Justin Barron marque en prolongation et le Canadien renverse les Jets 3-2

Le gardien Jake Allen a stoppé 30 tirs et mis fin à une séquence sept défaites. (FRED GREENSLADE/La Presse canadienne)

Barron a touché la cible grâce à un tir des poignets qui a battu le gardien Connor Hellebuyck dans la partie supérieure droite, après que Nikolaj Ehlers eut été pris en défaut pour avoir fait trébucher Mike Matheson avec 27 secondes à jouer au troisième vingt.

Josh Anderson a marqué un but, son quatrième de la saison, et a obtenu une aide sur celui de Christian Dvorak.

Le Canadien a obtenu 26 tirs vers Hellebuyck.

Le gardien Jake Allen a stoppé 30 tirs et mis fin à une séquence sept défaites. Il a été particulièrement solide en troisième période lors de laquelle il a fait face à 15 tirs. Sa dernière victoire remontait au 28 octobre, contre les Jets au Centre Bell.

Gabriel Vilardi, tard au deuxième vingt, et Cole Perfetti, en troisième période, ont marqué les buts des Jets.

Le Tricolore poursuivra ce premier segment de sa longue absence du Centre Bell en rendant visite au Wild du Minnesota jeudi soir.

Le lendemain, le Canadien sera à Chicago où il retrouvera le talentueux Connor Bedard pour la première fois depuis l’ouverture locale de la formation montréalaise le 14 octobre.

Deux équipes prudentes

Pour reprendre un vieux cliché, le Canadien a joué «un bon match d’équipe à l’étranger» pendant la première période, face à un rival qui avait dominé les Kings de Los Angeles et l’Avalanche du Colorado — deux des bonnes équipes dans la LNH — lors de ses deux sorties précédentes.

Allen et Hellebuyck ont été très peu occupés pendant les 20 premières minutes de jeu alors qu’ils ont reçu six et cinq tirs respectivement.

Les deux gardiens ont quand même eu l’aide des tiges verticales, Allen en deux occasions à la suite de tirs du défenseur Dylan Samberg et de Perfetti. Entre ces deux opportunités, Mitchell Stephens a lui aussi décoché un tir qui a frappé le poteau.

Convenables au premier vingt, les joueurs du Canadien ont été carrément bons pendant la grande partie de la période médiane et ils ont retraité au vestiaire avec une avance d’un but.

Anderson a d’abord inscrit un troisième but à ses deux derniers matchs à 4:57.

Le costaud attaquant du Tricolore fonçait vers le filet adverse lorsque la rondelle a frappé son patin gauche et bifurqué derrière Hellebuyck qui venait de stopper un tir de Mike Matheson.

Une dizaine de minutes plus tard, Anderson a contribué au deuxième but du Canadien lors d’un avantage numérique, au terme d’une séquence contestée.

De sa main droite, Anderson a d’abord récupéré le disque au vol, après un arrêt de la jambière de Hellebuyck sur un tir de Gallagher.

Après avoir déposé la rondelle sur la glace, celle−ci s’est mise à rebondir jusque vers Dvorak, qui était posté à l’embouchure du filet, à la gauche du gardien des Jets. Dvorak n’a eu aucune difficulté à loger la rondelle derrière Hellebuyck.

Les Jets ont réclamé une reprise vidéo, jugeant que Anderson n’avait pas touché à la rondelle avec son bâton avant qu’elle n’arrive à Dvorak, et que les arbitres auraient donc dû siffler un arrêt du jeu à cause d’une passe avec la main.

Après une révision, il a été déterminé que Anderson avait fait contact avec la rondelle après qu’il l’eut déposée sur la patinoire.

Le Canadien a connu sa seule défaillance de la période pendant les deux dernières minutes de l’engagement, et elle s’est avérée coûteuse.

Quatre des cinq joueurs du Tricolore sur la glace ont été emprisonnés dans leur zone pendant plus d’une minute, dont David Savard pendant plus de deux minutes.

Cette pression soutenue a porté fruit à 19:04 lorsque Vilardi a pu s’emparer d’une rondelle libre qu’il a glissée derrière Allen, qui venait de bloquer un tir de Josh Morrissey.

Comme il fallait s’y attendre, les Jets ont amorcé la troisième période avec vigueur au point d’obtenir huit des neuf premiers tirs de l’engagement.

Le 11e tir des Jets en troisième période leur a permis d’égaler la marque. Allen a d’abord bloqué un tir de loin de Vladislav Namestnikov, mais n’a pu contrôler le retour.

Laissé seul à la gauche du gardien du Canadien, Perfetti a exploité ce retour pour créer l’égalité avec un peu plus de sept minutes à écouler au temps réglementaire.