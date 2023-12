Les pompiers et policiers de Sherbrooke s’affrontent pour une bonne cause

Les pompiers et les policiers souhaitent recréer la rivalité new-yorkaise, mais à l'échelle sherbrookoise et sans les débordements. (Photo fournie)

Cette partie de hockey servira à soutenir la Fondation Justin Lefebvre et aura lieu au Complexe Thibault GM le 11 février dès 19 h.

Depuis plus de 50 ans, les pompiers et policiers de New York s’affrontent à l’occasion d’une classique annuelle disputée maintenant au Madison Square Garden.

Et même si ces parties servent également à recueillir des fonds pour les plus démunis, la tradition veut que plusieurs bagarres éclatent lors de cet affrontement, ce qui fait en sorte de remplir l’amphithéâtre d’année en année.

Les billets pour le match entre les policiers du Service de police de Sherbrooke et les pompiers du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke seront vendus à l’entrée au coût de 15$ pour les adultes et 5$ pour les onze ans et moins

Tous les profits serviront « à soulager la pauvreté en diminuant les obstacles financiers pour les enfants venant de familles à faible revenu, afin de leur donner accès à des activités sportives et à l’éducation », peut-on lire dans la description de l’événement.