué de jouer une game qui représente quelque chose de plus. Je suis curieux de voir si je vais me sentir comme ça, vendredi, mais c’est sûr que ça va être une partie spéciale.»

En plus, s’empresse-t-il de souligner, il connaît déjà l’analyste du réseau RDS qui télédiffusera la partie, Marc Denis, l’ancien gardien et dirigeant des Saguenéens de Chicoutimi. «Ce serait cool de le recroiser à Chicago!» rigole-t-il.

Natif de Québec, le défenseur Louis Crevier se frottera à l’équipe de son enfance, les Remparts de Québec, en deuxième ronde des séries. (LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE/LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE)

En admiration avec Bedard

Impossible de ne pas profiter de la discussion pour lui parler du meilleur pointeur de l’équipe, le jeune Connor Bedard, qui fait tourner des têtes partout où il passe. La sensation l’impressionne beaucoup… évidemment.

«L’attention médiatique qu’il a, pour un gars de 18 ans, c’est fou! s’étonne l’ancien membre du Blizzard du Séminaire-Saint-François. Des gars comme ça, tu penses qu’ils vont peut-être avoir une petite attitude, mais lui, pas du tout. Il est vraiment sur la coche, il est mature, humble au boute.»

«Il travaille vraiment fort, il reste une heure après chaque entraînement, c’en est presque un peu trop. Il est très sérieux et on dirait qu’il n’a même pas l’air stressé avec tout ça!» — Louis Crevier sur Connor Bedard

Le centre des Blackhawks de Chicago Connor Bedard s'échauffe pour le match préparatoire de hockey de l'équipe de la LNH contre les Blues de St. Louis, le jeudi 28 septembre 2023, à Chicago. (Erin Hooley/AP)

Comme Patrick Roy

La «star» des Blackhawks réussit à être une tête d’affiche sans devenir une distraction. «Tout le monde en parle, mais pour nous autres dans l’équipe, ça ne change rien, insiste Crevier. Ça me fait penser un peu à ce que j’ai vécu à Québec avec les Remparts. Les gens me disaient souvent : “Oh mon dieu, ton coach c’est Patrick Roy” alors que pour nous, comme joueurs, c’était seulement notre entraîneur. C’est la même chose avec Bedard: pour moi, c’est mon coéquipier d’abord et avant tout!»

Louis Crevier lors de son passage chez les Remparts. (Le Soleil, Erick Labbé/Le Soleil, Erick Labbé)

Il mange de la glace

Le temps de jeu de Louis Crevier n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure que des défenseurs sont tombés au combat à Chicago, la pire formation de la LNH en 2023-24. En plus de Seth Jones, les Blackhawks sont privés des services de Jarred Tinordi et d’Alex Vlasic, tous deux commotionnés, puis de Kevin Korchinski (raisons personnelles).

Son différentiel (+2) après les quatre premiers matchs en a écopé dans les trois derniers (-7). Le défenseur de 6 pieds 8 pouces a même été le joueur le plus utilisé de l’équipe contre le Kraken de Seattle avec 21:31!

We have called up Louis Crevier ‼️ pic.twitter.com/LZ2TAPUNig — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 2, 2023

«C’est l’expérience qui rentre et avec tous les blessés, ça arrive souvent que je me ramasse contre les deux premières lignes de l’autre bord. Disons que Connor McDavid, tu le sais qu’il risque de faire de quoi durant la soirée, c’est difficile de le maîtriser au complet…»

Surnommé «Sweet Lou» par quelques coéquipiers, Louis Crevier vit un rêve éveillé depuis deux semaines.

Parions que s’il devait affronter le Canadien, vendredi soir, ils seront plusieurs «ti-culs» de Québec, de Chicoutimi et d’ailleurs en province à rêver avec lui en le regardant au petit écran.

Louis Crevier sur :

L’autre géant de la défense du club, Alex Vlasic (6 pieds 6 pouces) :

«En jouant sur la même paire avec un gros bonhomme de même, c’est sûr qu’on prend beaucoup d’espace. C’est un gros pairing! Pour le temps qu’on a joué ensemble, ça s’est bien passé.»

Chicago goal!



Scored by Alex Vlasic with 10:40 remaining in the 1st period.



Assisted by Louis Crevier and MacKenzie Entwistle.



Chicago: 2

St. Louis: 0#STLvsCHI #Blackhawks #STLBlues pic.twitter.com/n2Dd7tZvTL — NHL Goals (@nhl_goal_bot) December 10, 2023

Sur son début de saison dans la Ligue américaine :

«À ma première année, je jouais bien, mais il y a des bouts où je manquais un petit peu de confiance et durant lesquels je sentais que je ne jouais pas à mon plein potentiel. Comme dans le junior, ça s’est mieux passé à ma deuxième année. Je ne me mettais pas de stress à jouer et ça s’est reflété dans mes matchs. Je l’avais même prédit à mon agent durant l’été!»

Sur son premier match dans la LNH au Minnesota :

«Ils m’ont dit d’appeler ma mère et de lui dire qu’elle pouvait venir voir mon premier match. Elle et mon beau-père sont partis à 2h du matin pour l’aéroport et ils étaient à Chicago le lendemain. Disons que c’était émotif un petit peu. J’étais super content de les voir!»

Louis Crevier et Joel Eriksson Ek du Wild. (Abbie Parr/AP)

Sur l’attaquant de 36 ans, Nick Foligno :

«Je n’ai jamais vu un vétéran comme celui-là. C’est un vrai papa, il est un bon joueur, un bon coéquipier. Les gars sont gentils avec moi, ils sont accueillants. Dans les premiers jours, ça m’a aidé à bien jouer.»