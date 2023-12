La glace est enfin cassée pour les Cantonniers au Challenge CCM

Les Cantonniers ont célébré leur titre ce dimanche 17 décembre et pendant ce temps, l’Équipe Mathieu Joseph (Bleu) soulevait la Coupe LHJMQ chez les M17AAA lors de cet événement conjoint.

Grâce à ses quatre victoires, dont deux blanchissages, le gardien sherbrookois Kyan Labbé a été élu joueur du tournoi avec une moyenne de buts alloués de 1,19.

Le capitaine des @CantonniersAAA, Alexis Toussaint, lève la coupe en premier comme le veut la tradition! 🏆



Félicitations aux Cantonniers pour leur réalisation! 🙌#ChallengeCCM #LHM18AAAQ pic.twitter.com/1drWSeL76R — Ligue de hockey M18 AAA du Québec (@LHM18AAAQ) December 17, 2023

«En plus de la fierté d’avoir gagné ce tournoi, ça nous a permis de jouer plus de matchs, d’être un peu plus unis et de pouvoir amener nos joueurs à un autre niveau, explique l’entraîneur Samuel Collard. Historiquement, le champion des séries se retrouve bien souvent dans le carré d’as, mais remporte peu souvent le Challenge CCM. Ce n’est qu’un tournoi, notre objectif demeure les séries, mais on gagne aussi en confiance grâce au Challenge, comme dans le cas de Kyan, élu Joueur du tournoi.»

Le pilote magogois admet que tous ses joueurs ont mis la main à la pâte.

«C’est la première fois que je vois tous les joueurs de mon équipe contribuer autant! Même Étienne Maheu a marqué son premier but de la saison dans un moment critique, en demi-finale. C’était le but gagnant. Nos joueurs de 15 ans ont également très bien fait tout comme nos leaders. Notre capitaine Alexis Toussaint a été une fois de plus un morceau important ainsi que Zackary Plamondon, probablement l’un des meilleurs défenseurs du circuit.»

Les Cantonniers avaient également participé à la finale en 2007, 2010, 2011 et 2018 en s’inclinant chaque fois face aux champions.

Charles-Antoine Adam, Simon-Xavier Cyr, Antoine Boudreau et Mavrik Duhaime (trois buts) ont été les marqueurs dans le clan magogois. Nathan Langlois et Brandon Delarosbil ont compté pour les Chevaliers.

«On profite maintenant d’une longue pause durant les Fêtes et on est satisfaits de notre position au classement. On se trouve au premier rang de notre division avec un point de plus que les Lions du Lac-St-Louis et on occupe la deuxième position au classement général après 28 parties. Il en reste encore 14, dont plusieurs à l’extérieur, ce qui constitue un beau défi pour notre équipe.»

L’équipe d’étoiles du Challenge CCM 2023 choisie par les recruteurs de la LHJMQ

Gardien de but :

Kyan Labbé (Cantonniers de Magog)

Défenseurs :

Noah McKinnon (Blizzard du Séminaire Saint-François)

Benjamin Cossette-Ayotte (Estacades de Trois-Rivières)

Attaquants :