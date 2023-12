Frédérick Gaudreau: nouvel entraîneur-chef, même approche

Les deux hommes se sont d’abord rencontrés chez les Admirals de Milwaukee, le club-école des Predators de Nashville dans la Ligue américaine. Gaudreau a tard plus expliqué que la présence de Dean Evason à la barre du Wild du Minnesota avait fortement contribué à la signature de son premier contrat avec l’ancienne équipe de Marian Gaborik.

«Dean a eu une énorme influence sur moi. J’ai tellement de gratitude pour l’entraîneur et l’homme qu’il a été, et qu’il est encore, pour moi. Chaque saison passée avec lui a été un privilège. Dean aura toujours une grande place dans mon cœur», a affirmé «Freddy» Gaudreau en entrevue avec La Voix de l’Est mercredi après-midi, au milieu d’un intense voyage dans l’Ouest canadien.

Evason a été congédié le 28 novembre, alors que le Wild venait de perdre ses sept derniers matchs. Plombés par une des pires attaques de la LNH, les représentants du «State of Hockey» occupaient le septième et avant-dernier rang dans la division Centrale, alors que la plupart des experts s’entendaient pour les placer parmi le top 3.

À ce stade, le directeur général Bill Guerin n’a plus tellement d’autre choix.

Dean Evason a payé pour un début de saison bien en déca des attentes au Minnesota. (Associated Press, Craig Lassig)

«Je trouve ça dommage, mais dans le monde du hockey, c’est souvent l’entraîneur-chef qui écope en premier. Mais c’était pas la faute de Dean, c’est nous qui jouions pas bien. Cette nouvelle-là, je pense que tous les gars dans la chambre l’ont pris un peu personnel», a indiqué Gaudreau.

Comme c’est souvent le cas dans le monde du sport, l’electro-choc a eu un impact immédiat. Le Wild tentera même de signer une cinquième victoire de suite à Vancouver jeudi soir.

Cette séquence se terminera forcément un jour, mais le numéro 89 estime que son nouveau coach, John Hynes, a déjà établi des bases solides.

«Premièrement, John n’est pas rentré en parlant de lui et seulement lui, mais plutôt en disant qu’il est là pour nous aider. Il comprenait bien que dans un contexte comme celui-là, l’aspect émotif peut prendre beaucoup de place. Mais sa volonté est de faire partie de la solution.»

«En termes de stratégies, John prône une approche très agressive quand on n’a pas la rondelle, pour la récupérer et retourner en attaque aussi vite que possible.»

John Hynes a obtenu sa première victoire avec le Wild seulement quelques heures après l'annonce officiellement de son embauche. (Tirée de Facebook, Wild du Minnesota)

Le calme après la tempête ?

Sur une note plus personnelle, Frédérick Gaudreau a simplement finalement émergé après un début de saison assez pénible. Blanchis à ses six premières sorties, l’athlète de 30 ans a dû se résoudre à prendre une pause pour soigner des côtes fracturées.

Près d’un mois et 10 matchs ratés plus tard, son premier point est enfin arrivé face aux Blues de St. Louis. Au moment d’écrire ces lignes, Gaudreau en avait accumulé trois en 13 parties.

Signe que son jeu n’est pas encore à point, le tempo d’utilisation moyen du Bromontois est passé sous la barre des 14 minutes.

«C’est souvent facile d’analyser juste avec les statistiques, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de ça», a fait valoir le principal intéressé, qui ne fait que débuter un contrat de cinq saisons d’une valeur totale de 10,5 M$ US.

«Mon mindset a toujours été de jouer de la bonne façon, de focusser sur le processus. D’être un joueur qui aide son équipe, tout simplement. C’est loin d’être juste une affaire de points.»

Au plan collectif, justement, le Wild devra profiter de ses matchs en main pour réduire son retard (cinq points en date de jeudi matin) dans la course aux séries. Mais ça ne semble pas non plus nuire au sommeil de Gaudreau, qui voit aussi le classement comme «une distraction».

«Tout ce que je peux dire, c’est que notre équipe s’améliore de match en match. C’est vraiment le plus important.»