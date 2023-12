Les Élites de Jonquière savourent une revanche de 3-2 contre Magog

Comme la veille, les protégés d’Arnaud Dubé tiraient de l’arrière 2-0 en deuxième lorsqu’ils ont effectué une remontée, sauf qu’en troisième, ils se sont assurés de réécrire la fin du scénario à leur avantage.

Malgré un désavantage numérique de quatre minutes en première et un bombardement de 18 tirs (contre 3) vers leur gardien Mathias Hernandez, les Jonquiérois ont tenu le coup et c’était toujours 0-0 après le premier tiers.

En deuxième, les visiteurs se sont forgé une avance de deux buts, un premier sur un tir à demi-bloqué par Mathias Hernandez, alors que la rondelle a lentement fait son chemin entre les jambières pour franchir la zone payante. Puis, un tir dévié s’est retrouvé dans le haut du filet pour procurer une avance de 2-0 aux visiteurs dans un second duel intense et émotif en autant de jours.

Mais voilà qu’avec 4min48 à faire en médiane, Sydney Gagnon a réduit l’écart à un seul but en logeant la rondelle dans le haut du filet de l’imposant cerbère Alexandre Raymond.

Puis, en troisième, Alexi Sarra-Bournet s’est emparé de la rondelle et a réalisé une belle pièce de jeu aux dépens du défenseur adverse pour créer l’égalité avec 4min26 à écouler dans la rencontre.

Profitant d’un cinquième avantage numérique avec 2min44 à jouer, Thomas Cloutier a pris les devants en zone neutre pour décamper et décocher un tir dans le coin supérieur du filet avant d’aller choir contre la bande. Avec une minute deux secondes à jouer après ce but spectaculaire, les Élites se sont assurés de fermer la porte pour ensuite célébrer joyeusement cette revanche contre les Cantonniers qui les avaient nargués la veille.

Les Élites de Jonquière ont travaillé fort pour remporter le deuxième duel face aux Cantonniers de Magog. Une belle victoire devant leurs partisans avant de partir pour le Challenge M18 AAA à Châteauguay. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Résilients

«On a fait preuve de résilience, a résumé l’entraîneur-chef Arnaud Dubé après la rencontre. Je trouve qu’on a été mis excessivement à l’épreuve mentalement dans ce match-là, que ce soit individuellement ou collectivement dans nos phases de jeu. Notre avantage numérique qui fonctionnait bien, ç'a été un petit peu plus difficile aujourd’hui, mais pas dramatique. Et je trouve que notre désavantage numérique nous a tenus lors des moments importants de la game.»

Ce dernier est heureux que ses troupes aient réussi à rester concentrées sur l’objectif et à aller chercher l’énergie dont l’équipe avait besoin pour compléter la remontée. Les Élites ont aussi démontré du caractère lorsque le défenseur Thomas Côté a été chassé de la rencontre quelques secondes après le début de la deuxième période. Certains coéquipiers ont dû prendre les bouchées doubles et ont bien relevé le défi.

«En plus, c’était un match où, tel qu’anticipé, il y a eu beaucoup de pénalités des deux côtés. C’est sûr que ç'a fait en sorte qu’on surtaxe certains joueurs. Et à l’avant, il fallait en prendre plus sur nos épaules et j’ai trouvé que plus le match avançait, plus on l’a pris. C’est vraiment positif», a souligné le pilote des Élites.

Ce dernier est satisfait de la tenue de ses troupes ces dernières semaines. «On joue bien! Dans le dernier mois, on joue pour .500 et on compétitionne à tous les matchs», a-t-il fait valoir. Satisfait du travail des effectifs en désavantage numérique, il estime que celui en jeu de puissance est apparu moins efficace que lors des dernières prestations. Par exemple, samedi, les deux buts des Élites en temps réglementaire ont été comptés en avantage numérique.

«Mais les Cantonniers sont bons aussi en désavantage numérique. Il faut leur donner ça. Ils mettent beaucoup de pression et ça nous met un peu sur les talons. On n’est pas habitués à se faire presser autant que ça», a nuancé Dubé.

Quoi qu’il en soit, cette victoire et le revers en prolongation contre Magog permettent d’aborder le Challenge présenté à Châteauguay sur une bonne note.

À compter de mercredi, les Élites prendront part au traditionnel tournoi de décembre à 15h30, alors qu’ils affronteront Laval-Montréal. Puis, ils recroiseront le fer contre Magog le jeudi à 11h30. Vendredi, à 12h30, ils affronteront l’Ontario Hockey Academy comme dernier match en ronde préliminaire.

Pour le pilote des Élites, ses joueurs ont gagné en confiance dans le dernier mois. Bien sûr, il reste certains aspects du jeu à peaufiner, mais «on veut juste s’assurer d’arriver là-bas avec du rythme», a-t-il conclu.

+

Brio des gardiens

À noter que les deux gardiens des Élites se sont distingués en fin de semaine. Samedi, Justin Giguère a mérité la première étoile de la rencontre, lui qui a fait face à 41 lancers.

Dimanche, les Cantonniers ont dirigé un total de 38 tirs contre leur collègue Mathias Hernandez qui a mérité la 2e étoile du match. La première est allée à Thomas Cloutier, auteur du but gagnant et la 3e, à Alexi Sarra-Bournet qui a marqué le but égalisateur.

Enfin, dans le match du samedi, Philippe Côté avait mérité la 2e étoile, après avoir enfilé le premier but des siens sur un jeu de puissance en deuxième période. Guillaume Tremblay avait marqué le second but des Élites, également sur un avantage numérique.